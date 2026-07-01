МИТРОФАНОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

МИТРОФА́НОВ АЛЕКСЕ́Й ГРИГО́РЬЕВИЧ. Российский и белорусский ар­хео­лог.

Окон­чил ис­то­рический факультет Ле­нин­град­ско­го института ис­то­рии, фи­ло­со­фии, ли­те­ра­ту­ры и лин­гвис­ти­ки (1936 год). Уче­ник М.И. Ар­та­мо­но­ва.

Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны.

В 1936-1941, 1945-1949 ра­бо­тал на ис­то­рическом факультете ЛГУ; в 1950-1982 - в Институте ис­то­рии АН БССР.

Спе­циа­лист по же­лез­но­му ве­ку и ран­не­му Сред­не­ве­ко­вью лес­ной зо­ны Восточной Ев­ро­пы.

Про­вёл рас­коп­ки на ря­де опор­ных па­мят­ни­ков это­го вре­ме­ни на тер­ри­то­рии Центральной и Северной Бе­ло­рус­сии, что соз­да­ло современную ис­точ­ни­ко­вую ба­зу для ре­ше­ния многих во­про­сов эт­но­куль­тур­но­го раз­ви­тия на зем­лях от Верх­не­го По­не­ма­нья до Верх­не­го По­днеп­ро­вья и Под­ви­нья. Вы­де­лил, сис­те­ма­ти­зи­ро­вал и де­таль­но оха­рак­те­ри­зо­вал куль­ту­ру штри­хо­ван­ной ке­ра­ми­ки , вы­де­лил и за­ло­жил ос­но­вы изу­че­ния днеп­ро-двин­ской куль­ту­ры и бан­це­ров­ской куль­ту­ры (см. Бан­це­ров­щи­на). От­но­сил эти куль­ту­ры к днеп­ров­ским бал­там, от­ме­чая зна­чительную роль ки­ев­ской куль­ту­ры в фор­ми­ро­ва­нии бан­це­ров­ской куль­ту­ры.

С дея­тель­но­стью Митрофанова Алексея Григорьевича свя­за­но вос­ста­нов­ле­ние (по­сле ре­прес­сий конец 1930-х годов) в Бе­ло­рус­сии изу­че­ния же­лез­но­го ве­ка и ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья на уров­не современной нау­ки, про­дол­жен­ное его уче­ни­ка­ми В.И. Ша­ды­ро, Т.И. Ко­то­руш­ки­ной, М.И. Ло­шен­ко­вым, В.С. Вер­гей и другими.

Сочинения:

Ар­хео­ло­гия Бе­ло­рус­сии за со­вет­ский пе­ри­од // Со­вет­ская ар­хео­ло­гия. 1967. № 4 (совм. с В. Д. Будь­ко);

Очер­ки по ар­хео­ло­гии Бе­ло­рус­сии. Минск, 1970. Ч. 1 (со­авт.);

Же­лез­ный век Сред­ней Бе­ло­рус­сии (VII–VI вв. до н. э. – VIII в. н. э.). Минск, 1978;

Ар­хео­ло­ги­че­ские па­мят­ни­ки вос­точ­ных бал­тов на тер­ри­то­рии Бе­ло­рус­сии в эпо­ху же­ле­за (VIII в. до н. э. – IX в. н. э.) // Из древ­ней­шей ис­то­рии балт­ских народов. Рига, 1980.