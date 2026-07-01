МИТРИДАТ I КТИСТ

Митридат I Ктист ( древнегреч. Mιθριδάτης Α’ Kτίστης ) (ум. 266 до н. э.) — правитель Понтийского царства , основатель династии Митридатидов. Год принятия царского титула и соответственно появление Понтийского царства окончательно не установлен, одни исследователи указывают 281/280 до н. э., другие — 297/296 до н. э.. Проводил резко антимакедонскую политику и считался наследником Дария III, последнего царя Персии, что способствовало быстрому росту владений в Каппадокии и Пафлагонии. При М. I Понтийское царство стало одним из создателей Северной Лиги — союза греческих городов севера Малой Азии и некоторых эллинистических монархов для противостояния экспансии Селевкидов. Около 280 или 278 М. I вышел из состава лиги, между Митридатидами и Селевкидами, а также Антигонидами происходит сближение, что указывает на смягчение антимакедонской политики. М. I выпускал золотую монету с царской легендой ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΙΘΡIΔΑΤΟΥ и изображением Афины в шлеме и богини Ники с венком, демонстрирующую независимость и богатство Понтийского царства. У царства был выход к морю. М. I умер в 266, после 36 лет правления.

Лит. : Meyer Ed. Geschichte des Konigreichs Pontos. Leipzig, 1879. S. 39; Ломоури Н. Ю. К истории Понтийского царства. Тбилиси, 1979. С. 28—32; Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство: государство греков и варваров в Причерноморье. М., 1996; Габелко О. Л. Критические заметки по хронологии и династической истории Понтийского царства // Вестник древней истории. 2005. № 4. С. 128—157. В. Г. Черненко .