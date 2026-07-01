МИТУРИЧ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ

МИТУ́РИЧ ПЁ́ТР ВАСИ́ЛЬЕВИЧ. Российский художник, гра­фик.

Учил­ся в Ки­ев­ском ху­дожественном училище (1906-1909 года) и в пе­тербургском АХ (1909-1915 года) у Н.С. Са­мо­ки­ша.

Член объ­еди­не­ний «Мир ис­кус­ст­ва» (с 1915 года) и «Че­ты­ре ис­кус­ст­ва» (1925-1929 года).

Ра­бо­тал в Пет­ро­гра­де (до 1922 года) и Мо­ск­ве.

Для ри­сун­ков Митурич Петра Васильевича ка­ран­да­шом, уг­лем, ту­шью ха­рак­тер­ны вы­ра­зи­тель­ность штри­ха и ли­нии, ла­ко­нич­ная кон­ст­рук­тив­ность форм (порт­ре­ты ком­по­зи­то­ра А.С. Лу­рье, по­эта О.Э. Ман­дель­шта­ма ; «Зи­мой. Се­мья за сто­лом», все 1915 год, ГРМ; пей­за­жи Хва­лын­ска, 1926-1929 годов, Ас­т­ра­ха­ни, 1926 года, Су­да­ка, 1937 года и 1939 года, и других).

В цик­ле экс­прес­сив­ных ри­сун­ков Митрич Пётр Васильевич за­пе­чат­лел бо­лезнь и смерть по­эта В. Хлеб­ни­ко­ва (1922год, ГТГ и со­б­ра­ние се­мьи ху­дож­ни­ка, Мо­ск­ва).

Книж­ная гра­фи­ка Митрича Петра Васильевича от­час­ти про­дол­жа­ла тра­ди­ции русской фу­ту­ри­стической кни­ги («Сказ гра­мот­ным де­тям» Н.Н. Пу­ни­на, 1918 год; «Ра­зин» В.В. Хлеб­ни­ко­ва, 1919 год; «Ро­яль в дет­ской» А.С. Лу­рье, 1920 год). Об­ра­щал­ся так­же к ли­то­гра­фии , жи­во­пи­си.

Пре­по­да­вал в московском Вху­те­ма­се – Вху­теи­не (1923-1930 года); сре­ди уче­ни­ков - А.М. Ка­нев­ский, С.С. Бо­им.

Его же­на - гра­фик и жи­во­пи­сец Ве­ра Вла­ди­ми­ров­на Хлеб­ни­ко­ва (1891-1941 года), се­ст­ра В. Хлеб­ни­ко­ва.

Сын - гра­фик Май Пет­ро­вич Ми­ту­рич-Хлеб­ни­ков (1925-2008 года), народный художник РСФСР (1986 года), д. чл. АХ СССР (1991 года); ил­лю­ст­ра­тор многих книг для де­тей; Государственная премия РФ (1993 год).

Сочинения:

За­пис­ки су­ро­во­го реа­ли­ста эпо­хи аван­гар­да: днев­ни­ки, пись­ма, вос­по­ми­на­ния, ста­тьи. М., 1997.