МИТЯЙ

МИТЯ́Й. На­ре­чён­ный ми­тро­по­лит Ки­ев­ский (1378 год).

Про­ис­хо­дил из се­мьи свя­щен­ни­ка (по пре­да­нию, от­но­ся­ще­му­ся к первой тре­ти XVI века, был ро­дом из г.Те­ши­лов на Оке).

Слу­жил в од­ной из церк­вей Ко­лом­ны , яв­ляв­шей­ся лич­ным уде­лом великого князя вла­ди­мир­ско­го Дмит­рия Ива­но­ви­ча.

Не позд­нее середины 1370-х годов был пе­ре­ве­дён Дмит­ри­ем Ива­но­ви­чем в Мо­ск­ву, стал ду­хов­ни­ком и пе­чат­ни­ком великого кня­зя.

В пос­лед­ние го­ды жиз­ни митрополита Алек­сия Дмит­рий Ива­но­вич во­пре­ки мне­нию ми­тро­по­ли­та на­сто­ял на кан­ди­да­ту­ре Митяя в ка­чест­ве пре­ем­ни­ка на по­сту гла­вы Русской церк­ви, в про­ти­во­вес митрополиту Ки­приа­ну, поль­зо­вав­ше­му­ся под­держ­кой ли­товского князя Оль­гер­да. Тем не ме­нее митрополит Алек­сий на­пра­вил пат­ри­ар­ху Кон­стан­ти­но­поль­ско­му Ма­ка­рию по­сла­ние с прось­бой о по­став­ле­нии Митяя в ми­тро­по­ли­ты.

В 1376 году Митяй при­нял мо­на­ше­ский по­стриг (внеш­не как бы по при­ну­ж­де­нию - «яко не­во­лею»), ко­то­рый со­вер­шил на­стоя­тель крем­лёв­ско­го ми­тро­по­личь­е­го Чу­до­ва монастыря Ели­сей Че­чёт­ка.

Поч­ти сра­зу вслед за этим Митяй был по­став­лен ар­хи­ман­д­ри­том крем­лёв­ско­го ве­ли­ко­кня­же­ско­го монастыря Спа­са на Бо­ру.

В те­че­ние по­лу­то­ра лет со вре­ме­ни смер­ти митрополита Алек­сия (12 февраля 1378 года) Митяй яв­лял­ся на­ме­ст­ни­ком ми­тро­по­личь­ей ка­фед­ры, фак­ти­че­ски ис­пол­няя функ­ции её гла­вы (за ис­клю­че­ни­ем по­став­ле­ния епи­ско­пов). На этот пе­ри­од при­хо­дит­ся на­ча­ло мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти пре­по­доб­но­го Сте­фа­на Перм­ско­го, ко­то­ро­му Митяй ока­зы­вал все­сто­рон­нее со­дей­ст­вие.

Са­мо­вла­ст­ная дея­тель­ность Митяя вы­зы­ва­ла осу­ж­де­ние со сто­ро­ны ав­то­ри­тет­ных пред­ста­ви­те­лей русского мо­на­ше­ст­ва (в ча­ст­но­сти, пре­по­доб­но­го Сер­гия Ра­до­неж­ско­го ), не одоб­ряв­ших пря­мо­го вме­ша­тель­ст­ва ве­ли­ко­кня­же­ской вла­сти в де­ла Церк­ви.

С це­лью уп­ро­чить своё по­ло­же­ние ещё до ми­тро­по­личь­ей ин­тро­ни­за­ции Митяй с со­гла­сия и при под­держ­ке великого князя вла­ди­мир­ско­го со­звал со­бор ве­ли­ко­рус­ских епи­ско­пов, ко­то­рый, в со­от­вет­ст­вии с нор­ма­ми ка­но­нического пра­ва, дол­жен был по­ста­вить его епи­ско­пом. Од­на­ко по­став­ле­ние не со­стоя­лось из-за ре­ши­тель­но­го про­ти­во­дей­ст­вия епископа Суз­даль­ско­го Дио­ни­сия, объ­я­вив­ше­го о не­пра­во­моч­но­сти по­доб­но­го ак­та без санк­ции пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го.

