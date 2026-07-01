МИТРОПУЛОС ДИМИТРИЙ
МИТРО́ПУЛОС ДИМИ́ТРИЙ. Греческий и американский дирижёр, пианист, композитор, член-корреспондент Афинской АН (1933 год).
В 1919 году окончил Афинскую консерваторию (класс фортепианно Л. Вассенховена, класс композиции А. Марсика), с 1930 года профессор по классу композиции там же.
В 1916 году дебютировал в Афинах как дирижёр с собственной Симфонической поэмой, в 1920 году там же поставлена его опера «Сестра Беатриса».
Совершенствовался в 1920-1921 годах в Брюсселе у П. Жильсона (композиция), в 1921-1924 годах в Берлине у Ф. Бузони (фортепианно). В 1924 году вернулся в Грецию, активно выступал как дирижёр. В 1930 году блестяще исполнил 3-й фортепианный концерт С. С. Прокофьева как пианист и одновременно как дирижёр с Берлинским филармоническим оркестром.
Гастролировал в Европе (в СССР в 1934 году). В 1936-1959 годах жил в США (гражданство с 1946 года). В 1937-1949 годах главный дирижёр Симфонического оркестра в Миннеаполисе, в 1950-1958 годах - Нью-Йоркского филармонического оркестра.
Прославился как интерпретатор музыки XX века, пропагандировал сочинения Г. Малера, Р. Штрауса, С. С. Прокофьева, Р. Воан-Уильямса, С. Барбера, А. Берга, А. Шёнберга.
В конце 1950-х годов дирижировал в «Метрополитен-опере» (Нью-Йорк), в театре «Ла Скала» (Милан), Венской государственной опере.
Оперный репертуар Митропулос Димитрия наряду с западно-европейской классикой, включал оперы русских композиторов («Евгений Онегин» П. И. Чайковского, «Борис Годунов» М. П. Мусоргского). Среди сочинений - десять инвенций для сопрано и фортепианно (1927 год), Concerto grosso (1928 год).