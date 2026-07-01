МИЯДЗАКИ
МИЯДЗАКИ - город в Японии, административный центр префектуры Миядзаки.
Население 402 тыс. человек (2011 год). Расположен на юго-востоке о. Кюсю, на побережье Тихого океана у впадения в него р. Оёдо. Значительная часть территории Миядзаки (общая площадь 644,6 км2) - естественный ландшафт.
Узел железных и автомобильных дорог; в т. ч. скоростные автомагистрали «Миядзаки» (Эбино - МИядзаки) и строящаяся (2011 год) «Хигаси-Кюсю» (Китакюсю - Айра). Морской порт (грузооборот 6,9 млн. т в 2009 год; паромное сообщение с г. Осака). Международный аэропорт (1961 год).
Город образован в 1924 году объединением посёлков Миядзаки, Оёдо и Омиямура. В 1943 году в Миядзаки создана военная база морской авиации, где готовили лётчиков-камикадзе (в 1983 году близ аэропорта установлен памятный знак).
Центр паломничества и туризма. Синтоистское святилище Миядзаки-дзингу посвящён легендарному первому японскому императору Дзимму и его родителям. К северо-западу от святилища, в парке Хэйвадай, - памятник «Башня мира» (построен в 1940 году в честь 2600-летия восшествия на престол Дзимму) и Сад ханива (свыше 400 копий терракотовых фигурок культуры Кофун).
Среди других архитектурных достопримечательностей в центре города - здание администрации префектуры в стиле ар деко (1932 год), ансамбль Центра искусств префектуры Миядзаки [здания в духе японской школы брутализма - библиотеки префектуры (1988 год), центра искусств «Medikit» (1993 год; орган, театральный зал и др.) и художественного музея (архитектор Окада Синити)] и Центра искусств Миядзаки (2009 год).
В южной части города - рекреационная зона с пляжами, развлекательным центром Кодомо-но куни («Детская страна») и садом кактусов, термальные источники Аосима; на небольшом о. Аосима расположены синтоистское святилище и ботанический сад (1965 год); при отливе вокруг острова обнажается базальтовая ребристая поверхность морского дна (памятник природы Они-но сэнтакуйта - «Стиральная доска дьявола»). Северо-восточная часть Миядзаки - морской курорт Сигайа (Seagaia) с одним из крупнейших в мире крытых аквапарков - «Ocean Dome» (1993 год; вмещает до 10 тыс. человек), термальными источниками Сёсэнкю, зоопарком, полями для гольфа и др.
Университеты: Миядзаки (1949 год, современное название и статус с 2003 года), Минами-Кюсю (1967 год, негосударственный), Сангё-кэйэй (1987 год, негосударственный), муниципальный (1993 год), сестринского дела (1997 год); Международный колледж Миядзаки (1994 год; статус вуза).
Музеи: природы и истории префектуры Миядзаки (1971 год), истории и культуры Миядзаки (1992 год; филиалы - замки Садовара и Амагадзё), художественный префектуры Миядзаки (1995 год), Научный центр «Cosmoland» (большая часть экспозиции посвящена исследованию космоса, включает один из крупнейших в мире планетариев).
Ведущая отрасль городской экономики - сфера услуг. В Миядзаки расположены головные офисы региональных банков Miyazaki Bank (1932 год) и Miyazaki Taiyo Bank, компании ИТ-сектора (в т. ч. «SCS Solutions Inc.» - разработка программного обеспечения), по предоставлению транспортных (в т. ч. штаб-квартира японской бюджетной авиакомпании «Solaseed Air»), туристических и других услуг.
Технопарк «Miyazaki Techno Research Park» (в т. ч. исследования в области медицины), исследовательские центры ряда компаний. Производство систем охраны автомобилей («Honda Lock Manufacturing Co.»), электронных компонентов («Epson Toyocom Corporation», «LAPIS Semiconductor Miyazaki Co.» и др.), измерительных приборов («Mitutoyo Corporation»), солнечных батарей («Solar Frontier»), изделий из кварцевого стекла («Maruwa Quartz Co.»), электродной проволоки («Sodick EWS»), стройматериалов.
Выпуск фармацевтических препаратов и медицинских инструментов («Baxter International Inc.»), лекарственных средств для животных («Nakamori Seiyaku Co.»). Предприятия деревообрабатывающей, лёгкой, пищевой промышленности; производство алкогольных напитков («Unkai Shuzo Co.»). Извлечение иода и природного газа из вод буровых скважин глубиной 1,5-2 тыс. м (завод компании «Ise Chemicals Corporation»). ГЭС «Оёдогава-Дайни» (71,3 МВт).
К югу от Миядзаки, в г. Нитинан, внутри грота на побережье Тихого океана, - синтоистское святилище Удо-дзингу (посвящён отцу императора Дзимму), объект религиозного паломничества.