МИТРОКОМИЯ

Сельская община в Восточной Римской империи и Византии.

Термин «митрокомия» (букв. «материнская деревня»), известный по законодательным памятникам с начала V в., приобрел точное значение в царских новеллах 20-40 гг. Х в.

Сложившись задолго до кризиса VII в. и гибели Восточной Римской империи, митрокомия являлась соседской общиной «с полным правом частной собственности крестьян на свои участки и эксплуатацию причитавшейся им доли общих угодий» (Г.Л. Курбатов). Будучи достаточно дифференцированной по уровню материального обеспечения, митрокомия V – VI вв., тем не менее, обладала высокой коллективистской сознательностью, особенно, на фоне роста государственных налогов, вялого контроля над правительственными чиновниками и натиска крупного землевладения. Крушение восточно-римских порядков в VII в. сопровождалось повальной экспансией варваров, немалая часть которых (в первую очередь, славяне) осела на территории Византии. Это обстоятельство явилось важной предпосылкой аграрного переворота VII в., ознаменовавшегося возникновением большой семьи (сингении), большесемейной собственности и возрождением свободной соседской общины. Именно самоуправляемая организация мелких крестьян стала центральной ячейкой хозяйственной жизни империи и основой ее экономики, а также низшей фискально-административной единицей (см. Налогообложение в Византии).

В противоположность позднеантичной митрокомии, лишенной родовых пережитков, крестьянская община VIII – IX вв. характеризовалась большей сплоченностью и привнесенными в ходе славянских вторжений элементами клановой спайки. Например, в фемном ополчении, в особенности, в Малой Азии было распространено комплектование армейских соединений по принципу родства или землячества. Начатки большесемейных и родовых отношений в общинах, прежде всего в тех, которые испытали славянское влияние, определили устойчивость митрокомии как экономического института. Подобные качественные изменения нашли отражение в нормах «Земледельческого закона», которые, препятствуя развитию крупного землевладения внутри общин, зафиксировали отсутствие периодических переделов земли (только раздел общих, т.е. семейных владений), медленную кристаллизацию полной земельной собственности (редкость купли-продажи при наличии обмена, аренды и залога), сложение прав на чужую землю. Иными словами, хотя «основная масса земель находилась в частном владении, экономические связи между общинниками были настолько тесными, что каждый из них рассматривал себя как соучастника права собственности своего соседа» (А.П. Каждан).

Каждая крестьянская семья имела стась – владение, включавшее в себя различные виды угодий, нередко в разных концах деревни, в том числе хорафий. Хорафий представлял собой надел пашни, индивидуально обрабатываемый семьей, и отгороженный от участков других членов митрокомии. Владения общинников размещались чересполосно: хорафии перемежались виноградниками, оливковыми рощами, огородами и садами. Неподеленные земли – леса, луга, пустоши, – как правило, располагавшиеся на деревенской окраине, предназначались под пастбища и иногда принадлежали нескольким митрокомиям одновременно. В случае вынужденного ухода из деревни крестьянин-общинник сохранял право собственности на свой участок и по возвращении мог возобновить его обработку или получить равноценный надел, если прежний оказался занят соседом. В зависимости от величины земельного надела, использовавшегося налогоплательщиком, крестьяне-общинники образовывали три основных разряда. К первой категории относились зевгараты – собственники упряжки из двух волов (зевгари), – которым принадлежал участок размером в 24 модия (1 модий – 0,084 га), именовавшийся «полная стась». Вторую категорию составляли воидаты, владевшие лишь одним волом и, следовательно, обрабатывавшие меньший участок. Крестьяне, не имевшие земли и поэтому не платившие податей, входили в третью категорию – т.н. актимонов (букв. «без имущества»).

