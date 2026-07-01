МИТНАГДИМ

МИТНАГДИ́М. В ха­сид­ской сре­де на­име­но­ва­ние ор­то­док­саль­ных иу­де­ев, не от­но­ся­щих­ся к ха­си­диз­му.

Вос­хо­дит к середине XVIII века, ко­гда митнагдимы под руководством Элия­ху бен Шло­мо За­лма­на, из­вест­но­го как Ви­лен­ский га­он, во­шли в рез­кий кон­фликт с ха­си­да­ми, ко­то­рых они счи­та­ли ере­тика­ми.

Са­ми митнагдимы на­зы­ва­ют се­бя ор­то­док­са­ми или ор­то­док­саль­ны­ми иу­дея­ми.

В современном Из­раи­ле их на­зы­ва­ют ли­та­им (евр. - ли­тов­цы) по мес­ту жи­тель­ст­ва - Элия­ху, а их ие­ши­вы - ли­тов­ски­ми.

Кон­фрон­та­ция ме­ж­ду митнагдимами и ха­си­да­ми со второй половины XIX века ста­ла умень­шать­ся и ны­не ос­та­лась в про­шлом. Наи­боль­шие раз­ли­чия со­хра­ни­лись в час­ти ри­туа­ла, а так­же в том, что митнагдимы под­чёр­ки­ва­ют важ­ность изу­че­ния Тал­му­да, а ха­си­ды - эмо­цио­наль­ную сто­ро­ну иу­да­из­ма .

В современном Из­раи­ле и тех и дру­гих от­но­сят к ульт­ра­ор­то­док­саль­но­му на­прав­ле­нию в иу­да­из­ме, из­вест­но­му под названием «ха­ре­дим» (евр. – рев­ни­те­ли).

На За­па­де сре­ди митнагдимов воз­ник­ли мо­дер­ни­зи­рованные на­прав­ле­ния, в том чимле «со­вре­мен­ные ор­то­док­сы».

В Рос­сии митнагдимы и ха­си­ды от­но­сят­ся к «тра­ди­ци­он­но­му иу­да­из­му», при­зна­вае­мо­му российским законодательством од­ной из четырех тра­дициционных ре­ли­гий в стра­не.

Цен­тром мис­на­гед­ско­го иу­да­из­ма в Рос­сии яв­ля­ет­ся Боль­шая хо­раль­ная си­на­го­га в Мо­ск­ве (Боль­шой Спа­сог­ли­ни­щев­ский пер.), воз­глав­ляе­мая рав­ви­ном А. С. Шае­ви­чем.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)