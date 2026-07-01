МИТО

МИТО́. Го­род в Япо­нии, административный центр пре­фек­ту­ры Иба­ра­ки.

Население 269 тыс. человек (2011 год).

Рас­по­ло­жен на вос­то­ке центральной час­ти о. Хон­сю, на се­ве­ро-вос­то­ке рав­ни­ны Кан­то, на пра­вом бе­ре­гу р. На­ка, близ её впа­де­ния в Ти­хий океан.

Круп­ный узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог, в том числе ско­ро­ст­ные ав­то­ма­ги­ст­ра­ли «Дзё- ­бан» (Ми­са­то – То­мио­ка) и «Ки­та-Кан­то» (Та­ка­са­ки – Мито).

Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Иба­ра­ки (2010 год ; г. Оми­та­ма, в 20 км к югу от Ми­то).

В конце XII века ро­до­вой за­мок кла­на Тай­ра. В середине XVI века при­над­ле­жал дай­мё Са­та­кэ Ёси­но­бу. В начале XVII века, по­сле бит­вы при Сэ­ки­га­ха­ре, ото­шёл к кла­ну То­ку­га­ва, пра­вив­ше­му там до середины XIX века.

В конце XVII века здесь воз­ник­ла кон­фу­ци­ан­ская шко­ла Ми­то­га­ку. С 1871 года административный центр пре­фек­ту­ры.

Го­род об­ра­зо­ван в 1889 году в ре­зуль­та­те объ­е­ди­не­ния по­сёл­ка Мито и не­сколь­ких со­сед­них де­ре­вень.

В августе 1945 года под­верг­ся бом­бар­ди­ров­ке американских ВВС (раз­ру­ше­но свыше 3/4 го­ро­да).

В цен­тре, в городском пар­ке, – ос­тат­ки зам­ка Мито. Со­хра­ни­лись: зда­ние учеб­но­го за­ве­де­ния «Ко­до­кан» (1841 год) с ок­ру­жаю­щим его пар­ком, син­тои­ст­ское свя­ти­ли­ще То­ки­ва-дзинд­зя (1874 год).

Сре­ди городских зе­лё­ных зон – са­ды: Кай­ра­ку­эн (от­крыт в 1842 году; площадь 13 га; на­счи­ты­ва­ет­ся 3 тыс. сли­во­вых де­ревь­ев около 100 сор­тов и других) – один из «трёх са­мых зна­ме­ни­тых» в Япо­нии (на­ря­ду с са­да­ми в го­ро­дах Ка­над­за­ва и Окая­ма), Хо­ва­эн (в тра­диционном японском сти­ле; свыше 5,5 тыс. гор­тен­зий) с при­мы­каю­щим к не­му клад­би­щем То­ки­ва (1666 год; за­хо­ро­не­ния пред­ста­ви­те­лей кла­на То­ку­га­ва), Бо­та­нический сад.

Университеты: Иба­ра­ки (1949 год), То­ки­ва (1983 год, не­го­су­дарств.).

Му­зеи: ис­то­ри­че­ский пре­фек­ту­ры Иба­ра­ки (1974 год), То­ку­га­ва (1977 год), го­род­ской (1980 год), современного искусства пре­фек­ту­ры Иба­ра­ки (1988 год). Центр ис­кусств «Art Tower Mito» (1990 год; кон­церт­ный зал, га­ле­рея совр. иск-ва и др.); его зда­ние (1986-1990, архитетор Исод­за­ки Ара­та) ук­ра­ше­но 100-мет­ро­вой ме­тал­лической баш­ней со смот­ро­вой пло­щад­кой (со­ору­же­на в честь 100-ле­тия при­свое­ния Мито ста­ту­са го­ро­да).

В Мито - го­лов­ной офис ре­гио­наль­но­го бан­ка Joyo Bank (1935 год).

Про­изводство ком­плек­тую­щих для железнодорожного под­виж­но­го со­ста­ва и мо­то­цик­лов (ком­па­ния «Narita Manufacturing»), из­ме­ри­тель­ных («Tokyo Keiso Co.») и оп­ти­че­ских («Nikon») при­бо­ров, элек­трон­ных из­де­лий («Mitsumi Electric Co.»), про­дук­ции из стек­ла и квар­ца («Mitorika Glass Co.»), про­жек­то­ров и другого ос­ве­тительного обо­ру­до­ва­ния («Shonan Co.»), медицинских ин­ст­ру­мен­тов («Create Medic Co.»), ви­део­кас­сет и ком­пакт-дис­ков («Victor Advanced Media Co.»).

Пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, по­ли­гра­фи­че­ской («Pressteq», «Toppan Prosprint Co.»), лёг­кой, пи­ще­вой промышленностисти; за­во­ды по пе­ре­ра­бот­ке ме­тал­ло­ло­ма и промышленных от­хо­дов, му­со­ра.

Близ Мито, на тер­ри­то­рии аэ­ро­пор­та Иба­ра­ки, – авиа­ба­за Хя­ку­ри ВВС Япо­нии.

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