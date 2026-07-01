МИТТА АЛЕКСАНДР НАУМОВИЧ
МИТТА́ АЛЕКСА́НДР НАУ́МОВИЧ. Российский режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1974 год), народный артист РФ (2004 год).
В 1955 году окончил Московский инженерно-строительный. институт имени В.В. Куйбышева, в 1960 году - режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская М.И. Ромма).
В своих первых фильмах «Друг мой, Колька» (1961 год, совместно с А.А. Салтыковым) и «Без страха и упрёка» (1963 год) в жанре «детского кино» поднимал вопрос о ценности отдельной личности.
Фильм «Звонят, откройте дверь» (1966 год, Гран- при Мкф в Венеции) рассказывал о незаменимости так называемых маленьких людей, обладающих духовной силой и сохраняющих нравственный стоицизм.
Дальнейшие работы Митта Алексанлра Наумовича связаны с поиском новых жанровых форм. Ироническая драма «Гори, гори, моя звезда» (1970 год) о художнике-идеалисте, вынужденном идти на компромисс, стала одним из первых в отечественном кино притч, использовавших «эзопов язык».
Проблема взаимоотношений интеллигента и власти – в основе откровенно условного фильма «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» (по мотивам произведений А.С. Пушкина, 1976 год), созданного в стиле исторического гротеска.
Фильм «Экипаж» (1980 год), имевший большой успех в прокате, впервые в СССР воспроизвёл модель голливудского «фильма-катастрофы».
Экспериментальным стал фильм «Сказка странствий» (1983 год), решённый в жанре фэнтэзи.
Среди других фильмов: «Точка, точка, запятая...» (1973 год), «Москва, любовь моя» (1974 год), «Шаг» (1988 год), «Затерянный в Сибири» (1991 год), «Раскалённая суббота» (2002 год), т/ф «Лебединый рай» (2005 год), телесериал «Граница. Таёжный роман» (2000 год; Государственная премия РФ, 2001 год).
Снимался в фильме «Застава Ильича», «Июльский дождь».
Соавтор сценариев многих своих фильмов.
С 1971 годапреподаёт на Высших курсах сценаристов и режиссёров в Москве.
Сочинения:
Кино между адом и раем. 2-е изд. М., 2009.