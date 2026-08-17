МИТТЕРАН ФРАНСУА

МИТТЕРАН ФРАНСУА - французский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи железнодорожного слу­жа­ще­го, впо­след­ст­вии вла­дель­ца ви­но­дель­ни. Учил­ся на юри­дическом и фи­ло­ло­гическом факультетах Сор­бон­ны и в Сво­бод­ной шко­ле по­ли­тических на­ук в Па­ри­же, ко­то­рую окон­чил в 1937 году.

Уча­ст­ник Второй ми­ро­вой вой­ны. В 1940 году был ра­нен и по­пал в плен, в конце 1941 года бе­жал, вер­нул­ся во Фран­цию. Ко­рот­кое вре­мя ра­бо­тал в Ко­мис­са­риа­те по де­лам во­ен­но­плен­ных пра­ви­тель­ст­ва «Ви­ши». С 1942 года уча­ст­во­вал в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния . В 1944 года на­зна­чен ген. сек­ре­та­рём по де­лам во­ен­но­плен­ных во Временном пра­ви­тель­ст­ве Шарля де Гол­ля . В 1945 году один из ос­но­ва­телей ле­во­цен­три­ст­ской пар­тии Де­мо­кра­тического и со­циа­ли­стического со­юз Со­про­тив­ле­ния (ЮДСР).

Депутат Национального со­б­ра­ния в 1946-1958 годы, 1962-1981 годы. В пе­ри­од Чет­вёр­той рес­пуб­ли­ки министр по де­лам бывших фрон­тови­ков (1947-1948 годы), государственный сек­ре­тарь при председателе СМ (1948-1949 годы), министр по де­лам за­мор­ских тер­ри­то­рий (1950-1951 годы), государственный министр (1952 год), министр по де­лам Со­ве­та Ев­ро­пы (1953 год), министр внутренних дел (1954-1955 годы), государственный министр по де­лам юс­ти­ции (1956-1957 годы).

По­сле ос­но­ва­ния в 1958 году Пя­той рес­пуб­ли­ки вы­сту­пил с рез­кой кри­ти­кой но­во­го ре­жи­ма и Кон­сти­ту­ции, стал од­ним из главных ли­де­ров ле­вой оп­по­зи­ции. В 1965 году ос­но­вал Фе­де­ра­цию де­мо­кра­тических и со­циа­ли­стических ле­вых сил (ФГДС), бал­ло­ти­ро­вал­ся на пост пре­зи­ден­та рес­пуб­ли­ки, но про­иг­рал де Гол­лю. В 1970-1971 годы офи­ци­аль­но воз­гла­вил пар­тию Кон­вент рес­пуб­ли­кан­ских ин­сти­ту­тов, соз­дан­ную им в 1964 году. В 1971 году вы­сту­пил в ка­че­ст­ве од­но­го из ос­но­ва­те­лей Фран­цуз­ской со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии (ФСП), из­бран её 1-м сек­ре­та­рём. В 1972 году под­пи­сал от ФСП вме­сте с ком­му­ни­ста­ми и ле­вы­ми ра­ди­ка­ла­ми про­грам­му ле­вых сил. В 1974 году еди­ный кан­ди­дат ле­вых сил на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах, во 2-м ту­ре ус­ту­пил Валери Жис­кар д’Эстену .

В 1981 году из­бран пре­зи­ден­том рес­пуб­ли­ки. Рас­пус­тил пра­вое Национальное со­б­ра­ние, по­сле че­го на вне­оче­ред­ных пар­ла­мент­ских вы­бо­рах по­бе­ди­ли со­циа­ли­сты. На­зна­чил на пост пре­мьер-министра сво­его сто­рон­ни­ка П. Мо­руа, ко­то­рый взял курс на про­ве­де­ние важ­ных со­ци­аль­но-эко­но­мических пре­об­ра­зо­ва­ний. Под­дер­жал ме­ро­прия­тия но­во­го ка­би­не­та по на­цио­на­ли­за­ции бан­ков и промышленных пред­при­ятий, де­цен­тра­ли­за­ции государственной вла­сти, со­кра­ще­нию ра­бо­чей не­де­ли, сни­же­нию пен­си­он­но­го воз­рас­та и др.

