МИЗЕС, ЛЮДВИГ ГЕНРИХ ЭДЛЕР ФОН

Мизес ( нем. Mises) , Людвиг Генрих Эдлер фон (29.09.1881, Лемберг, Австро-Венгрия, ныне Львов, Украина — 10.10.1973, Нью-Йорк) — экономист и общественный деятель. Родом из получившей дворянство еврейской семьи, вырос в Вене. Вместе со своим учеником Ф. фон Хайеком основал неоавстрийскую школу — идейную основу современного либертарианства, нацеленного на ограничение роли государства в экономике и обществе (см. Либерализм ). В 1906 окончил Венский университет, где в 1913—1938 преподавал. В Первую мировую войну воевал офицером-артиллеристом в Галиции. В 1920—1934 возглавлял финансовое управление Венской торговой палаты, в 1934—1940 сотрудник женевского Института международных исследований, с 1940 в США, в 1945—1969 внештатный профессор Нью-Йоркского университета. В 1947 один из создателей Общества Мон-Пельрен (Mont Pelerin Society, MPS) в поддержку свободного рынка.

М. критиковал представление о возможности объективно и научно познать общество, планировать его развитие и соответственно крайне плохо относился к любым формам «социализма», государственного контроля. Согласно М., человек принимает решения, исходя из собственных интересов, но обладая ограниченными знаниями о мире и не будучи в состоянии предвидеть будущее, причем равновесное состояние рынков возможно лишь случайно и недолго. В теории циклов М. кризисы — итог чрезмерной кредитной экспансии банков, идущих на занижение процента, тогда как сделанные под этот низкий процент инвестиции могут стать ошибочными.

Соч. : Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. Munchen, 1912; Социализм. Экономический и социологический анализ. М., 1994 [1922, испр. англ. изд. 1951]; Либерализм в классической традиции. М., 2001 [1927; англ. изд. 1962; Человеческая деятельность: Трактат по экономической теории. Изд. 2-е, испр. Челябинск, 2005 [1949]; Бюрократия. Челябинск, 2006; Всемогущее правительство. Тотальное государство и тотальная война. Челябинск, 2006, 3-е изд.: 2020 [1944].

Лит. : Хюльсманн Й. Г. Последний рыцарь либерализма. Жизнь и идеи Людвига фон Мизеса / Пер. с англ. Челябинск, 2013. Ф. С. Меров.