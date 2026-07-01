МИТЯЙ
МИТЯ́Й. Наречённый митрополит Киевский (1378 год).
Происходил из семьи священника (по преданию, относящемуся к первой трети XVI века, был родом из г.Тешилов на Оке).
Служил в одной из церквей Коломны, являвшейся личным уделом великого князя владимирского Дмитрия Ивановича.
Не позднее середины 1370-х годов был переведён Дмитрием Ивановичем в Москву, стал духовником и печатником великого князя.
В последние годы жизни митрополита Алексия Дмитрий Иванович вопреки мнению митрополита настоял на кандидатуре Митяя в качестве преемника на посту главы Русской церкви, в противовес митрополиту Киприану, пользовавшемуся поддержкой литовского князя Ольгерда. Тем не менее митрополит Алексий направил патриарху Константинопольскому Макарию послание с просьбой о поставлении Митяя в митрополиты.
В 1376 году Митяй принял монашеский постриг (внешне как бы по принуждению - «яко неволею»), который совершил настоятель кремлёвского митрополичьего Чудова монастыря Елисей Чечётка.
Почти сразу вслед за этим Митяй был поставлен архимандритом кремлёвского великокняжеского монастыря Спаса на Бору.
В течение полутора лет со времени смерти митрополита Алексия (12 февраля 1378 года) Митяй являлся наместником митрополичьей кафедры, фактически исполняя функции её главы (за исключением поставления епископов). На этот период приходится начало миссионерской деятельности преподобного Стефана Пермского, которому Митяй оказывал всестороннее содействие.
Самовластная деятельность Митяя вызывала осуждение со стороны авторитетных представителей русского монашества (в частности, преподобного Сергия Радонежского), не одобрявших прямого вмешательства великокняжеской власти в дела Церкви.
С целью упрочить своё положение ещё до митрополичьей интронизации Митяй с согласия и при поддержке великого князя владимирского созвал собор великорусских епископов, который, в соответствии с нормами канонического права, должен был поставить его епископом. Однако поставление не состоялось из-за решительного противодействия епископа Суздальского Дионисия, объявившего о неправомочности подобного акта без санкции патриарха Константинопольского.
Полемизируя с Дионисием, Митяй составил подборку изречений отцов Церкви «от Пчелы правоверия… еже о иноцех властолюбцех» (открыта в 1863 году И.И. Срезневским, текст не опубликован, современное местонахождение рукописи неизвестно).
В конце июля 1379 года Митяй в сопровождении большой свиты отправился в Константинополь. Срочность поездки была обусловлена тем обстоятельством, что епископ Дионисий, нарушив обещание, ранее данное под угрозой заточения великому князю владимирскому, тайно отправился в Константинополь с жалобами на Митяя.
Перед отъездом Митяй получил у Дмитрия Ивановича бланки грамот (чистые листы пергамена с подвешенными печатями) для использования в качестве векселей генуэзским ростовщикам (полученные средства должны были использоваться для раздачи даров в Константинополе). Во время путешествия претендент в митрополиты заболел и умер на подходе к столице Византии.
Спутники Митяя после продолжительных споров, не поставив в известность великого князя владимирского, самовольно выбрали в качестве кандидата в митрополиты архимандрита переяславского Успенского Горицкого монастыря Пимена и написали на одном из бланков, оставшихся после Митяя, грамоту к патриарху от имени Дмитрия Ивановича. Это обстоятельство ещё более усложнило конфликтную ситуацию в Киевской митрополии, окончательно разрешившуюся лишь в 1389 году после второго приезда в Москву митрополита Киприана.
Истории карьеры и смерти Митяя посвящён своеобразный церковно-политический памфлет - «Повесть о Митяе», написанная либо его соперником митрополитом Киевским и всея Руси Киприаном, либо кем-то из ближайшего окружения последнего и сохранившаяся в составе Рогожского летописца и других летописей.
В историографии личность и деятельность Митяя нередко трактуется через призму восприятия автора повести. Поздняя (в редакции 1520-х годов) версия «Повести...» проиллюстрирована в Лицевом своде.