МИТО (ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА)
МИТО́. Японская традиционалистская историческая школа, основанная историком Мито Мицукуни (1628-1701 годы).
Основой мировоззрения мито была философия чжусианства. Представители мито развивали идеи национальной уникальности Японии, неповторимости японского пути, божественного происхождения японской нации и императора, нашедшие выражение в концепции кокугаку.
В 1666 году под руководством Мицукуни было составлено обширное собрание мифов и исторических хроник «Дайнихонси» с целью документально подтвердить древность и истинность японской имперской династии, её прав на власть и тем самым косвенно изобличить сёгуна как узурпатора.
Представители школы стремились также научно обосновать приоритетность изучения национально-культурного наследия Японии, внесли большой вклад в исследование древне-японской литературы и исторических памятников (Камо Мабути, Кадо Адзумамаро), в развитие национальной эстетики (Мотоори Норинага) и синтоизма (Хирата Ацутанэ).
Идеи школы стали основой новой дворянской идеологии, одной из задач которой было свержение режима Токугава и восстановление законной императорской власти.