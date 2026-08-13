МИТРИДАТ I

Митридат I (? — ок. 136 до н. э.) — правитель Парфии в 171—138 до н. э. из династии Аршакидов, сын Приапата. Известен своими многочисленными завоеваниями: при М. I парфянское государство стало доминирующей силой на Ближнем Востоке. В начале правления вел успешную войну с греко-бактрийским царем Евкратидом I и захватил ряд запанных регионов державы противника, включая Зап. Бактрию и Маргиану. После победы над Греко-Бактрией М. I начал экспансию своего государства на запад. Восточный поход селевкидского царя Антиоха IV в 165 до н. э. свидетельствует о существовании значительной угрозы со стороны Парфии. Около 148 до н. э. М. I захватил Мидию и ее столицу Экбатаны, где поставил наместником своего брата Багасиса. В 141 до н. э. завоевал селевкидскую сатрапию Вавилонию. Селевкидский правитель Деметрий II предпринял попытку вернуть Вавилонию, но был разбит и попал в плен, где женился на дочери Митридата Родогуне. В 140 до н. э. отбил набег кочевников саков на Гирканию. Около 138 до н. э. провел военную кампанию в Элимаиде. Даровал автономию греческим полисам Вавилонии, за что получил эпитет «Филэллин» — «друг эллинов».

Лит. : Дибвойз Н. К. Политическая история Парфии. СПб., 2008. С. В. Смирнов.