МИЯГИ МИТИО
МИЯ́ГИ МИ́ТИО. Японский традиционный музыкант (исполнитель на цитре кото), композитор.
В детстве потерял зрение. Игре на кото учился у Накадзимы Кэнгё II. Дебютировал как солист в 1903 году, в 1905 году получил диплом исполнителя высшего уровня.
C 1907 года преподавал игру на кото и сякухати в Корее, в 1917 году вернулся в Японию, с 1930 года работал в Токийской школе музыки (профессор с 1937 года; с 1949 году в составе Токийского национального университета изящных искусств и музыки).
В многочисленных произведениях для японских инструментов (Вариации на тему «Сакура», 1923 год, «Море весной» для кото и сякухати, 1929 год, и другие) использовал элементы европейской музыки. Автор концерта для кото и европейского оркестра «Этэнраку хэнсокёку» (1928 год).
В 1953 году участвовал в Международном фестивале фольклорной музыки в Биаррице и Памплоне.
Музыкальные и литературные произведения Мияги Митро изданы в Токио (1957-1958 года, переизданы в 1972 году).