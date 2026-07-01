МИЯКЭ ИССЕЙ

МИЯ́КЭ ИССЕ́Й. Японский мо­дель­ер.

Окон­чил от­де­ле­ние гра­фического ди­зай­на Университета искусств Тама в То­кио (1964 год). В 1963 году соз­дал пер­вую кол­лек­цию оде­ж­ды «По­эма из тка­ни и кам­ня».

В 1965 году учил­ся в шко­ле при Син­ди­ка­те вы­со­кой мо­ды в Па­ри­же, в 1968 году ра­бо­тал в До­ме мо­ды Ю. де Жи­ван­ши , в 1969-1970 годах - у Дж. Би­на в Нью-Йор­ке.

В 1970 году вер­нул­ся в То­кио, где ос­но­вал собственную фир­му «Miyake Design Studio», про­из­во­дя­щую кол­лек­ции го­то­вой оде­ж­ды (прет-а-пор­те).

Из­бе­гая лю­бых пря­мых за­им­ст­во­ва­ний из ис­то­рии кос­тю­ма, Миякэ Иссей со­зда­ёт оде­ж­ду «вне мо­ды», вдох­нов­ля­ясь впе­чат­ле­ния­ми от пу­те­ше­ст­вий в различные стра­ны, клас­сической японской гра­вю­рой на де­ре­ве. Сво­бод­ная «оде­ж­да бу­ду­ще­го» Миякэ Иссе из кус­ка тка­ни про­стой фор­мы под­да­ёт­ся раз­но­об­раз­ным транс­фор­ма­ци­ям, по­зво­ляя по­тре­би­те­лю уча­ст­во­вать в творческом про­цес­се.

Од­ним из пер­вых (на­ря­ду с Кан­са­ем Яма­мо­то) с начала 1970-х годов про­во­дил по­ка­зы сво­их кол­лек­ций в фор­ме те­ат­ра­ли­зованных шоу («Вос­ток встре­ча­ет­ся с За­па­дом» и других).

С 1992 года соз­да­ёт так­же пар­фю­ме­рию, за­ни­ма­ет­ся ди­зай­ном ча­сов.