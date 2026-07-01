МИЯКЭ ИССЕЙ
МИЯ́КЭ ИССЕ́Й. Японский модельер.
Окончил отделение графического дизайна Университета искусств Тама в Токио (1964 год). В 1963 году создал первую коллекцию одежды «Поэма из ткани и камня».
В 1965 году учился в школе при Синдикате высокой моды в Париже, в 1968 году работал в Доме моды Ю. де Живанши, в 1969-1970 годах - у Дж. Бина в Нью-Йорке.
В 1970 году вернулся в Токио, где основал собственную фирму «Miyake Design Studio», производящую коллекции готовой одежды (прет-а-порте).
Избегая любых прямых заимствований из истории костюма, Миякэ Иссей создаёт одежду «вне моды», вдохновляясь впечатлениями от путешествий в различные страны, классической японской гравюрой на дереве. Свободная «одежда будущего» Миякэ Иссе из куска ткани простой формы поддаётся разнообразным трансформациям, позволяя потребителю участвовать в творческом процессе.
Одним из первых (наряду с Кансаем Ямамото) с начала 1970-х годов проводил показы своих коллекций в форме театрализованных шоу («Восток встречается с Западом» и других).
С 1992 года создаёт также парфюмерию, занимается дизайном часов.