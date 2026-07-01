МИЯДЗАКИ

МИЯДЗАКИ - го­род в Япо­нии, административный центр пре­фек­ту­ры Ми­яд­за­ки.

Население 402 тыс. человек (2011 год). Рас­по­ло­жен на юго-вос­то­ке о. Кю­сю, на по­бе­ре­жье Ти­хо­го океана у впа­де­ния в не­го р. Оё­до. Зна­чительная часть тер­ри­то­рии Миядзаки (об­щая площадь 644,6 км2) - естественный ланд­шафт.

Узел же­лез­ных и авто­мо­биль­ных до­рог; в т. ч. ско­ро­ст­ные ав­то­ма­ги­ст­ра­ли «Ми­яд­за­ки» (Эби­но - МИядзаки) и строя­щая­ся (2011 год) «Хи­га­си-Кю­сю» (Ки­та­кю­сю - Ай­ра). Морской порт (гру­зо­обо­рот 6,9 млн. т в 2009 год; па­ром­ное со­об­ще­ние с г. Оса­ка). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (1961 год).

Го­род об­ра­зо­ван в 1924 году объ­е­ди­не­ни­ем по­сёл­ков Ми­яд­за­ки, Оё­до и Омия­му­ра. В 1943 году в Миядзаки соз­да­на во­енная ба­за морской авиа­ции, где го­то­ви­ли лёт­чи­ков-ка­ми­кад­зе (в 1983 году близ аэ­ро­пор­та ус­та­нов­лен па­мят­ный знак).

Центр па­лом­ни­че­ст­ва и ту­риз­ма. Син­тои­ст­ское святилище Ми­яд­за­ки-дзин­гу по­свя­щён ле­ген­дар­но­му пер­во­му японскому им­пе­ра­то­ру Дзим­му и его ро­ди­те­лям. К се­ве­ро-за­па­ду от святилища, в пар­ке Хэй­ва­дай, - па­мят­ник «Баш­ня ми­ра» (по­стро­ен в 1940 году в честь 2600-ле­тия вос­ше­ст­вия на пре­стол Дзим­му) и Сад ха­ни­ва (свыше 400 ко­пий тер­ра­ко­то­вых фи­гу­рок куль­ту­ры Ко­фун ).

Сре­ди других ар­хитектурных до­сто­при­ме­ча­тель­но­стей в цен­тре го­ро­да - зда­ние ад­ми­ни­ст­ра­ции пре­фек­ту­ры в сти­ле ар де­ко (1932 год), ан­самбль Цен­тра ис­кусств пре­фек­ту­ры Ми­яд­за­ки [зда­ния в ду­хе японской шко­лы бру­та­лиз­ма - библиотеки пре­фек­ту­ры (1988 год), цен­тра ис­кусств «Me­dikit» (1993 год; ор­ган, те­ат­раль­ный зал и др.) и ху­дожественного му­зея (архитектор Ока­да Си­ни­ти)] и Цен­тра ис­кусств Миядзаки (2009 год).

В южной час­ти го­ро­да - рек­реа­ци­он­ная зо­на с пля­жа­ми, раз­вле­ка­тель­ным цен­тром Ко­до­мо-но ку­ни («Дет­ская стра­на») и са­дом как­ту­сов, тер­маль­ные ис­точ­ни­ки Ао­си­ма; на не­боль­шом о. Ао­си­ма рас­по­ло­же­ны син­тои­ст­ское свя­ти­ли­ще и бо­та­нический сад (1965 год); при от­ли­ве во­круг ост­ро­ва об­на­жа­ет­ся ба­заль­то­вая реб­ри­стая по­верх­ность мор­ско­го дна (па­мят­ник при­ро­ды Они-но сэн­та­куй­та - «Сти­раль­ная дос­ка дья­во­ла»). Северо-восточная часть Миядзаки - морской ку­рорт Си­гайа (Seagaia) с од­ним из круп­ней­ших в ми­ре кры­тых ак­ва­пар­ков - «Ocean Dome» (1993 год; вме­ща­ет до 10 тыс. человек), тер­маль­ны­ми ис­точ­ни­ка­ми Сё­сэн­кю, зоо­пар­ком, по­ля­ми для голь­фа и др.

