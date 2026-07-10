МЛАДЕНОВ СТЕФАН СТОЯНОВ

МЛАДЕ́НОВ СТЕФА́Н СТОЯ́НОВ. Болгарский язы­ко­вед, академик Болгарской АН (1929 год), член-корреспондент АН СССР (1931 год).

В 1902 году окон­чил Выс­шее училище в Со­фии (ны­не Со­фий­ский университет им. Кли­мен­та Ох­рид­ско­го ), где изу­чал славянскую фи­ло­ло­гию. Спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся по сла­ви­сти­ке в Ве­не (1903-1904 года), Санкт-Пе­тер­бур­ге и Пра­ге (1904-1905 года), Па­ри­же и Мюн­хе­не (1911-1912 года).

Ра­бо­тал в Со­фий­ском университете; профессор с 1921 года, заведующий ка­фед­рой об­ще­го и срав­нительного ин­до­ев­ро­пей­ско­го язы­ко­зна­ния (1921-1948 года), де­кан ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического факультета (1923-1924 года). С 1951 года заведующий сек­то­ром ис­то­рии болгарского язы­ка, сек­то­ром об­ще­го язы­ко­зна­ния и клас­сических язы­ков Иниверситета болгарского язы­ка Болгарской АН.

Основные тру­ды по ис­то­рии болгарии и других славянских язы­ков, болгарской эти­мо­ло­гии, диа­лек­то­ло­гии, срав­нительному язы­ко­зна­нию, лин­гвис­тической ин­до­ев­ро­пеи­сти­ке, язы­ку болгарской ху­дожесвенной литературы.

Ав­тор не­сколь­ких сло­ва­рей болгарского язы­ка. Ос­но­ва­тель и ре­дак­тор ря­да болгарских фи­ло­ло­гических пе­рио­дических из­да­ний, в том числе (совместно со С. По­пва­си­ле­вым) журнал «Род­на речь» (1927 год).

Сочинения:

Geschichte der bulgarischen Sprache. B.; L., 1929;

Срав­ни­тель­но ин­до­ев­ро­пей­ско ези­коз­на­ние. Со­фия, 1936;

Ети­мо­ло­ги­че­ски и пра­во­пи­сен реч­ник на българ­ския кни­жо­вен език. Со­фия, 1941;

Съвре­мен­ни­ят българ­ски кни­жо­вен език и на­род­ни­те ни го­во­ри. Со­фия, 1943;

Увод въ все­об­що­то ези­коз­на­ние. 2 изд. Со­фия, 1943;

Реч­ник на чу­ж­ди­те ду­ми в българ­ския език. С обяс­не­ние на по­тек­ло и състав. 3 изд. Со­фия, 1947.