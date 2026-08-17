МИТРОПОЛИТ ФИЛИПП II

Игумен Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря, митрополит Московский и всея Руси (1566-1568).

Филипп был представителем одного из знатнейших родов. Колычевы были прямыми потомками Андрея Кобылы. Отец Филиппа был дядькой Юрия Васильевича – младшего сына Ивана III. Сам же Федор Степанович принял в Соловецком монастыре монашеский постриг под именем Филиппа. В 1548 году Филипп стал игуменом Соловецкого монастыря, в 1566 году митрополитом Московским. 23 декабря 1569 году Филипп был удушен одним из руководителей опричного войска Малютой Скуратовым.

Будучи рожденным в семье, чьи представители принадлежали к верхушке московской аристократии, Федор готовился к государевой службе, обучался грамоте по Священному Писанию, владению оружием, верховой езде. Согласно «Бархатной книге» род Андрея Кобылы имел «немецкое» происхождение, уходящее еще во времена Александра Невского. Однако исследователями данная теория была опровергнута и высказано предположение, что Кобыла происходил из семьи знатных костромских бояр. Бесспорным является тот факт, что Андрей Кобыла был первым исторически достоверным предком дома Романовых.

В 1537 году Колычевы поддержали младшего сына Ивана III Андрея Ивановича князя Старицкого в его борьбе против регентствовавшей при малолетнем Иване IV Васильевиче Елены Глинской. Иван Умной-Колычев, дядя Федора, попал в тюрьму, троюродные братья же были казнены.

После этих событий Федор принимает решение бежать из дома. С одной стороны, исследователи связывают такой поступок со страхом опалы, с другой, не стоит забывать, что Федору к тому моменту было 30 лет, но он не был женат, что являлось совершенно ненормальным в обществе XVI в. Таким образом, можно сделать вывод о том, что Федор имел желание уйти в монастырь, а сложившаяся ситуации подтолкнула его к этому.

Из Москвы Федор отправился на север. Около года он жил у крестьянина Суботы на берегу Онежского озера, выполняя самую тяжелую хозяйственную работу. Уходя, он сообщил Суботе, что из Москвы идет на Белое море. Подобные поразительные моменты в биографии Филиппа будут встречаться и далее. Прекрасно образованный, обученный ведению государственных дел человек, собираясь принять постриг, целенаправленно движется в крестьянский, мужицкий монастырь. На тот период существовало достаточное число обителей за пределами Москвы, где братия состояла из таких же высокообразованных интеллектуалов. Однако Федора не прельщает такой путь, он идет туда, где само повседневное житие крайне трудно – в Соловецкий монастырь.

Незадолго до прибытия Федора на Большой Соловецкий остров, пожар практически подчистую уничтожает деревянный монастырь. Однако это не заставляет Колычева отвернуться от своего начинания. После полутра лет послушания тогдашний игумен Алексий постригает его с именем Филипп и определяет новоначальному духовным наставником старца Иону Шамина. Снова Филипп оказывается в крайне суровых условиях, так как ученик Александра Свирского Иона слыл самым строгим и жестким во всем монастыре.

В 1548 году игумен Алексий по старости лет сложил с себя сан и в качестве своего преемника предложил монастырскому собору Филиппа. Собор согласился с выбором Алексия и Филипп был возведен в сан новгородским архиепископом Феодосием.

В период своего игуменства Филипп с одной стороны всячески развивал монастырь, вкладываясь в него всей душой. Преображенский собор, Успенский храм с трапезной были отстроены в камне, в монастырских вотчинах было возведено огромное количество хозяйственных и промышленных сооружений, озера Большого Соловецкого острова были соединены сложнейшей сетью каналов. Царь отписал монастырю множество земель. Монастырская казна полнилась, и средства эти тут же направлялись в дело. При Филиппе Соловецкий монастырь стал безоговорочным духовным, промышленным и экономическим центром всего русского Севера.

С другой стороны, Филипп крайне тяготился необходимостью постоянно быть в самом центре всех не связанных с монашеским бытием процессов, как то поездки в Новгород, переговоры с вышестоящими иерархами, воеводами, боярами. По этой причине он выстроил недалеко от монастыря пустынь, где мог подвизаться в молитве несколько дней, никого не принимая и никуда не выходя.

В силу этого известие о том, что царь желает видеть его митрополитом Московским, Филипп воспринял крайне тяжело и отказался от столь высокого сана. Однако же епископы, прибывшие на собор 1566 года, все же убедили соловецкого игумена, и 25 июля 1566 года собором всех русских епископов Филипп был хиротонисан во епископа и поставлен на престол митрополита Московского и всея Руси.

