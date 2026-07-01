МИТРОПУЛОС ДИМИТРИЙ

МИТРО́ПУЛОС ДИМИ́ТРИЙ. Греческий и американский ди­ри­жёр, пиа­нист, ком­по­зи­тор, член-корреспондент Афинской АН (1933 год).

В 1919 году окон­чил Афин­скую консерваторию (класс фортепианно Л. Вас­сен­хо­ве­на, класс ком­по­зи­ции А. Мар­си­ка), с 1930 года профессор по клас­су ком­по­зи­ции там же.

В 1916 году де­бю­ти­ро­вал в Афи­нах как ди­ри­жёр с соб­ст­вен­ной Сим­фо­нической по­эмой, в 1920 году там же по­став­ле­на его опе­ра «Се­ст­ра Бе­ат­ри­са».

Со­вер­шен­ст­во­вал­ся в 1920-1921 годах в Брюс­се­ле у П. Жиль­со­на (ком­по­зи­ция), в 1921-1924 годах в Бер­ли­не у Ф. Бу­зо­ни (фортепианно). В 1924 году вер­нул­ся в Гре­цию, ак­тив­но вы­сту­пал как ди­ри­жёр. В 1930 году бле­стя­ще ис­пол­нил 3-й фортепианный кон­церт С. С. Про­кофь­е­ва как пиа­нист и од­но­вре­мен­но как ди­ри­жёр с Бер­лин­ским фи­лар­мо­ническим ор­ке­ст­ром.

Га­ст­ро­ли­ро­вал в Ев­ро­пе (в СССР в 1934 году). В 1936-1959 годах жил в США (гра­ж­дан­ст­во с 1946 года). В 1937-1949 годах главный ди­ри­жёр Сим­фо­нического ор­ке­ст­ра в Мин­неа­по­ли­се, в 1950-1958 годах - Нью-Йорк­ско­го фи­лар­мо­нического ор­ке­ст­ра.

Про­сла­вил­ся как ин­тер­пре­та­тор му­зы­ки XX века, про­па­ган­ди­ро­вал со­чи­не­ния Г. Ма­ле­ра, Р. Штрау­са, С. С. Про­кофь­е­ва, Р. Во­ан-Уиль­ям­са, С. Бар­бе­ра, А. Бер­га, А. Шён­бер­га.

В конце 1950-х годов ди­ри­жи­ро­вал в «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» (Нью-Йорк), в те­ат­ре «Ла Ска­ла» (Ми­лан), Вен­ской государственной опе­ре.

Опер­ный ре­пер­ту­ар Митропулос Димитрия на­ря­ду с западно-ев­ропейской клас­си­кой, вклю­чал опе­ры русских ком­по­зи­то­ров («Ев­ге­ний Оне­гин» П. И. Чай­ков­ско­го, «Бо­рис Го­ду­нов» М. П. Му­сорг­ско­го). Сре­ди со­чи­не­ний - десять ин­вен­ций для со­пра­но и фортепианно (1927 год), Concerto grosso (1928 год).