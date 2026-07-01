МИТРОПОЛИЧИЙ ОКРУГ
МИТРОПОЛИ́ЧИЙ О́КРУГ. В христианстве церковная административно-территориальная единица во главе с митрополитом, объединяющая несколько епархий.
Митрополичий округ возникли во второй половине III века, когда епископы крупных кафедр, основанных в центрах провинций (митрополиях) Римской империи, стали распространять свою юрисдикцию на других епископов соответствующих провинций.
С начала IV века епископы таких крупных кафедр получали титул митрополитов. Статус митрополии присваивался какой-либо территории особым императорским указом, кандидатура на должность митрополита также утверждалась императором.
Русская церковь с конца X по XV века фактически являлась единым митрополичьим округом Константинопольской православной церкви (с центром первоначально в Киеве, позднее во Владимире и Москве). Существовавшие в XI веке митрополии в Переяславле Южном и Чернигове, а также архиепископия в Новгороде были титулярными, то есть имели неофициальный (почётный) характер.
Иерархический принцип объединения нескольких епархий в митрополичий округ не получил распространения в Русской церкви и после обретения ею автокефалии (в середине XV века) и создания Московского патриархата (1589 год).
Решение о создании митрополичьиго округа было принято Поместным собором РПЦ 1917-1918 годов, однако провести его в жизнь не удалось.
В современном РПЦ создано два митрополичьих округов: Казахстанский (2003 год) и Среднеазиатский (2011 год), а также ряд митрополий (2011 год). Однако эти структуры не могут быть отнесены к митрополичьим округам в строгом смысле, так как входящие в них епархии подчиняются непосредственно центральным органам управления РПЦ. Митрополиты, возглавляющие такие объединения, имеют в основном координирующие функции и не наделены властными полномочиями по отношению к входящим в них епархиям.
В католицизме аналогом митрополичьих округов являются церковные провинции во главе с митрополитом (как правило, носит титул архиепископа). Они состоят из нескольких обычных диоцезов и архидиоцеза - диоцеза, которым в качестве диоцезального епископа управляет сам митрополит.