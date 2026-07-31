МИТРАИЗМ

Мистериальная религия, получившая распространение в Римской империи .

В вопросе о происхождении этого культа до сих пор ясности нет. По мнению Ф. Кюмона, Митре как богу света, истины и верности клятве поклонялись древние арии, которые принесли культ этого бога в Индию и Иран. В персидской традиции Митра – союзник доброго божества Ахура-Мазды (Ормаздом) в борьбе со злым духом Ангро-Манью (Ариманом). Он выступает как посредник между высшим Ахура-Маздой и смертными. С проникновением в эллинистический мир в митраизме со временем появились отдельные астрологические представления и свои мистерии. Однако, те особенности, которые играют важную роль на западе, – степени посвящения, тавроболии, подземные святилища – неизвестны в древнем иранском культе. Современные исследования показали, что митраизм не только древняя иранская, но в не меньшей степени и эллинистическая астральная религия. Д. Уланси полагает, что Митра – ипостась греческого героя Персея , олицетворявшего собой причину движения космоса и властелина рока; этот культ возник в Тарсе в Киликии в начале I в. до н.э. Р. Бек, напротив, считает, что митраизм возникает в результате синтеза зороастрийских и астрологических представлений, а ключевую роль в распространении этой религии сыграла династия коммагенских царей I в. н.э.

Литературная традиция не сообщает нам целостный митраистский миф, он восстанавливается на основании разрозненных свидетельств античных авторов и данных археологии. Приведем одну из наиболее вероятных версий. Митра родился из скалы с фригийским колпаком на голове и ножом и факелом в руках около времени зимнего солнцестояния. Пастухи, ставшие свидетелями этого чуда, преподнесли Митре первины скота и плодов. Возмужав, Митра стал яростным борцом со злом. Он подарил Солнцу корону с лучами. Главное его деяние – убийство быка, олицетворяющего мировое зло. Это удалось не сразу, но по приказу Солнца, переданному через ворона, бык был повержен. Его смерть дала начало благим силам природы (например, из его хвоста вырос колос пшеницы). Далее последовал еще ряд подвигов, завершающихся мировым пожаром, который символизировал конец зла и всемирное очищение.

Храмы Митры (митреумы) устраивались в пещерах или подземных сооружениях (как правило, скромных размеров, что позволяет сделать вывод об ограниченном числе верующих). Вдоль стен располагались скамьи, на которых во время богослужений и трапез располагались мисты. В глубине пещеры было особое углубление для изображения сцены тавроктонии – Митры, убивающего быка. Это могла быть как мраморная или какая-либо другая статуя, так и фреска. Митра изображался в персидской одежде и остроконечном фригийском колпаке. Кроме того, известны изображения сцены рождения Митры, получения воды из скалы, пира Митры и Солнца, наконец, астральных символов – Солнца, Луны, планет и знаков зодиака.

У нас не так много данных литературной традиции о этой религии. За исключением отдельных фраз в различных произведениях, можно отметить лишь египетский папирусный «митраистский катехизис» (P. Berol. 21196), содержащий вопросы при посвящении в мистерии и ответы посвящаемого, но его принадлежность именно митраизму признается не всеми. Так называемая «Литургия Митры», содержащаяся в Парижском Магическом Папирусе, не содержит практически ничего митраистского и является пособием для достижения высшего бога посредством прохождения семи планетных сфер душой человека, находящегося в экстазе. Большую роль при изучении митраизма играют сведения, предоставляемые археологией и эпиграфикой. Начиная с конца I в. н.э. число надписей, относящихся к культу Митры, возрастает; во II в. посвящение в мистерии принимает император Коммод, в III в. число храмов Митры еще более увеличивается, а в IV столетии Юлиан рассматривает митраизм как один из важнейших элементов своего языческого возрождения. В основном, эта религия распространялась в среде военных и чиновников в романизированных приграничных регионах – от вала Адриана в Британии до Дура-Европос на Евфрате, в Италии и самом Риме. Несмотря на неясность происхождения и связи иранского и римского культов, митраизм является одним из интереснейших явлений религиозной жизни Римской империи прежде всего, как ярчайший пример мистериальной религии. Впервые о таинствах Митры упоминает Плутарх в связи с борьбой с пиратами Помпея (67 г. до н.э.): «Сами пираты справляли странные, непонятные празднества и совершали какие-то таинства; из них до сих пор еще имеют распространение таинства Митры, впервые введенные ими» (Плутарх. Помпей. 24).

