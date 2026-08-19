МЛАДЕНОВ, ПЕТР ТОШЕВ

Младенов, Петр Тошев (22.08.1936, Урбабинци, ныне Тошевци, Болгария — 31.05.2000, София) — болгарский политический и государственный деятель. Отец М., Тошо Младенов, был партизаном, заместителем командира партизанского отряда «Георгий Бенковский», убит в сражении в 1944.

В 1954 М. закончил Военное Суворовское училище в Софии, учился на философском факультете Софийского университета, в 1963 получил диплом МГИМО по специальности «Международные отношения».

1963—1966 — первый секретарь окружного комитета Димитровского коммунистического союза молодежи (ДКМС) в Видине, 1966—1969 — секретарь Центрального комитета ДКМС. 1969—1971 — первый секретарь окружного комитета Болгарскй коммунистической партии (БКП) в Видине, 1974—1977 — кандидат в члены и член Политбюро ЦК БКП (1977—1990). Депутат VI (1971—1976), VII (1976—1981), VIII (1981—1986) и IX (1986—1990) Народных собраний.

Занимал пост министра иностранных дел в течение 18 лет (1971—1989).

В начале 1985 включен в специальную комиссию высших функционеров, координирующих так называемый возродительный процесс (попытка БКП насильственно ассимилировать мусульманское население).

В июле 1989 в Бухаресте М. втайне от Т. Живкова встречался с М. С. Горбачевым . 24 октября 1989 обратился к Живкову с открытым письмом, в котором обвинил его в авторитаризме, полагая главным виновником глубокого экономического, финансового и политического кризиса в стране, заявил о несогласии с порочным стилем руководства и уходе с поста министра иностранных дел.

Осенью 1989 вместе с Андреем Лукановым, при содействии Добри Джурова и Станко Тодорова организовал внутрипартийный переворот, приведший к отстранению на пленуме ЦК БКП 10 ноября 1989 Живкова от партийного руководства. Был генеральным секретарем ЦК БКП с 10 ноября 1989 до 2 февраля 1990, когда из Конституции Болгарии была исключена статья о руководящей роли партии.Последний председатель Государственного Совета Болгарии с 17 ноября 1989 до его расформирования 3 апреля 1990.Первый президент (председатель) Республики Болгария с 3 апреля 1990.

Последний председатель Государственного Совета Болгарии с 17 ноября 1989 до его расформирования 3 апреля 1990.Первый президент (председатель) Республики Болгария с 3 апреля 1990.

Первый президент (председатель) Республики Болгария с 3 апреля 1990.

Летом 1990 разгорелись массовые протесты студентов из-за утечки аудиозаписи, на которой в связи с демонстрацией оппозиции в декабре 1989 против положения действующей конституции о строительстве социализма и руководящей роли партии в управлении государством его голос произнес знаменитую реплику: «Лучше бы пришли танки». Несмотря на утверждения М. о фальсифицировании записи экспертиза признала ее аутентичной. 6 июля 1990 М. подал в отставку с поста президента и ушел из политики.

Скончался 31 мая 2000 после долгого сердечно-сосудистого заболевания. Похоронен по распоряжению президента Петра Стоянова с почестями, соответствующими статусу бывшего главы государства.

Соч .: В името на България. Писмо на П. Младенов. 24 октомври 1989 г. // Международни отношения. 1989. Кн. 1; Нашият пътеводител са прогресивните и хуманни норми. Реч на министър П. Младенов на Конференцията по човешкото измерение на СССЕ, Париж, 30 май 1989 г. // Международни отношения. 1989. Кн. 5; Болгария. Прорыв к обновлению // Международная жизнь. 1990 № 4; Животът — плюсове и минуси. София, 1992.

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