МИЯГИ МИТИО

МИЯ́ГИ МИ́ТИО. Японский тра­диционный му­зы­кант (ис­пол­ни­тель на цит­ре ко­то ), ком­по­зи­тор.

В дет­ст­ве по­те­рял зре­ние. Иг­ре на ко­то учил­ся у На­кад­зи­мы Кэн­гё II. Де­бю­ти­ро­вал как со­лист в 1903 году, в 1905 году по­лу­чил ди­плом ис­пол­ни­те­ля выс­ше­го уров­ня.

C 1907 года пре­по­да­вал иг­ру на ко­то и ся­ку­ха­ти в Ко­рее, в 1917 году вер­нул­ся в Япо­нию, с 1930 года ра­бо­тал в То­кий­ской шко­ле му­зы­ки (профессор с 1937 года; с 1949 году в со­ста­ве То­кий­ско­го национального университета изящ­ных ис­кусств и му­зы­ки).

В мно­го­численных про­из­ве­де­ни­ях для японских ин­ст­ру­мен­тов (Ва­риа­ции на те­му «Са­ку­ра», 1923 год, «Мо­ре вес­ной» для ко­то и ся­ку­ха­ти, 1929 год, и другие) ис­поль­зо­вал эле­мен­ты ев­ропейской му­зы­ки. Ав­тор кон­цер­та для ко­то и ев­ропейского ор­ке­ст­ра «Этэн­ра­ку хэн­со­кё­ку» (1928 год).

В 1953 году уча­ст­во­вал в Ме­ж­ду­народном фес­ти­ва­ле фольк­лор­ной му­зы­ки в Би­ар­ри­це и Пам­п­ло­не.

Музыкальные и литературные про­из­ве­де­ния Мияги Митро из­да­ны в То­кио (1957-1958 года, пе­ре­из­да­ны в 1972 году).