Университеты: Миядзаки (1949 год, современное название и ста­тус с 2003 года), Ми­на­ми-Кю­сю (1967 год, не­го­су­дарственный), Сан­гё-кэй­эй (1987 год, не­го­су­дарственный), му­ни­ци­паль­ный (1993 год), се­ст­рин­ско­го де­ла (1997 год); Ме­ж­ду­народный кол­ледж Миядзаки (1994 год; ста­тус ву­за).

Му­зеи: при­ро­ды и ис­то­рии пре­фек­ту­ры Ми­яд­за­ки (1971 год), ис­то­рии и куль­ту­ры Миядзаки (1992 год; фи­лиа­лы - зам­ки Са­до­ва­ра и Ама­гад­зё), ху­до­же­ст­вен­ный пре­фек­ту­ры Ми­яд­за­ки (1995 год), На­учный центр «Cos­mo­land» (большая часть экс­по­зи­ции по­свя­ще­на ис­сле­до­ва­нию кос­мо­са, вклю­ча­ет один из круп­ней­ших в ми­ре пла­не­та­ри­ев).

Ве­ду­щая от­расль городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг. В Миядзаки рас­по­ло­же­ны го­лов­ные офи­сы ре­гио­наль­ных бан­ков Miyazaki Bank (1932 год) и Miyazaki Taiyo Bank, ком­па­нии ИТ-сек­то­ра (в т. ч. «SCS So­lutions Inc.» - раз­ра­бот­ка про­грамм­но­го обес­пе­че­ния), по пре­дос­тав­ле­нию транс­порт­ных (в т. ч. штаб-квар­ти­ра японской бюд­жет­ной авиа­ком­па­нии «Solaseed Air»), ту­ри­стических и других ус­луг.

Тех­но­парк «Miyazaki Techno Research Park» (в т. ч. ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти ме­ди­ци­ны), ис­сле­до­ватель­ские цен­тры ря­да ком­па­ний. Про­изводство сис­тем ох­ра­ны ав­то­мо­би­лей («Honda Lock Manufacturing Co.»), элек­трон­ных ком­по­нен­тов («Epson Toy­o­com Corporation», «LAPIS Se­mi­con­duc­tor Miya­zaki Co.» и др.), из­ме­рительных прибо­ров («Mi­tutoyo Corporation»), сол­неч­ных ба­та­рей («Solar Frontier»), из­де­лий из квар­це­во­го стек­ла («Maru­wa Quartz Co.»), элек­трод­ной про­во­ло­ки («Sodick EWS»), строй­ма­те­риа­лов.

Вы­пуск фар­ма­цев­тических пре­па­ра­тов и медицинских ин­ст­ру­мен­тов («Baxter International Inc.»), ле­кар­ст­вен­ных средств для жи­вот­ных («Nakamori Seiyaku Co.»). Пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, лёг­кой, пи­ще­вой промышленности; про­изводство алко­голь­ных на­пит­ков («Unkai Shuzo Co.»). Из­вле­че­ние ио­да и при­род­но­го га­за из вод бу­ро­вых сква­жин глу­би­ной 1,5-2 тыс. м (за­вод ком­па­нии «Ise Che­micals Corporation»). ГЭС «Оё­до­га­ва-Дай­ни» (71,3 МВт).

К югу от Миядзаки, в г. Ни­ти­нан, внут­ри гро­та на по­бе­ре­жье Ти­хо­го океана, - син­то­и­ст­ское свя­ти­ли­ще Удо-дзин­гу (по­свя­щён от­цу императора Дзим­му), объ­ект ре­лигиозного па­лом­ни­че­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)