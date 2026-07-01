МИТРОПАН ПЕТР АНДРЕЕВИЧ

Происхождение и образование.

Он родился в семье почтового служащего, внук украинского поэта Василя Кулика (1830—1870). Учился в Полтавской гимназии. В 1914 г. Митропан окончил славянское отделение Историко-филологического факультета Московского университета; участвовал в первой мировой войне, был ранен. Преподавал русский язык в полтавской гимназии (1917—19).

Эмиграция в Королевство СХС.

С конца 1919 г. в эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (КСХС). Преподаватель русского языка и литературы в педагогическом училище в 1920—41 гг. в г. Скопье. С 1931 г. по 1941 г. он был договорным лектором грамматики русского языка Философского факультета в Скопье.

После Второй мировой войны вплоть до 1962 г., когда он ушел на пенсию, работал лектором на Философском факультете Белградского университета, преподаватель русского языка в Дипломатической школе. Сыграл важную роль в становлении сербской русистики и методики преподавания русского языка в Югославии. Автор многочисленных статей и методических пособий, переводов произведений Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др.

Им был написан ряд монографий, наиболее значительной из которых является работа «Периодическая печать Южной Сербии» (1937 г.), а также множество статей о русских писателях XIX в. (Лермонтов, Пушкин, Толстой и т.д.). Также Петр Андреевич занимался изучением русско-сербских литературных связей. В 1979 г. в Белграде был издан «Русско-сербский словарь», составленный Митропаном.

Учебники:

П. Митропан, Н. Санукевич, Учебник русского языка: кн. I. Београд, Просвета, 1945, 88 с. (данные о тираже отсутствуют).

Второе, переработанное издание, предназначенное для учащихся I и II классов гимназии, появилось в 1946 г. под названием Учебник русского языка: I: для I и II класса гимназий, также в издании белградского издательства «Просвета» тиражом в 100. экз.

Третье издание в 1947 г. тиражом в 80.000 экз.

Учебник для третьего и четвертого года обучения появился в 1947 г. под названием Учебник русского языка: II: для III и IV классов гимназий благодаря усилиям Петра Митропана и Радомира Алексича тиражом в 65.000 экз. (изд. „Просвета“).