МИТРИДАТ VI ЕВПАТОР ДИОНИС

Митридат VI Евпатор Дионис (132—63 до н. э.) — царь Понтийского царства с 121 до н. э., восьмой представитель династии Митридатидов, один из наиболее выдающихся правителей эллинистического мира. Сын Митридата V Эвергета (ок. 149 — 121 до н. э.) и царицы Лаодики, представительницы дома Селевкидов. После убийства Митридата V в результате заговора Лаодика пыталась устранить М. VI; ему пришлось отправиться в изгнание на несколько лет. По возвращении М. VI временно примирился с матерью и правил совместно с младшим братом, Митридатом Хрестом, однако впоследствии убил их обоих. М. VI постепенно начал усиливать позиции своего государства, присоединяя к нему государства черноморского и малоазийского регионов (Боспор, Колхида, Пафлагония, Малая Армения) и ведя военную и дипломатическую борьбу против проримских царей Вифинии и Каппадокии. М. VI вел три полномасштабных войны против Рима, названных по его имени (89—85, 83—81, 74—63 до н. э.). Порой он добивался существенных успехов (вторая война была им выиграна), но в итоге терпел поражения от Суллы, Лукулла, Помпея. В ходе последней войны М. VI был вытеснен Помпеем на территорию Боспорского царства. Против М. VI поднял восстание его сын Фарнак, и М. VI, будучи осажден на акрополе Пантикапея (гора Митридат в со­временной Керчи), покончил жизнь самоубийством. В своей политике М. VI практиковал сочетание греко-македонских и иранских начал. Он заявлял о себе как о потомке Ахеменидов, иногда использовал персидский титул «царь царей», содержал гарем и евнухов. М. VI вел продуманную финансовую политику, основывал новые города, вел активное строительство укреплений и военных поселений на царской земле. Его потомки играли важную роль в системе брачно-династических отношений эллинистического мира. М. VI отличался талантами государственного деятеля, физической силой, был прекрасно образован. С его личностью связывалось множество легенд, преданий, знамений, пророчеств. Образ М. VI пользовался популярностью в искусстве последующих эпох (Ж. Расин; В. А. Моцарт и другие композиторы, живопись).

Лит.: McGing B. C. The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator, King of Pontos. Leiden, 1986; Молев Е. А. Властитель Понта. Нижний Новгород, 1995; Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство. Государство греков и варваров в Причерноморье. М., 1996; Mithridates VI and the Pontic Kingdom / Ed. by J.-M. Højte. Aarhus, 2009; Roller D. W. Empire of the Black Sea. The Rise and Fall of the Mithridatic World. New York, 2020. О. Л. Габелко.