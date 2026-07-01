МИТУРИЧ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ
МИТУ́РИЧ ПЁ́ТР ВАСИ́ЛЬЕВИЧ. Российский художник, график.
Учился в Киевском художественном училище (1906-1909 года) и в петербургском АХ (1909-1915 года) у Н.С. Самокиша.
Член объединений «Мир искусства» (с 1915 года) и «Четыре искусства» (1925-1929 года).
Работал в Петрограде (до 1922 года) и Москве.
Для рисунков Митурич Петра Васильевича карандашом, углем, тушью характерны выразительность штриха и линии, лаконичная конструктивность форм (портреты композитора А.С. Лурье, поэта О.Э. Мандельштама; «Зимой. Семья за столом», все 1915 год, ГРМ; пейзажи Хвалынска, 1926-1929 годов, Астрахани, 1926 года, Судака, 1937 года и 1939 года, и других).
В цикле экспрессивных рисунков Митрич Пётр Васильевич запечатлел болезнь и смерть поэта В. Хлебникова (1922год, ГТГ и собрание семьи художника, Москва).
Книжная графика Митрича Петра Васильевича отчасти продолжала традиции русской футуристической книги («Сказ грамотным детям» Н.Н. Пунина, 1918 год; «Разин» В.В. Хлебникова, 1919 год; «Рояль в детской» А.С. Лурье, 1920 год). Обращался также к литографии, живописи.
Преподавал в московском Вхутемасе – Вхутеине (1923-1930 года); среди учеников - А.М. Каневский, С.С. Боим.
Его жена - график и живописец Вера Владимировна Хлебникова (1891-1941 года), сестра В. Хлебникова.
Сын - график Май Петрович Митурич-Хлебников (1925-2008 года), народный художник РСФСР (1986 года), д. чл. АХ СССР (1991 года); иллюстратор многих книг для детей; Государственная премия РФ (1993 год).
Сочинения:
Записки сурового реалиста эпохи авангарда: дневники, письма, воспоминания, статьи. М., 1997.