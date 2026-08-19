МИЯТЕВ КРЫСТЮ ИВАНОВ
МИЯ́ТЕВ КРЫСТЮ́ ИВАНО́В. Болгарский историк, археолог и искусствовед.
Из семьи мелкого торговца. В 1915 году закончил Венский университет по специальности «славянская филология и история балканских народов». Участник Первой мировой войны.
В 1922-1924 годах изучал историю византийского искусства в Берлинском университете. В 1927-1956 годах профессор богословского факультета Софийского университета, преподавал историю византийского и болгарского искусства. В 1939-1945 годах директор Этнографического музея в Софии. С 1947 года научный руководитель, в 1951-1963 годах директор Археологического института и музея при Болгарской АН.
В 1930-1940 годах проводил археологические раскопки в Плиске, обнаружил наиболее значимые памятники столицы Первого Болгарского царства, в том числе дворец хана Крума, Большую базилику и комплекс укреплений.
В Преславе, изучая Круглую церковь и другие памятники времён царя Симеона, установил, что декоративное представление конструктивных форм, развивавшееся и в период Второго Болгарского царства, отличало болгарскую архитектуру от византийской.
Митяев занимался также сопоставлением местной художественной керамики с византийской и ближневосточной.
В 1949-1962 годах руководил археологическими раскопками на холме Царевец в г.Тырново (ныне Велико-Тырново), где обнаружил дворцовый комплекс и доказал, что на крышке каменного саркофага представлена плоскорельефная фигура царя Ивана Александра.
Опубликовал около 200 работ о средне-вековой архитектуре, погребальной пластике и живописи. Впервые дал полную и научно обоснованную характеристику средне-вековых болгарских фресок, уделяя особое внимание фрескам из Западной Болгарии, в том числе из Боянской церкви.
Член Института Н.П. Кондакова в Праге (1931 год), член-корреспондент Германского археологического института (1942 год).
Сочинения:
Българското изкуство презъ IX и Х в. // България. 1000 години. 927–1927. София, 1930;
Крумовиятъ дворецъ и други новооткрити постройки в Плиска // Известия на Българския археологически институтъ. 1940/1942. София, 1943. Т. 14;
Славянска керамика в България и нейното значение за славянската археология на Балкана. София, 1948;
Bulgaria. Mediaeval wall paintings. P., 1961;
Архитектурата в средновековна България. София, 1965.