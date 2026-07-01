МИЗЕРЕРЕ (по первому слову стиха «Miserere mei Domine…» ‒ «Помилуй меня, Господи…»)
Песнопение на текст псалма 50 Священного Писания.
В традиц. католическом богослужении входит в состав оффиция и мессы, в богослужениях Страстной седмицы распев M. образует своеобразную драматич. кульминацию утрени (Laudes) Великой пятницы. Композиторы Возрождения и барокко писали многоголосные обработки М.; наиболее известны мотеты Жоскена Депре (ок. 1503) и О. Лассо (в цикле «Покаянные псалмы», 1571), фобурдоны К. Джезуальдо (из сб. «Респонсории», 1611) и Г. Аллегри (ок. 1638; в орнаментированной обработке исполнялся хором Сикстинской капеллы на Страстную седмицу до 1870). В 18 в. М. создавали Я. Д. Зеленка, Л. Лео, И. А. Хассе и мн. др.; особой популярностью пользовалось «Miserere» Н. Йоммелли (1774) на текст псалма в итал. переводе, выполненном С. Маттеи. Среди совр. муз. композиций – «Miserere» А. Пярта (1989).