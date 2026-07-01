МИТРЕ БАРТОЛОМЕ
МИ́ТРЕ БАРТОЛОМЕ́. Аргентинский политический, государственный и военный деятель, историк, публицист.
В 1839 году, с началом гражданских войн между диктатором Х.М. Росасом и его противниками, выступил на стороне последних.
В 1846 году эмигрировал, до 1851 года жил в Боливии, Перу, Чили, занимался журналистикой.
В 1852 году принимал участие в битве при Монте-Касерос (1852 год), положившей конец диктатуре Росаса.
В 1852-1862 годах депутат законодательного собрания, военный министр, губернатор провинции Буэнос-Айрес.
С 1859 года во главе войск Буэнос-Айреса боролся против армии Аргентинской конфедерации Х.Х. Уркисы. Одержал победу при Павоне (14 сентября 1861 года), что привело к распаду конфедерации и образованию единой Аргентинской республики.
В 1862-1868 годах президент Аргентины. Провёл ряд реформ, способствовавших развитию национальной экономики и просвещения. Инициировал строительство железных дорог (предоставил концессии британскому капиталу), телеграфных линий. Командовал объединёнными силами Аргентины, Бразилии и Уругвая в войне против Парагвая (1865-1870 годы).
В 1868-1874 годах сенатор, затем посол в Парагвае и Бразилии.
В 1874 году участвовал в президентских выборах, потерпел поражение. Поднял восстание против президента Н. Авельянеды, был арестован. Освобождён по амнистии. В последующие годы лидер либералов Буэнос- Айреса (так назывемых митристов).
Митре Бартоломе - родоначальник аргентинской историографии либерально-позитивистского направления. Автор трудов, посвящённых борцам за независимость стран Латинской Америки - генералам М. Бельграно («Historia de Belgrano y la independencia argentina», vol. 1-2, 1858-1859 года) и Х. де Сан-Мартину («Historia de San Martin y de la emancipación de sud-americana», 1887 год).
Основатель крупнейшей газеты Аргентины – «La Naci ́on» (1870).
Митро Бартоломе принадлежат также сборникк стихов «Рифмы» («Rimas», 1854 год, дополненное издание в 1891 году), романтической повести «Одиночество» («Soledad», 1847 год), «Воспоминания о бутоне розы» («Memorias de un botón de rosa», издано в 1907 году), переводы на испанский язык «Божественной комедии» Данте Алигьери, ряда филологических и исторических трудов.
Сочинения:
Obras completas. B. Aires, 1938–1972. Vol. 1–18.