Перманентная военная опасность обусловила пристальное внимание Константинополя к сбережению свободного крестьянства и рекрутируемого из него стратиотского ополчения – станового хребта имперской обороны. В данной ситуации VIII в. явился эпохой расцвета митрокомии, переживавшей тогда этап внутренней консолидации и хозяйственного подъема: если императоры IV – VI вв. «заискивали перед плебсом полисов», то василевсы VIII в. «могли использовать в своих интересах гораздо более широкие и устойчивые слои нового крестьянства» (А.П. Каждан). Аграризация и натурализация экономики способствовали тому, что митрокомия, не отягощенная экстремальными государственными налогами (в отличие от поздней античности) в значительной степени избежала имущественной дифференциации. Поддержанная хотя и ослабленным, но уцелевшим государством, обновленная митрокомия VIII – IX вв. имела больший запас прочности по сравнению с западноевропейской маркой. Сверх того, византийская митрокомия – община с запрещением отчуждать и делить наделы – заметно разнилась и с податной общиной Востока, и с общиной-маркой Запада.

Как социальный организм – хозяйственная, административная и фискальная общность – митрокомия по крайней мере до середины IX в. наращивала свой экономический резерв, а ее внутреннее устройство сглаживало противоречия, неизбежно возникавшие как между отдельными общинниками, так и между общиной и государством. «Византийское крестьянство долгое время соглашалось терпеть государственный гнет, но, как черт ладана, боялось форм личной, частноправовой зависимости, “несвободы”, поскольку сила античной традиции проявлялась как восприятие форм личной зависимости, как известного варианта рабства» (Г.Л. Курбатов). Однако во второй половине IX – Х вв. по мере усиления царской власти и увеличения потенциала казны, а также стабилизации границ Византии, материальное расслоение митрокомии ускорилось. Во-первых, обеднение крестьянской массы вызвало появление прослойки апоров («убогие», «неимущие») – деревенских бедняков, которые, не имея возможности возделывать собственный участок, сдавали его в аренду или продавали состоятельным соседям, а затем переходили в разряд батраков (мистиев). Во-вторых, с Х в. активное наступление на митрокомию развернули динаты – крупные земельные магнаты, складывавшиеся и в недрах самой общины (из ее зажиточной верхушки), и в командном составе фем.

Приобретая даже небольшой надел в митрокомии, любое лицо становилось ее членом и благодаря этому получало все соответствующие общинные права, в том числе, на покупку участков обедневших крестьян (см. Протимисис). Хозяйственной самостоятельности митрокомий не благоприятствовал и рост «вширь» бюрократического аппарата, сочетавшийся с аналогичным процессом «вглубь» в фискальной системе. В частности, оскудению митрокомий способствовало то, что начиная с 930-х гг. заброшенные участки, не возделывавшиеся в течение 30 лет, объявлялись вымороченными (класма) и изымались государством из общинных владений, а затем передавались новым собственникам, как правило, не членам митрокомии. Это на какой-то момент смягчало налоговую нагрузку на деревню (за класму не нужно было платить подати по правилу аллиленгия), но в перспективе потеря вымороченных участков означала сокращение земельного фонда митрокомии и в итоге ослабляло ее.

Вместе с тем к первой четверти Х в. серьезно возросло количество податей, и заинтересованное в их своевременной уплате имперское правительство попыталось укрепить митрокомию, ставшую рыхлой и разорявшуюся под все более интенсивным напором динатов. Однако содействие, оказанное мелкому крестьянству василевсами от Романа I до Василия II, не привело к сохранению свободной митрокомии, с одной стороны теснимой крупным землевладением, а с другой по-прежнему угнетаемой фиском. В середине Х в. был законодательно оформлен распад деревни на две категории: обязанностью одной части селян являлись тягловые повинности, другой – военная служба. Митрокомия превратилась в податную общину – сугубый инструмент государственной налоговой администрации – и к XII в. ключевую роль в аграрном производстве стала играть большая вотчина и труд зависимых крестьян-париков.

Автор статьи: А. Н. Слядзь