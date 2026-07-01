МИТО (ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА)

МИТО́​. Японская тра­ди­цио­на­ли­ст­ская ис­то­рическая шко­ла, ос­но­ван­ная ис­то­ри­ком Ми­то Ми­цу­ку­ни (1628-1701 годы).

Ос­но­вой ми­ро­воз­зре­ния мито бы­ла фи­ло­со­фия чжу­си­ан­ст­ва. Пред­ста­ви­те­ли мито раз­ви­ва­ли идеи национальной уни­каль­но­сти Япо­нии, не­по­вто­ри­мо­сти японского пу­ти, бо­же­ст­вен­но­го про­ис­хо­ж­де­ния японской на­ции и им­пе­ра­то­ра, на­шед­шие вы­ра­же­ние в кон­цеп­ции ко­ку­га­ку.

В 1666 году под руководством Ми­цу­ку­ни бы­ло со­став­ле­но об­шир­ное со­б­ра­ние ми­фов и ис­то­рических хро­ник «Дай­ни­хон­си» с це­лью до­ку­мен­таль­но под­твер­дить древ­ность и ис­тин­ность японской имперской ди­на­стии, её прав на власть и тем са­мым кос­вен­но изо­бли­чить сё­гу­на как узур­па­то­ра.

Пред­ста­ви­те­ли шко­лы стре­ми­лись так­же на­уч­но обос­но­вать при­ори­тет­ность изу­че­ния на­цио­наль­но-куль­тур­ного на­сле­дия Япо­нии, вне­сли боль­шой вклад в ис­сле­до­ва­ние древне-японской литературы и ис­то­рических па­мятни­ков (Ка­мо Ма­бу­ти, Ка­до Ад­зу­ма­ма­ро), в раз­ви­тие национальной эс­те­ти­ки (Мо­то­ори Но­ри­на­га) и син­то­из­ма (Хи­ра­та Ацу­та­нэ).

Идеи шко­лы ста­ли ос­но­вой но­вой дво­рян­ской идео­ло­гии, од­ной из за­дач ко­то­рой бы­ло свер­же­ние ре­жи­ма То­ку­га­ва и вос­ста­нов­ле­ние за­кон­ной императорской вла­сти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)