МИЗДАХКАН
МИЗДАХКАН - комплекс археологических памятников IV века до н. э. - XIV века н. э. в Хорезме, в 3-4 км к югу от современного города Ходжейли.
Предположение В.В. Бартольда о возможной локализации средне-векового города Миздахкан и одноимённого рустака (ирригационный район в средне-вековом административном делении), не раз упоминавшихся в средне-вековой арабоязычной литературе, подтвердили археологические исследования. Миздахкан обследовали: А.Ю. Якубовский в 1928 и 1929 годах; отряд Хорезмской археолого-этнографической экспедиции (смотрите в статье Толстов С.П.) в 1946 году; архитектор В.И. Пилявский в 1948 году. В 1966 году топографом Н.И. Игониным была произведена аэрофотосъёмка. Раскопки в 1962, 1964, 1965, 1980, 1987-1991 годах под руководством В.Н. Ягодина; архитектурно-археологические изыскания в 1984 году (Узбекский НИИ реставрации). Миздахкан расположен на трёх небольших естественных возвышенностях, включает: остатки города раннего Средневековья (современное название Гяур-кала), города времени Золотой Орды, следы построек и оросительной системы в пригородной зоне, кладбище. Сохранились типичные для хорезмийской архитектуры XIII-XIV веков мавзолеи: Мазлумхан-Сулу, Халифа-Раджаб, Шамун-Наби.
Наиболее полно изучено кладбище, где раскопано около 150 погребений. Ко II-V векам относятся захоронения очищенных костей в оссуариях, в основном в статуарных, и в керамических сосудах; к V-VII векам - в ящичных алебастровых и керамических оссуариях; есть наусы. С конца VII по XIV века - типичные для мусульман региона трупоположения на спине, головой на юго-запад, или на боку, лицом на юго-запад; в кирпичных склепах, перекрытых 2-скатным сводом, и в прямоугольных ямах; находки единичны: бусы, бронзовые перстни, стеклянный кувшин, фрагменты ткани, в том числе парчи с изображениями птиц. Инвентарь II-VII веков обилен: бронзовые перстни, браслеты, серьги, пряжки, зеркала с вертикальной ручкой, литой котёл на усечённо-коническом полом поддоне, имеющий вертикальные С-образные ручки с шишечками наверху. В одном из захоронений - 3 перстня с овальными щитками и вставками из полудрагоценных камней, серьги в виде усечённой пирамидки, подвеска в виде полушария, к которому снизу прикреплены 4 небольшие подвески в виде пирамиды; выполнены в «золото-бирюзовом» полихромном стиле. Уникальны ящичные оссуарии с полихромной росписью на стенках (рисунок), в том числе сцены ритуального шествия и оплакивания, сопровождавшиеся самоистязанием участников. На стенках некоторых оссуариев - надписи на хорезмийском языке, выполненные чёрной тушью или процарапанные (когда надпись можно было прочитать, она содержала имя умершего, иногда и имя его отца).
На городище эпохи Золотой Орды полностью раскопан квартал XIII-XIV веков. В его восточной части были большой прямоугольный двор, 7 двухъярусных гончарных горнов, 5 мастерских, хозяйственные ямы, кладовые. В западной части находились 8 домовладений, состоящих из 2-5 помещений, располагавшихся анфиладой; 1 или 2 помещения были жилыми, их интерьер включал лежанки вдоль стен (суфы), сложенные из сырцового кирпича, с системой отопления типа канов, 1 или 2 очага. Среди находок: керамическая крышка сосуда с процарапанной арабской надписью имени человека - Авазак; 10 золотых монет, бытовые изделия.