МИТРИДАТ II ПЕРГАМСКИЙ

Митридат II Пергамский (ум. ок. 46 до н. э.) — полководец, союзник Римского государства, правитель Боспорского царства в 47/46 до н. э. Сын Менодота, из рода галатских тетрархов, и наложницы Митридата Евпатора Адобогионы, из-за чего высказывались предположения, что М. II — наследник боспорского царя и может претендовать на власть в регионе. Участвовал в Александрийской войне Юлия Цезаря в качестве одного из полководцев. Был назначен Цезарем царем на Боспоре и тетрархом галатского племени трокмов. Назначение последовало за поражением боспорского царя Фарнака II в сражении с римлянами при Зеле (2 августа 47 до н. э.) либо после гибели Фарнака в битве с Асандром. В 46 до н. э. в Пергаме был выпущен золотой статер с портретом и царским титулом самого М. II и портретом Дейотара Старшего, предыдущего галатского тетрарха. В борьбе за власть римскому ставленнику пришлось столкнуться с Асандром, для этого он направился к Боспору через Колхиду, возможно имея притязания и на этот регион, где в тот момент не было правителя. Точно неизвестно, смог ли М. II взять Боспор, так как уже в 47/46 до н. э. Асандр официально стал боспорским царем, примерно в это время М. II погиб. Монеты Асандра с символикой морской победы позволяют высказать предположение, что М. II был убит в морском сражении.

Лит. : Анохин В. А. История Боспора Киммерийского. Киев, 1999; Сапрыкин С. Ю. Митридат Пергамский — известный и неизвестный правитель // Вестник древней истории. 2019. T. 79. № 2. C. 280—306. В. Г. Черненко .