В 1984 году, пред­ви­дя ухуд­ше­ние эко­но­мической си­туа­ции в стра­не, при­ос­та­но­вил «ле­вый экс­пе­ри­мент» и на­зна­чил пре­мьер-ми­ни­ст­ром со­циа­ли­ста Л. Фа­биу­са. По­сле по­бе­ды на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1986 году пра­вых пар­тий управ­лял го­су­дар­ст­вом вме­сте с пра­вым пре­мьер-мин. Ж. Ши­ра­ком (пер­вое «со­су­ще­ст­во­ва­ние»). В 1988 году пе­ре­из­бран на 2-й се­ми­лет­ний срок. Санк­цио­ни­ро­вал про­во­див­ший­ся пра­ви­тель­ст­ва­ми М. Ро­ка­ра, Э. Крес­сон, П. Бе­ре­го­вуа курс на про­дол­же­ние ре­форм в со­ци­аль­ной сфе­ре (вве­де­ние сис­те­мы государственных по­со­бий ну­ж­даю­щим­ся, об­лег­че­ние ус­ло­вий для им­ми­гра­ции, со­кра­ще­ние сро­ка во­енной служ­бы и др.), при­ня­тие мер по де­мо­кра­ти­за­ции сфер об­ра­зо­ва­ния и су­до­про­из­вод­ст­ва. По­сле по­бе­ды пра­вых на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1993 года на­зна­чил пре­мьер-ми­ни­ст­ром их пред­ста­ви­теля Э. Бал­ла­дю­ра (вто­рое «со­су­ще­ст­во­ва­ние») и был вы­ну­ж­ден со­гла­сить­ся с по­ли­ти­кой при­ва­ти­за­ции государственых пред­при­ятий.

Ф. Миттеран - ак­тив­ный сто­рон­ник ев­ропейской ин­те­гра­ции, пол­но­стью под­дер­жал идею соз­да­ния ва­лют­но-эко­но­мических и по­ли­тических сою­зов стран - чле­нов ЕС, вы­дви­нул кон­цеп­цию кон­фе­де­ра­ции Вос­то­ка и За­па­да Ев­ро­пы, ра­то­вал за раз­ви­тие все­сто­рон­них от­но­ше­ний Фран­ции с США, ФРГ и СССР (Рос­си­ей), стра­на­ми «треть­е­го ми­ра», пре­ж­де все­го с африканскими государства­ми.

Ф. Миттеран был вдох­но­ви­те­лем «куль­тур­но­го строи­тель­ст­ва» в Па­ри­же [ре­кон­ст­рук­ция Лув­ра с ус­та­нов­кой стек­лян­ной пи­ра­ми­ды пе­ред ним, по­строй­ка Боль­шой ар­ки в рай­оне Де­фанс, зда­ния опе­ры на плозади Бас­ти­лии (все про­ек­ты за­вер­ше­ны к 1989 году), соз­да­ния но­во­го ком­плек­са Национальной библиотеки (от­кры­та в 1996 году)]. В кон­це сво­его пре­зи­дент­ст­ва тя­же­ло бо­лел, но ос­та­вал­ся на по­сту вплоть до окон­ча­ния ман­да­та в 1995 году. Ка­ва­лер Боль­шо­го кре­ста ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1981 год), почетный ры­царь ор­де­на Ба­ни.

Сочинения:

Aux frontiѐres de l’Union française. P., 1953;

Présence française et abandon. P., 1957;

Le Coup d’Etat permanent. P., 1964;

Ma part de vérité. P., 1969;

La Rose au poing. P., 1973;

La Paille et le grain. P., 1975;

L’Abeille et l’ar­chitecte. P., 1978;

Ici et maintenant. P., 1980;

Réflections sur la politique extérieure de la France. P., 1986;

Mémoires interrompus. P., 1996;

De l’Allemagne, de la France. P., 1996.