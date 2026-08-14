МИТРОФАН ВОРОНЕЖСКИЙ

МИТРОФА́Н ВОРО́НЕЖСКИЙ. Епи­скоп Во­ро­неж­ский (c 1682 год; с 1696 года Во­ро­неж­ский и Азов­ский), цер­ков­но-об­ще­ст­вен­ный дея­тель, свя­той.

Основным ис­точ­ни­ком све­де­ний о жиз­ни Митрофана Воронежского яв­ля­ет­ся его «Ду­хов­ное за­ве­ща­ние» (хра­нит­ся в ГИМе).

Ве­ро­ят­но, про­ис­хо­дил из се­мьи свя­щен­ни­ка. Слу­жил при­ход­ским свя­щен­ни­ком в хра­ме с. Си­до­ров­ское близ г. Шуя, ов­до­вел, по­стри­жен в мо­на­хи (1663 год).

На­зна­чен игу­ме­ном Cвято-Ус­пен­ско­го Кось­ми­на монастыря (1665 год) (ны­не в с. Не­бы­лое Юрь­ев-Поль­ско­го района Вла­ди­мир­ской области), ар­хи­ман­д­ри­том Свя­то-Тро­иц­ко­го Ма­ка­рие­во-Ун­жен­ско­го монастыря (1675 год) (ны­не г. Ма­карь­ев Ко­ст­ром­ской области).

По­сле­до­ватель­ный кри­тик ста­ро­об­ряд­че­ст­ва.

По бла­го­сло­ве­нию пат­ри­ар­ха Ио­а­ки­ма за­ме­нял в хра­мах го­ро­дов Га­лич и Юрь­е­вец-По­воль­ский ста­ро­пе­чат­ные бо­го­слу­жеб­ные кни­ги на но­вые. Уча­ст­во­вал в пре­ни­ях в Мо­ск­ве в Гра­но­ви­той па­ла­те с од­ним из ли­де­ров ста­ро­об­ряд­че­ст­ва священником Ни­ки­той До­б­ры­ни­ным (Пус­то­свя­том) [5(15) июля 1682 год].

Стал пер­вым епи­ско­пом но­во­уч­реж­дён­ной Во­ро­неж­ской епар­хии. Соз­дал в епар­хии суд­ный при­каз ду­хов­ных дел, ка­зён­ный при­каз; при нём бы­ли рас­ши­ре­ны гра­ни­цы епар­хии, по­строе­но бо­лее 50 хра­мов, в том числе ка­фед­раль­ный со­бор в честь Бла­го­ве­ще­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы в Во­ро­не­же (1692 год), ос­но­ва­ны два мо­на­сты­ря.

Митрофан Воронежский счи­тал воз­мож­ным за­им­ст­во­вать тех­нические дос­ти­же­ния Западной Ев­ро­пы, но был про­тив­ни­ком куль­тур­ных нов­шеств ца­ря Пет­ра I, что вы­зва­ло крат­ко­временный кон­фликт ме­ж­ду ни­ми.

Митрфан Воронежский под­дер­жи­вал дея­тель­ность Пет­ра I по соз­да­нию во­енного фло­та (по­жерт­во­вал круп­ные сум­мы на строи­тель­ст­во ко­раб­лей для Азов­ско­го по­хо­да 1696 года), поль­зо­вал­ся рас­по­ло­же­ни­ем ца­ря, ко­то­рый, по преданию, при­сут­ст­во­вал при его по­гре­бе­нии и сам нёс гроб с те­лом по­чив­ше­го.

Пе­ред смер­тью Митрофан Владимирский при­нял схи­му с име­нем Ма­ка­рий.

Со­хра­ни­лись ар­хи­пас­тыр­ские по­сла­ния Мирофана Воронежского, его че­ло­бит­ная ца­рям Пет­ру I и Ива­ну V, фраг­мен­ты пе­ре­пис­ки с раз­ны­ми ли­ца­ми.

Ка­но­ни­зи­ро­ван в 1832 году.

Дни па­мя­ти: 7(20) ав­гу­ста, 4(17) сен­тяб­ря, 23 но­яб­ря (6 де­каб­ря), а так­же в со­бо­рах Вла­ди­мир­ских, Во­ро­неж­ских, Ива­нов­ских и Ко­ст­ром­ских свя­тых.

Сочинения:

Ду­хов­ное за­ве­ща­ние свя­то­го Мит­ро­фа­на, епи­ско­па Во­ро­неж­ско­го. Во­ро­неж, 1903.