МИТРЕ БАРТОЛОМЕ

МИ́ТРЕ БАРТОЛОМЕ́. Ар­гентинский по­ли­тический, государственный и во­енный дея­тель, ис­то­рик, пуб­ли­цист.

В 1839 году, с на­ча­лом гражданских войн ме­ж­ду дик­та­то­ром Х.М. Ро­са­сом и его про­тив­ни­ка­ми, вы­сту­пил на сто­ро­не по­след­них.

В 1846 году эмиг­ри­ро­вал, до 1851 года жил в Бо­ли­вии, Пе­ру, Чи­ли, за­ни­мал­ся жур­на­ли­сти­кой.

В 1852 году при­ни­мал уча­стие в бит­ве при Мон­те-Ка­се­рос (1852 год), по­ло­жив­шей ко­нец дик­та­ту­ре Ро­са­са.

В 1852-1862 годах депутат за­ко­но­дательного со­б­ра­ния, во­енный министр, гу­бер­на­тор провинции Бу­энос-Ай­рес.

С 1859 года во гла­ве войск Бу­энос-Ай­ре­са бо­рол­ся про­тив ар­мии Ар­гентинской кон­фе­де­ра­ции Х.Х. Ур­ки­сы. Одер­жал по­бе­ду при Па­во­не (14 сентября 1861 года), что при­ве­ло к рас­па­ду кон­фе­де­ра­ции и об­ра­зо­ва­нию еди­ной Ар­гентинской рес­пуб­ли­ки.

В 1862-1868 годах пре­зи­дент Ар­ген­ти­ны . Про­вёл ряд ре­форм, спо­соб­ст­во­вав­ших раз­ви­тию национальной эко­но­ми­ки и про­све­ще­ния. Ини­ции­ро­вал строи­тель­ст­во же­лез­ных до­рог (пре­до­ста­вил кон­цес­сии британскому ка­пи­та­лу), те­ле­граф­ных ли­ний. Ко­ман­до­вал объ­е­ди­нён­ны­ми си­ла­ми Ар­ген­ти­ны, Бра­зи­лии и Уруг­вая в вой­не про­тив Па­ра­гвая (1865-1870 годы).

В 1868-1874 годах се­на­тор, за­тем по­сол в Па­ра­гвае и Бра­зи­лии.

В 1874 году уча­ст­во­вал в пре­зи­дент­ских вы­бо­рах, по­тер­пел по­ра­же­ние. Под­нял вос­ста­ние про­тив пре­зи­ден­та Н. Авель­я­не­ды, был аре­сто­ван. Ос­во­бо­ж­дён по ам­ни­стии. В по­сле­дую­щие го­ды ли­дер ли­бе­ра­лов Бу­энос- Ай­ре­са (так назывемых мит­ри­стов).

Митре Бартоломе - ро­до­на­чаль­ник ар­гентинской ис­то­рио­гра­фии ли­бе­раль­но-по­зи­ти­ви­ст­ско­го на­прав­ле­ния. Ав­тор тру­дов, по­свя­щён­ных бор­цам за не­за­ви­си­мость стран Латинской Аме­ри­ки - ге­не­ра­лам М. Бель­гра­но («His­toria de Belgrano y la independencia argentina», vol. 1-2, 1858-1859 года) и Х. де Сан-Мар­ти­ну («Historia de San Martin y de la emancipación de sud-america­na», 1887 год).

Ос­но­ва­тель круп­ней­шей га­зе­ты Ар­ген­ти­ны – «La Naci ́on» (1870).

Митро Бартоломе при­над­ле­жат так­же сборникк сти­хов «Риф­мы» («Rimas», 1854 год, до­пол­нен­ное издание в 1891 году), ро­ман­тической по­вес­ти «Оди­но­че­ст­во» («So­ledad», 1847 год), «Вос­по­ми­на­ния о бу­то­не ро­зы» («Memorias de un botón de rosa», издано в 1907 году), пе­ре­во­ды на испанский язык «Бо­же­ст­вен­ной ко­ме­дии» Дан­те Алигь­е­ри , ря­да фи­ло­ло­гических и ис­то­рических тру­дов.

Сочинения:

Obras completas. B. Aires, 1938–1972. Vol. 1–18.