По­ле­ми­зи­руя с Дио­ни­си­ем, Митяй со­ста­вил под­бор­ку из­ре­че­ний от­цов Церк­ви «от Пче­лы пра­во­ве­рия… еже о ино­цех вла­сто­люб­цех» (от­кры­та в 1863 году И.И. Срез­нев­ским, текст не опуб­ли­ко­ван, современное ме­сто­на­хо­ж­де­ние ру­ко­пи­си не­из­вест­но).

В кон­це ию­ля 1379 года Митяй в со­про­во­ж­де­нии боль­шой сви­ты от­пра­вил­ся в Кон­стан­ти­но­поль . Сроч­ность по­езд­ки бы­ла обу­слов­ле­на тем об­стоя­тель­ст­вом, что епископ Дио­ни­сий, на­ру­шив обе­ща­ние, ра­нее дан­ное под уг­ро­зой за­то­че­ния великому князю вла­ди­мир­ско­му, тай­но от­пра­вил­ся в Кон­стан­ти­но­поль с жа­ло­ба­ми на Митяя.

Пе­ред отъ­ез­дом Митяй по­лу­чил у Дмит­рия Ива­но­ви­ча блан­ки гра­мот (чис­тые лис­ты пер­га­ме­на с под­ве­шен­ны­ми пе­ча­тя­ми) для ис­поль­зо­ва­ния в ка­че­ст­ве век­се­лей ге­ну­эз­ским рос­тов­щи­кам (полученные сред­ства должны были использоваться для раз­да­чи да­ров в Кон­стан­ти­но­по­ле). Во вре­мя пу­те­ше­ст­вия пре­тен­дент в ми­тро­по­ли­ты за­бо­лел и умер на под­хо­де к сто­ли­це Ви­зан­тии.

Спут­ни­ки Митяя по­сле про­дол­жительных спо­ров, не по­ста­вив в из­вест­ность великого князя вла­ди­мир­ско­го, са­мо­воль­но вы­бра­ли в ка­че­ст­ве кан­ди­да­та в ми­тро­по­ли­ты ар­хи­ман­д­ри­та пе­ре­яс­лав­ско­го Ус­пен­ско­го Го­риц­ко­го монастыря Пи­ме­на и на­пи­са­ли на од­ном из блан­ков, ос­тав­ших­ся по­сле Митяя, гра­мо­ту к пат­ри­ар­ху от име­ни Дмит­рия Ива­но­ви­ча. Это об­стоя­тель­ст­во ещё бо­лее ус­лож­ни­ло кон­фликт­ную си­туа­цию в Ки­ев­ской ми­тро­по­лии, окон­ча­тель­но раз­ре­шив­шую­ся лишь в 1389 году пос­ле вто­ро­го при­ез­да в Мо­ск­ву митрополита Ки­приа­на.

Ис­то­рии карь­е­ры и смер­ти Митяя по­свя­щён свое­об­раз­ный цер­ков­но-по­ли­тический пам­флет - «По­весть о Ми­тяе», на­пи­сан­ная ли­бо его со­пер­ни­ком митрополитом Ки­ев­ским и всея Ру­си Ки­приа­ном, ли­бо кем-то из бли­жай­ше­го ок­ру­же­ния по­след­не­го и со­хра­нив­шая­ся в со­ста­ве Ро­гож­ско­го ле­то­пис­ца и других ле­то­пи­сей.

В ис­то­рио­гра­фии лич­ность и дея­тель­ность Митяя не­ред­ко трак­ту­ет­ся че­рез приз­му вос­при­ятия ав­то­ра по­вес­ти. Позд­няя (в ре­дак­ции 1520-х годов) вер­сия «По­вес­ти...» про­ил­лю­ст­ри­ро­ва­на в Ли­це­вом сво­де.