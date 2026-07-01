МИТНАГДИМ
МИТНАГДИ́М. В хасидской среде наименование ортодоксальных иудеев, не относящихся к хасидизму.
Восходит к середине XVIII века, когда митнагдимы под руководством Элияху бен Шломо Залмана, известного как Виленский гаон, вошли в резкий конфликт с хасидами, которых они считали еретиками.
Сами митнагдимы называют себя ортодоксами или ортодоксальными иудеями.
В современном Израиле их называют литаим (евр. - литовцы) по месту жительства - Элияху, а их иешивы - литовскими.
Конфронтация между митнагдимами и хасидами со второй половины XIX века стала уменьшаться и ныне осталась в прошлом. Наибольшие различия сохранились в части ритуала, а также в том, что митнагдимы подчёркивают важность изучения Талмуда, а хасиды - эмоциональную сторону иудаизма.
В современном Израиле и тех и других относят к ультраортодоксальному направлению в иудаизме, известному под названием «харедим» (евр. – ревнители).
На Западе среди митнагдимов возникли модернизированные направления, в том чимле «современные ортодоксы».
В России митнагдимы и хасиды относятся к «традиционному иудаизму», признаваемому российским законодательством одной из четырех традициционных религий в стране.
Центром миснагедского иудаизма в России является Большая хоральная синагога в Москве (Большой Спасоглинищевский пер.), возглавляемая раввином А. С. Шаевичем.