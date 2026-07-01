МИТРОФАНОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
МИТРОФА́НОВ АЛЕКСЕ́Й ГРИГО́РЬЕВИЧ. Российский и белорусский археолог.
Окончил исторический факультет Ленинградского института истории, философии, литературы и лингвистики (1936 год). Ученик М.И. Артамонова.
Участник Великой Отечественной войны.
В 1936-1941, 1945-1949 работал на историческом факультете ЛГУ; в 1950-1982 - в Институте истории АН БССР.
Специалист по железному веку и раннему Средневековью лесной зоны Восточной Европы.
Провёл раскопки на ряде опорных памятников этого времени на территории Центральной и Северной Белоруссии, что создало современную источниковую базу для решения многих вопросов этнокультурного развития на землях от Верхнего Понеманья до Верхнего Поднепровья и Подвинья. Выделил, систематизировал и детально охарактеризовал культуру штрихованной керамики, выделил и заложил основы изучения днепро-двинской культуры и банцеровской культуры (см. Банцеровщина). Относил эти культуры к днепровским балтам, отмечая значительную роль киевской культуры в формировании банцеровской культуры.
С деятельностью Митрофанова Алексея Григорьевича связано восстановление (после репрессий конец 1930-х годов) в Белоруссии изучения железного века и раннего Средневековья на уровне современной науки, продолженное его учениками В.И. Шадыро, Т.И. Которушкиной, М.И. Лошенковым, В.С. Вергей и другими.
Сочинения:
Археология Белоруссии за советский период // Советская археология. 1967. № 4 (совм. с В. Д. Будько);
Очерки по археологии Белоруссии. Минск, 1970. Ч. 1 (соавт.);
Железный век Средней Белоруссии (VII–VI вв. до н. э. – VIII в. н. э.). Минск, 1978;
Археологические памятники восточных балтов на территории Белоруссии в эпоху железа (VIII в. до н. э. – IX в. н. э.) // Из древнейшей истории балтских народов. Рига, 1980.