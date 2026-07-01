МИТРОПОЛИЧИЙ ОКРУГ

МИТРОПОЛИ́ЧИЙ О́КРУГ. В хри­сти­ан­ст­ве цер­ков­ная административно-территориальная еди­ни­ца во гла­ве с ми­тро­по­ли­том , объ­е­ди­няю­щая несколько епар­хий.

Митрополичий округ воз­ник­ли во второй половине III века, ко­гда епи­ско­пы круп­ных ка­федр, ос­но­ван­ных в цен­трах про­вин­ций (ми­тро­по­ли­ях) Римской им­пе­рии, ста­ли рас­про­стра­нять свою юрис­дик­цию на других епи­ско­пов со­от­вет­ст­вую­щих про­вин­ций.

С начала IV века епископы та­ких круп­ных ка­федр по­лу­ча­ли ти­тул ми­тро­по­ли­тов. Ста­тус ми­тро­по­лии при­сваи­вал­ся какой-либо тер­ри­то­рии осо­бым императорским ука­зом, кан­ди­да­ту­ра на долж­ность ми­тро­по­ли­та так­же ут­вер­жда­лась им­пе­ра­то­ром.

Русская цер­ковь с конца X по XV века фак­ти­че­ски яв­ля­лась еди­ным митрополичьим округом Кон­стан­ти­но­поль­ской пра­во­слав­ной церк­ви (с цент­ром пер­во­на­чаль­но в Кие­ве, позд­нее во Вла­ди­ми­ре и Мо­ск­ве). Су­ще­ст­во­вав­шие в XI веке ми­тро­по­лии в Пе­ре­яс­лав­ле Юж­ном и Чер­ни­го­ве, а так­же ар­хи­епи­ско­пия в Нов­го­ро­де бы­ли ти­ту­ляр­ны­ми, то есть имели не­офи­ци­аль­ный (по­чёт­ный) ха­рак­тер.

Ие­рар­хический прин­цип объ­е­ди­не­ния не­сколь­ких епар­хий в митрополичий округ не по­лу­чил рас­про­стра­не­ния в Русской церк­ви и по­сле об­ре­те­ния ею ав­то­ке­фа­лии (в середине XV века) и соз­да­ния Московского пат­ри­ар­ха­та (1589 год).

Ре­ше­ние о соз­да­нии митрополичьиго округа бы­ло при­ня­то По­ме­ст­ным со­бо­ром РПЦ 1917-1918 годов, од­на­ко про­вес­ти его в жизнь не уда­лось.

В современном РПЦ создано два митрополичьих округов: Ка­зах­стан­ский (2003 год) и Сред­не­ази­ат­ский (2011 год), а так­же ряд мит­ро­по­лий (2011 год). Од­на­ко эти струк­ту­ры не мо­гут быть от­не­се­ны к митрополичьим округам в стро­гом смыс­ле, так как вхо­дя­щие в них епар­хии под­чи­ня­ют­ся не­по­сред­ст­вен­но центральным ор­га­нам уп­рав­ле­ния РПЦ. Мит­ро­по­ли­ты, воз­глав­ля­ю­щие та­кие объ­еди­не­ния, име­ют в основном ко­ор­ди­ни­рую­щие фу­нк­ции и не на­де­ле­ны вла­ст­ны­ми пол­но­мо­чия­ми по от­но­ше­нию к вхо­дя­щим в них епар­хи­ям.

В ка­то­ли­циз­ме ана­ло­гом митрополичьих округов яв­ля­ют­ся цер­ков­ные про­вин­ции во гла­ве с ми­тро­по­ли­том (как пра­ви­ло, но­сит ти­тул ар­хи­епи­ско­па). Они со­сто­ят из не­сколь­ких обыч­ных дио­це­зов и ар­хи­дио­це­за - дио­це­за, ко­то­рым в ка­че­ст­ве дио­це­заль­но­го епи­ско­па управ­ля­ет сам ми­тро­по­лит.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)