В митраизме существовали различные степени посвящения, их названия известны благодаря 107-му Письму Иеронима Стридонского и надписям из митреума под римской церковью Санта-Приска; символы этих степеней изображены на мозаике из митреума в Остии (для каждой из степеней представлены три предмета – символ самой степени, эмблема, означающая ее, и символ бога планеты, ассоциирующейся с ней). Остановимся подробнее на этих степенях.

1) Ворон. Первая степень посвящения находилась под покровительством Меркурия, посланца богов, который выступал в митраистском мифе в облике ворона. Символы этой степени – ворон, чаша (возможно, «вороны», облаченные в птичьи маски, были виночерпиями на священных трапезах) и жезл Меркурия (кадуцей). Ворон олицетворял воздушную стихию.

2) Невеста. Покровительницей второй степени была Венера. К сожалению, остийская мозаика в этом месте повреждена (полностью сколот символ самой степени), и видны только венец и лампа. Возможно, «невесты» освещали помещение храма во время богослужения, а венец – символ «брачного венца» и использовался при посвящении в эту степень. Эта степень посвящения была связана с водной стихией.

3) Воин. С третьей степенью был связан Марс. Изображения, относящиеся к ней – мешок, который солдат носил через плечо, шлем и копье. Есть свидетельство, что при посвящении лоб инициируемого запечатывался. Третья степень посвящения была связана с землей.

4) Лев. Этой степени покровительствовал Юпитер. Ее символы – лопатка для углей, систр и молнии (атрибут Юпитера). Четвертая степень связана со стихией огня. Надписи из митреума под Санта-Приска свидетельствуют о воскуряющих ладан, а на изображении сцен посвящения из Капуи к инициируемому для очищения подносят факел.

5) Перс. Пятая степень была связана с Луной. Символами ее были меч с крюком (таким Персей отрезал голову Медузы Горгоны), коса или плуг и луна и звезда.

6) Солнечный бегун (Гелиодром). Как ясно из названия, покровителем шестой степени посвящения было Солнце. Ее символы – факел, лучистая корона и кнут, которым Солнце правит своей колесницей. В митреуме под Санта Приска есть выступающий подиум, на котором могли возлежать во время трапез солнечный бегун и отец, изображая своих небесных двойников.

7) Отец. Высшая степень посвящения находилась под покровительством Сатурна, а посвященный в нее изображен одетым, как сам Митра. Его символы – кольцо (или блюдо?) и посох, персидская шапка и серп.

Эти семь степеней посвящения соотносятся с семью планетами астрологов. Посвященный, достигший степени отца, после смерти мог пройти через все планетарные сферы и получить вечное блаженства. Каждая из планет связывалась с каким-либо из пороков, и проходя через посвящения, человек очищался от них. Перед допуском в общину он давал клятву свято блюсти тайну. Все церемонии человек проходил обнаженным. На фресках изображены рукоположение, омывание водой, удар ногой быка, возложение лучистой короны на голову и пронесение факела у самого тела; в некоторых церемониях использовались маски.

Митраизм, как и другие восточные культы, не претендовал на исключительное обладание истиной, не имел единой «вселенской» организации и допускал возможность местных различий. Но у него были особенности, которые отличали его от множества других религий. Прежде всего, это недопущение к культу женщин. Затем, эта религия выдвигала определенные моральные требования, у нее не было профессионального жречества и такой этнической окраски, как у прочих, и митраизм так и не получил какого-то официального положения в Риме. Наконец, миф о Митре полностью отличается от мифов о других восточных богах. Верующий в Аттиса, Осириса или Адониса имел дело только со смертью бога и с последующим переходом от печали к радости при его воскрешении. Но ни у кого из этих богов не было такой мифологии, как у Митры –серии подвигов, каждый из которых был событием мировой драмы. Митра, в отличие от других богов, не был побежден даже на время, он энергично боролся с возникавшими трудностями и всегда одерживал победу. Человек мог следовать за Митрой не только как вождем, но и как идеалом. Все это обеспечило большой успех митраизма в Римской империи. Но когда Э. Ренан сказал, что «Если бы рост христианства был остановлен какой-то смертельной болезнью, мир был бы митраистским», то это, без сомнения, было сильным преувеличением.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев