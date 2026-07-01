МИЗЕРЕРЕ (по первому слову стиха «Miserere mei Domine…» ‒ «Помилуй меня, Господи…»)

Пес­но­пе­ние на текст псал­ма 50 Свя­щен­но­го Пи­са­ния.

В тра­диц. ка­то­лическом бо­го­слу­же­нии вхо­дит в со­став оф­фи­ция и мес­сы, в бо­го­слу­же­ни­ях Стра­ст­ной сед­ми­цы рас­пев M. об­ра­зу­ет свое­об­раз­ную дра­ма­тич. куль­ми­на­цию ут­ре­ни (Laudes) Ве­ли­кой пят­ни­цы. Ком­по­зи­то­ры Воз­ро­ж­де­ния и ба­рок­ко пи­са­ли мно­го­го­лос­ные об­ра­бот­ки М.; наи­бо­лее из­вест­ны мо­те­ты Жос­ке­на Де­пре (ок. 1503) и О. Лас­со (в цик­ле «По­ка­ян­ные псал­мы», 1571), фо­бур­до­ны К. Дже­зу­аль­до (из сб. «Рес­пон­со­рии», 1611) и Г. Ал­лег­ри (ок. 1638; в ор­на­мен­ти­ро­ван­ной об­ра­бот­ке ис­пол­нял­ся хо­ром Сик­стин­ской ка­пел­лы на Стра­ст­ную сед­ми­цу до 1870). В 18 в. М. соз­да­ва­ли Я. Д. Зе­лен­ка, Л. Лео, И. А. Хас­се и мн. др.; осо­бой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лось «Miserere» Н. Йом­мел­ли (1774) на текст псал­ма в итал. пе­ре­во­де, вы­пол­нен­ном С. Мат­теи. Сре­ди совр. муз. ком­по­зи­ций – «Miserere» А. Пяр­та (1989).

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