В 1568 году Иван Грозный начинает репрессии по отношению к боярской верхушке, ряд представителей крупных семей казнят. Филипп увещевает царя не начинать опричный террор, однако слова эти остаются неуслышанными. Тогда 22 марта 1568 года после богослужения в Успенском соборе митрополит Филипп произносит обличительную речь перед всей паствой, в которой вопрошает Грозного государя: «Ты высок на троне; но есть Всевышний, Судия наш и твой. Как предстанешь на суд Его? обагренный кровию невинных, оглушаемый воплем их муки?». На что Иван IV отвечает: «Я был слишком милостив к тебе, митрополит, к твоим сообщникам в моей стране, но я заставлю вас жаловаться».

28 июля во время службы в Новодевичьем монастыре, перед чтением Евангелия, Филипп обернулся и увидел на голове одного из опричников тафью. На что митрополит указал царю, однако опричник успел снять головной убор до того, как Грозный успел что-либо заметить. Иван IV пришел в ярость, назвав Филиппа лжецом и мятежником. После этого случая начался суд, во время которого митрополита Филиппа обвинили в колдовстве, в качестве свидетелей вызвав нескольких соловецких монахов.

8 ноября 1568 года во время службы в Успенском соборе Филиппу объявили о низвержении его из сана и поместили под арест в Богоявленский монастырь, откуда затем перевели в Николо-Греческий. Туда царь, казнив племянника святителя, прислал отрубленную голову, зашитую в кожаный мешок, со словами: «Вот твой сродник, не помогли ему твои чары».

В 1569 году святитель Филипп был переведен в Отроч Успенский Тверской монастырь. Во время похода на Новгород того же года Иван Грозный отправил к святителю своего любимца, голову опричного войска Малюту Скуратова, который и задушил Филиппа.

«Вошедши в келью святого Филиппа, Малюта Скуратов с притворным благоговением припал к ногам святого и сказал:

— Владыка святой, дай благословение царю идти в Великий Новгород. Но Святой отвечал Малюте:

— Делай, что хочешь, но дара Божиего не получают обманом».

В 1591 году, по просьбе братии Соловецкого монастыря, мощи Филиппа Московского были доставлены из Отроча монастыря и захоронены под папертью придела святых Зосимы и Савватия Спасо-Преображенского собора. К слову, именно Филипп перенес мощи соловецких отцов-основателей в Преображенский собор.

19 июля 1652 года мощи святителя были доставлены в Успенский собор Московского Кремля и с почестями помещены в серебряную раку около иконостаса.

Митрополит Филипп в искусстве

Роман А. К. Толстого «Князь Серебряный» (1862): в колыбельной поётся об убийстве Филиппа Скуратовым: «Как и он ли, злой пёс Малюта, // Задушил святого старца. // Святого старца Филиппа!»

Костылёв В. И., роман-трилогия «Иван Грозный» (1943 — 1947). Митрополит Филипп обличает царя и связывает беды страны с его политикой: «Опустошила русскую землю страшная моровая язва. Кое-кого придавила мысль об обречённости, о близком „конце света“. Митрополит Филипп пугает царя, что „по грехом его всё то приключается!“».

Нагибин Ю. М. «Поездка на острова» (1986), повесть о последних годах жизни Филиппа в Соловецком монастыре перед его избранием митрополитом.

Володихин Д. М. «Митрополит Филипп» (2007), историческая драма с элементами мистики.

В фильме «Иван Грозный» (1944) Сергея Эйзенштейна роль митрополита Филиппа играет Андрей Абрикосов. Святитель показан другом детства царя, который в день своей свадьбы разрешает ему принять монашеский постриг. Вернувшийся по указанию царя с Соловков Филипп выступает уже как противник Ивана Грозного, попавший под влияние боярского заговора во главе с Ефросиньей Старицкой.

В фильме «Царь Иван Грозный» (1991) роль митрополита Филиппа играет Галикс Колчицкий (дублирует Рогволд Суховерко).

В фильме «Гроза над Русью» (1992) роль митрополита Филиппа играет Вацлав Дворжецкий.

В телесериале «Иван Грозный» (2009) роль митрополита Филиппа играет Валерий Никитин.

В фильме Павла Лунгина «Царь» (2009), посвящённом противостоянию Ивана Грозного и митрополита Филиппа, в роли святителя снялся Олег Янковский.