МИТО
МИТО́. Город в Японии, административный центр префектуры Ибараки.
Население 269 тыс. человек (2011 год).
Расположен на востоке центральной части о. Хонсю, на северо-востоке равнины Канто, на правом берегу р. Нака, близ её впадения в Тихий океан.
Крупный узел железных и автомобильных дорог, в том числе скоростные автомагистрали «Дзё- бан» (Мисато – Томиока) и «Кита-Канто» (Такасаки – Мито).
Международный аэропорт Ибараки (2010 год ; г. Омитама, в 20 км к югу от Мито).
В конце XII века родовой замок клана Тайра. В середине XVI века принадлежал даймё Сатакэ Ёсинобу. В начале XVII века, после битвы при Сэкигахаре, отошёл к клану Токугава, правившему там до середины XIX века.
В конце XVII века здесь возникла конфуцианская школа Митогаку. С 1871 года административный центр префектуры.
Город образован в 1889 году в результате объединения посёлка Мито и нескольких соседних деревень.
В августе 1945 года подвергся бомбардировке американских ВВС (разрушено свыше 3/4 города).
В центре, в городском парке, – остатки замка Мито. Сохранились: здание учебного заведения «Кодокан» (1841 год) с окружающим его парком, синтоистское святилище Токива-дзиндзя (1874 год).
Среди городских зелёных зон – сады: Кайракуэн (открыт в 1842 году; площадь 13 га; насчитывается 3 тыс. сливовых деревьев около 100 сортов и других) – один из «трёх самых знаменитых» в Японии (наряду с садами в городах Канадзава и Окаяма), Ховаэн (в традиционном японском стиле; свыше 5,5 тыс. гортензий) с примыкающим к нему кладбищем Токива (1666 год; захоронения представителей клана Токугава), Ботанический сад.
Университеты: Ибараки (1949 год), Токива (1983 год, негосударств.).
Музеи: исторический префектуры Ибараки (1974 год), Токугава (1977 год), городской (1980 год), современного искусства префектуры Ибараки (1988 год). Центр искусств «Art Tower Mito» (1990 год; концертный зал, галерея совр. иск-ва и др.); его здание (1986-1990, архитетор Исодзаки Арата) украшено 100-метровой металлической башней со смотровой площадкой (сооружена в честь 100-летия присвоения Мито статуса города).
В Мито - головной офис регионального банка Joyo Bank (1935 год).
Производство комплектующих для железнодорожного подвижного состава и мотоциклов (компания «Narita Manufacturing»), измерительных («Tokyo Keiso Co.») и оптических («Nikon») приборов, электронных изделий («Mitsumi Electric Co.»), продукции из стекла и кварца («Mitorika Glass Co.»), прожекторов и другого осветительного оборудования («Shonan Co.»), медицинских инструментов («Create Medic Co.»), видеокассет и компакт-дисков («Victor Advanced Media Co.»).
Предприятия деревообрабатывающей, полиграфической («Pressteq», «Toppan Prosprint Co.»), лёгкой, пищевой промышленностисти; заводы по переработке металлолома и промышленных отходов, мусора.
Близ Мито, на территории аэропорта Ибараки, – авиабаза Хякури ВВС Японии.