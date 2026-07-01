МИТТА АЛЕКСАНДР НАУМОВИЧ

МИТТА́ АЛЕКСА́НДР НАУ́МОВИЧ. Российский ре­жис­сёр, заслуженный деятель ис­кус­ств РСФСР (1974 год), народный артист РФ (2004 год).

В 1955 году окон­чил Московский ин­же­нер­но-стро­ительный. институт имени В.В. Куй­бы­ше­ва, в 1960 году - ре­жис­сёр­ский факультет ВГИКа (мас­тер­ская М.И. Ром­ма).

В сво­их пер­вых филь­мах «Друг мой, Коль­ка» (1961 год, совместно с А.А. Сал­ты­ко­вым) и «Без стра­ха и уп­рё­ка» (1963 год) в жан­ре «дет­ско­го ки­но» под­ни­мал во­прос о цен­но­сти отдельной лич­но­сти.

Фильм «Зво­нят, от­крой­те дверь» (1966 год, Гран- при Мкф в Ве­не­ции) рас­ска­зы­вал о не­за­ме­ни­мо­сти так называемых ма­лень­ких лю­дей, об­ла­даю­щих ду­хов­ной си­лой и со­хра­няю­щих нравственный стои­цизм.

Даль­ней­шие ра­бо­ты Митта Алексанлра Наумовича свя­за­ны с по­ис­ком но­вых жан­ро­вых форм. Иро­ническая дра­ма «Го­ри, го­ри, моя звез­да» (1970 год) о ху­дож­ни­ке-идеа­ли­сте, вы­ну­ж­ден­ном ид­ти на ком­про­мисс, ста­ла од­ним из пер­вых в отечественном ки­но притч, ис­поль­зо­вав­ших «эзо­пов язык».

Про­бле­ма взаи­мо­от­но­ше­ний ин­тел­ли­ген­та и вла­сти – в ос­но­ве от­кро­вен­но ус­лов­но­го фильма «Сказ про то, как царь Пётр ара­па же­нил» (по мо­ти­вам про­из­ве­де­ний А.С. Пуш­ки­на , 1976 год), соз­дан­но­го в сти­ле ис­то­рического гро­те­ска .

Фильм «Эки­паж» (1980 год), имев­ший боль­шой ус­пех в про­ка­те, впер­вые в СССР вос­про­из­вёл мо­дель гол­ли­вуд­ско­го «филь­ма-ка­та­ст­ро­фы».

Экс­пе­ри­мен­таль­ным стал фильм «Сказ­ка стран­ст­вий» (1983 год), ре­шён­ный в жан­ре фэн­тэ­зи.

Сре­ди других филь­мов: «Точ­ка, точ­ка, за­пя­тая...» (1973 год), «Мо­ск­ва, лю­бовь моя» (1974 год), «Шаг» (1988 год), «За­те­рян­ный в Си­би­ри» (1991 год), «Рас­ка­лён­ная суб­бо­та» (2002 год), т/ф «Ле­бе­ди­ный рай» (2005 год), те­ле­се­ри­ал «Гра­ни­ца. Та­ёж­ный ро­ман» (2000 год; Государственная премия РФ, 2001 год).

Сни­мал­ся в фильме «За­ста­ва Иль­и­ча», «Июль­ский дождь».

Со­ав­тор сце­на­ри­ев мно­гих сво­их филь­мов.

С 1971 годапре­по­да­ёт на Выс­ших кур­сах сце­на­ри­стов и ре­жис­сё­ров в Мо­ск­ве.

Сочинения:

Ки­но ме­ж­ду адом и ра­ем. 2-е изд. М., 2009.