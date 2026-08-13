МИТРИДАТ II

Митридат II (? — 91 до н. э.) — правитель Парфии в 124—91 до н. э. из династии Аршакидов, сын Артабана II. Один из сильнейших правителей Парфянского царства за всю его историю. На момент вступления М. II на престол Парфия находилась в состоянии политического кризиса. От нее отложились владения на Западе: Вавилония, Персида, Элимаида. На Востоке после вторжения племен юэчжи и саков были утрачены земли в Бактрии, Арахосии и Дрангиане. В ходе продолжительных войн М. II сумел вернуть эти владения. На западном направлении М. II заключил договор с правителем Харкены Гиспаосином и отвоевал Вавилонию в 127 до н. э. При М. II Парфия впервые установила кон­троль над Закавказскими государствами: Кавказской Иберией, Арменией, Кавказской Албанией. Также М. II вел войны против государства Селевкидов за Сев. Месопотамию. В 114 до н. э. захватил важный селевкидский город Дуру-Европос . При М. II Парфия вернула себе контроль над Великим шелковым путем и установила дипломатические отношения с Римом и империй Хань. В последние годы царствования в Парфии наметился новый политический кризис, известный как «парфянские темные века».

Лит. : Дибвойз Н. К. Политическая история Парфии. СПб., 2008. С. В. Смирнов.