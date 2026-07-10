МИЗДАХКАН

МИЗДАХКАН - ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков IV века до н. э. - XIV века н. э. в Хо­рез­ме, в 3-4 км к югу от современного города Ход­жей­ли.

Пред­по­ло­же­ние В.В. Бар­толь­да о воз­мож­ной ло­ка­ли­за­ции средне-векового го­ро­да Миздахкан и од­но­имённого рус­та­ка (ир­ри­га­ци­он­ный рай­он в средне-вековом административном де­лении), не раз упо­ми­нав­ших­ся в средне-вековой ара­боя­зыч­ной литературе, под­твер­ди­ли ар­хео­ло­гические ис­сле­до­ва­ния. Миздахкан об­сле­до­ва­ли: А.Ю. Яку­бов­ский в 1928 и 1929 годах; от­ряд Хо­резм­ской ар­хео­ло­го-эт­но­гра­фической экс­пе­ди­ции (смотрите в статье Тол­стов С.П.) в 1946 году; архитектор В.И. Пи­ляв­ский в 1948 году. В 1966 году то­по­гра­фом Н.И. Иго­ни­ным бы­ла про­из­ве­де­на аэ­ро­фо­то­съём­ка. Рас­коп­ки в 1962, 1964, 1965, 1980, 1987-1991 годах под руководством В.Н. Яго­ди­на; ар­хи­тек­тур­но-ар­хео­ло­гические изы­ска­ния в 1984 году (Узбекский НИИ рес­тав­ра­ции). Миздахкан рас­по­ло­жен на трёх не­боль­ших ес­тественных воз­вы­шен­но­стях, вклю­ча­ет: ос­тат­ки го­ро­да ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья (современное название Гя­ур-ка­ла), го­ро­да вре­ме­ни Зо­ло­той Ор­ды, сле­ды по­стро­ек и оро­си­тель­ной сис­те­мы в при­го­род­ной зо­не, клад­би­ще. Со­хра­ни­лись ти­пич­ные для хо­рез­мий­ской ар­хи­тек­ту­ры XIII-XIV веков мав­зо­леи: Маз­лум­хан-Су­лу, Ха­ли­фа-Рад­жаб, Ша­мун-На­би.

Наи­бо­лее пол­но изу­че­но клад­би­ще, где рас­ко­па­но около 150 по­гре­бе­ний. Ко II-V векам от­но­сят­ся за­хо­ро­не­ния очи­щен­ных кос­тей в ос­суа­ри­ях, в основном в ста­ту­ар­ных, и в ке­ра­мических со­су­дах; к V-VII векам - в ящич­ных але­ба­ст­ро­вых и ке­ра­мических ос­суа­ри­ях; есть нау­сы. С конца VII по XIV века - ти­пич­ные для му­суль­ман ре­гио­на тру­по­по­ло­же­ния на спи­не, го­ло­вой на юго-за­пад, или на бо­ку, ли­цом на юго-за­пад; в кир­пич­ных скле­пах, пе­ре­кры­тых 2-скат­ным сво­дом, и в пря­мо­уголь­ных ямах; на­ход­ки еди­нич­ны: бу­сы, брон­зо­вые пер­ст­ни, стек­лян­ный кув­шин, фраг­мен­ты тка­ни, в том числе пар­чи с изо­бра­же­ния­ми птиц. Ин­вен­тарь II-VII веков оби­лен: брон­зо­вые пер­ст­ни, брас­ле­ты, серь­ги, пряж­ки, зер­ка­ла с вер­ти­каль­ной руч­кой, ли­той ко­тёл на усе­чён­но-ко­ническом по­лом под­до­не, имею­щий вер­ти­каль­ные С-об­раз­ные руч­ки с ши­шеч­ка­ми на­вер­ху. В од­ном из за­хо­ро­не­ний - 3 пер­ст­ня с оваль­ны­ми щит­ка­ми и встав­ка­ми из по­лу­дра­го­цен­ных кам­ней, серь­ги в ви­де усе­чён­ной пи­ра­мид­ки, под­вес­ка в ви­де по­лу­ша­рия, к ко­то­ро­му сни­зу при­кре­п­ле­ны 4 не­боль­шие под­вес­ки в ви­де пи­ра­ми­ды; вы­пол­не­ны в «зо­ло­то-би­рю­зо­вом» по­ли­хром­ном сти­ле. Уни­каль­ны ящич­ные ос­суа­рии с по­ли­хром­ной рос­пи­сью на стен­ках (рисунок), в том числе сце­ны ри­ту­аль­ного ше­ст­вия и оп­ла­ки­ва­ния, со­про­во­ж­дав­шие­ся са­мо­ис­тя­за­ни­ем уча­ст­ни­ков. На стен­ках не­ко­то­рых ос­суа­ри­ев - над­пи­си на хо­рез­мий­ском язы­ке, вы­пол­нен­ные чёр­ной ту­шью или про­ца­ра­пан­ные (ко­гда над­пись мож­но бы­ло про­чи­тать, она со­дер­жа­ла имя умер­ше­го, ино­гда и имя его от­ца).

На го­ро­ди­ще эпо­хи Зо­ло­той Ор­ды пол­но­стью рас­ко­пан квар­тал XIII-XIV веков. В его восточной час­ти бы­ли боль­шой пря­моуголь­ный двор, 7 двухъ­я­рус­ных гон­чар­ных гор­нов, 5 мас­тер­ских, хо­зяйственные ямы, кла­до­вые. В западной час­ти на­хо­ди­лись 8 до­мо­вла­де­ний, со­стоя­щих из 2-5 по­ме­ще­ний, рас­по­ла­гав­ших­ся ан­фи­ла­дой; 1 или 2 по­ме­ще­ния бы­ли жи­лы­ми, их ин­терь­ер вклю­чал ле­жан­ки вдоль стен (су­фы), сло­жен­ные из сыр­цо­во­го кир­пи­ча, с си­сте­мой ото­пле­ния ти­па ка­нов, 1 или 2 оча­га. Сре­ди на­хо­док: ке­ра­мическая крыш­ка со­су­да с про­ца­ра­пан­ной арабской над­пи­сью име­ни че­ло­ве­ка - Ава­зак; 10 зо­ло­тых мо­нет, бы­то­вые из­де­лия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)