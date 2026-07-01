МИТИНГИ И ДЕМОНСТРАЦИИ
МИ́ТИНГИ И ДЕМОНСТРА́ЦИИ. Массовые формы публичных мероприятий, выражения общественного мнения.
Митинг – массовое присутствие граждан в определённом месте для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера.
Демонстрация – организованное публичное выражение общественных настроений группой граждан в движении с использованием плакатов и других средств наглядной агитации.
Право граждан собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование закрепляется, как правило, на конституц. уровне (например, ст. 31 Конституции РФ).
В России, во многих зарубежных государствах (Великобритания, Германия и других) действуют законы, детально регулирующие порядок проведения публичных мероприятий.
Так, в РФ проведение публичного мероприятия основывается на принципах соблюдения законности и добровольного участия в них граждан. Организатором публичного мероприятия могут быть один или несклдько граждан (для митингов – с 16 лет, для демонстраций – с 18 лет), а также политические партии и общественные объединения.
Митинги и демонстрации, как и другие публичные мероприятия, могут проводиться только в промежуток времени с 7.00 до 23.00 по местному времени.
Для проведения митингов и демонстраций установлен уведомительный порядок. Уведомление подаётся в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения мероприятия. При получении уведомления о готовящихся митингах и демонстрациях соответствующий исполнительный орган документально подтверждает его получение и вправе изменить место, время, численность участников, форму публичного мероприятия (если форма не соответствует закону). Если уведомление не соответствует закону, формы публичного мероприятия нарушают административное или уголовное законодательство, орган исполнительной власти или орган местного самоуправления предупреждают организатора о том, что в случае осуществления заявленного мероприятия он и активные участники могут быть привлечены к ответственности.
На митингах и демонстрациях обязан присутствовать уполномоченный представитель органа исполнительной власти или местного самоуправления, своего уполномоченного на митингах и демнстрациях обязано назначить МВД РФ.
Участникам митингов и демонстраций запрещается приносить с собой оружие, режущие и колющие предметы, опасные для окружающих.
Решения и действия органов власти, местного самоуправления, должностных лиц, обществ. объединений, нарушающих права граждан на проведение публичных мероприятий, могут быть обжалованы в суд.
В зарубежных странах существует аналогичное правовое регулирование митингов и демонстраций.
При их проведении также необходимо соблюсти уведомительный порядок (в Германии уведомление подаётся за 2 дня, во Франции – за 3 дня, в Великобритании – за 6 дней). Значительна роль полиции в охране проводимых демонстраций от нападок противников.
В некоторых европейских странах полиция вправе запретить митинги на открытом воздухе и демонстрации в контролируемом ею районе, если сочтёт, что такое публичное мероприятие связано с религиозными и этническими противоречиями и может привести к общественным беспорядкам.