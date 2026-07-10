МЛАДЕНОВ СТЕФАН СТОЯНОВ
МЛАДЕ́НОВ СТЕФА́Н СТОЯ́НОВ. Болгарский языковед, академик Болгарской АН (1929 год), член-корреспондент АН СССР (1931 год).
В 1902 году окончил Высшее училище в Софии (ныне Софийский университет им. Климента Охридского), где изучал славянскую филологию. Специализировался по славистике в Вене (1903-1904 года), Санкт-Петербурге и Праге (1904-1905 года), Париже и Мюнхене (1911-1912 года).
Работал в Софийском университете; профессор с 1921 года, заведующий кафедрой общего и сравнительного индоевропейского языкознания (1921-1948 года), декан историко-филологического факультета (1923-1924 года). С 1951 года заведующий сектором истории болгарского языка, сектором общего языкознания и классических языков Иниверситета болгарского языка Болгарской АН.
Основные труды по истории болгарии и других славянских языков, болгарской этимологии, диалектологии, сравнительному языкознанию, лингвистической индоевропеистике, языку болгарской художесвенной литературы.
Автор нескольких словарей болгарского языка. Основатель и редактор ряда болгарских филологических периодических изданий, в том числе (совместно со С. Попвасилевым) журнал «Родна речь» (1927 год).
Сочинения:
Geschichte der bulgarischen Sprache. B.; L., 1929;
Сравнительно индоевропейско езикознание. София, 1936;
Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. София, 1941;
Съвременният български книжовен език и народните ни говори. София, 1943;
Увод въ всеобщото езикознание. 2 изд. София, 1943;
Речник на чуждите думи в българския език. С обяснение на потекло и състав. 3 изд. София, 1947.