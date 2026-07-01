МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН КИЕВСКИЙ

Первый русский митрополит

В сане иеромонаха служил в церкви святых Апостолов в с. Берестово, в котором находилась резиденция киевских князей. По всей видимости, был духовником и соратником Ярослава Мудрого . Порой отлучался из церкви для молитвы в небольшой пещере, близ нее позднее поселился Антоний Печерский, основавший Киево-Печерский монастырь . В 1048 г. сопровождал дочь Ярослава во время визита к французскому королевскому дому. В 1051/1052 г. собор русских епископов возвел его в сан митрополита, что получило противоречивую оценку среди историков. 28 ноября Иларион участвовал в чине освящения церкви святого Георгия, возведенную Ярославым Мудрым в честь своего покровителя. Принимал участие в создании церковного устава князя Ярослава, давшему церкви широкие полномочия. По всей видимости, Иларион скончался еще до смерти великого киевского князя, т.к. его имя не встречается, а в 1055/1056 новым митрополитом стал грек Ефрем.

Автор «Слова о законе и благодати»

Наиболее известным произведением Илариона стало «Слово о законе и благодати», относящееся к 40-м гг. XI в. (сохранилось более 50 списков XV-XVI вв.). Центральное место в послании занимает фигура крестителя Руси, князя Владимира . Именно это позволяет ряду историков высказать гипотезу о произнесении проповеди в день смерти князя Владимира Святославовича в Десятинной церкви, где он был похоронен. Более того, многие выделяют из «Слова о законе и благодати», т.н. «Похвалу кн. Владимиру», как независимое и отдельное произведение. После проповеди, по всей видимости, была прочтена «Молитва святого Илариона», сохранившаяся в ряде рукописей отдельно от «Слова…». В любом случае «Слово…» признается исследователями старейшим оригинальным русским литературным и богословским произведением. Также сохранилось ряд других произведений (например: «Сказания о распространении христианства на Руси»), авторство которых приписывается митрополиту. Художественность его послания, богословское содержание позволяет предполагать получение им образования в Византии (Афоне или Константинополе). Отсутствие в летописях упоминаний о его кончине вызвало предположение в историографии об устранении Илариона с митрополичьей кафедры после смерти покровительствовавшему ему Ярослава Мудрого и удалении в Киево-Печерский монастырь.