МИТИНГИ И ДЕМОНСТРАЦИИ

МИ́ТИНГИ И ДЕМОНСТРА́ЦИИ. Мас­со­вые фор­мы пуб­лич­ных ме­ро­прия­тий, вы­ра­же­ния об­щественного мне­ния.

Ми­тинг – мас­со­вое при­сут­ст­вие гра­ж­дан в оп­ре­де­лён­ном мес­те для пуб­лично­го вы­ра­же­ния об­щественного мне­ния по по­во­ду ак­ту­аль­ных про­блем пре­имущественно об­ще­ст­вен­но-по­ли­тического ха­рак­те­ра.

Де­мон­ст­ра­ция – ор­га­ни­зо­ван­ное пуб­лич­ное вы­ра­же­ние об­щественных на­строе­ний груп­пой гра­ж­дан в дви­же­нии с ис­поль­зо­ва­ни­ем пла­ка­тов и других средств на­гляд­ной аги­та­ции.

Пра­во гра­ж­дан со­би­рать­ся мир­но, без ору­жия, про­во­дить со­б­ра­ния, ми­тин­ги и де­мон­ст­ра­ции, ше­ст­вия и пи­ке­ти­ро­ва­ние за­кре­п­ля­ет­ся, как пра­ви­ло, на кон­сти­туц. уров­не (например, ст. 31 Кон­сти­ту­ции РФ).

В Рос­сии, во мно­гих за­ру­беж­ных го­су­дар­ст­вах (Ве­ли­ко­бри­та­ния, Гер­ма­ния и других) дей­ст­ву­ют за­ко­ны, де­таль­но ре­гу­ли­рую­щие по­ря­док про­ве­де­ния пуб­лич­ных ме­ро­прия­тий.

Так, в РФ про­ве­де­ние пуб­лич­но­го ме­ро­прия­тия ос­но­вы­ва­ет­ся на прин­ци­пах со­блю­де­ния за­кон­но­сти и доб­ро­воль­но­го уча­стия в них гра­ж­дан. Ор­га­ни­за­то­ром пуб­лич­но­го ме­ро­прия­тия мо­гут быть один или несклдько гра­ж­дан (для ми­тин­гов – с 16 лет, для де­мон­ст­ра­ций – с 18 лет), а так­же по­ли­тические пар­тии и об­щественные объ­е­ди­не­ния.

Митинги и демонстрации, как и другие пуб­лич­ные ме­ро­прия­тия, мо­гут про­во­дить­ся толь­ко в про­ме­жу­ток вре­ме­ни с 7.00 до 23.00 по ме­ст­но­му вре­ме­ни.

Для про­ве­де­ния митингов и демонстраций ус­та­нов­лен уве­до­мительный по­ря­док. Уве­дом­ле­ние по­да­ёт­ся в срок не ра­нее 15 и не по­зд­нее 10 дней до дня про­ве­де­ния ме­ро­прия­тия. При по­лу­че­нии уве­дом­ле­ния о го­то­вя­щих­ся митингах и демонстрациях со­от­вет­ст­вую­щий ис­пол­ни­тель­ный ор­ган до­ку­мен­таль­но под­твер­жда­ет его по­лу­че­ние и впра­ве из­ме­нить ме­сто, вре­мя, чис­лен­ность уча­ст­ни­ков, фор­му пуб­лич­но­го ме­ро­прия­тия (ес­ли фор­ма не со­от­вет­ст­ву­ет за­ко­ну). Ес­ли уве­дом­ле­ние не со­от­вет­ст­ву­ет за­ко­ну, фор­мы пуб­лич­но­го ме­ро­прия­тия на­ру­ша­ют административное или уго­лов­ное за­ко­но­да­тель­ст­во, ор­ган ис­пол­нительной вла­сти или ор­ган ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния пре­ду­пре­ж­да­ют ор­га­ни­за­то­ра о том, что в слу­чае осу­ще­ст­в­ле­ния за­яв­лен­но­го ме­ро­прия­тия он и ак­тив­ные уча­ст­ни­ки мо­гут быть при­вле­че­ны к от­вет­ст­вен­но­сти.

На митингах и демонстрациях обя­зан при­сут­ст­во­вать упол­но­мо­чен­ный пред­ста­ви­тель ор­га­на ис­пол­ни­тель­ной вла­сти или ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния , сво­его упол­но­мо­чен­но­го на митингах и демнстрациях обя­за­но на­зна­чить МВД РФ .

Уча­ст­ни­кам митингов и демонстраций за­пре­ща­ет­ся при­но­сить с со­бой ору­жие, ре­жу­щие и ко­лю­щие пред­ме­ты, опас­ные для ок­ру­жаю­щих.

Ре­ше­ния и дей­ст­вия ор­га­нов вла­сти, ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, долж­но­ст­ных лиц, об­ществ. объ­е­ди­не­ний, на­ру­шаю­щих пра­ва гра­ж­дан на про­ве­де­ние пуб­лич­ных ме­ро­прия­тий, мо­гут быть об­жа­ло­ва­ны в суд.

В за­ру­беж­ных стра­нах су­ще­ст­ву­ет ана­ло­гич­ное пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние митингов и демонстраций.

При их про­ве­де­нии так­же не­об­хо­ди­мо со­блю­сти уве­до­мительный по­ря­док (в Гер­ма­нии уве­дом­ле­ние по­да­ёт­ся за 2 дня, во Фран­ции – за 3 дня, в Ве­ли­ко­бри­та­нии – за 6 дней). Зна­чи­тель­на роль по­ли­ции в ох­ра­не про­во­ди­мых де­мон­ст­ра­ций от на­па­док про­тив­ни­ков.

В не­ко­то­рых ев­ропейских стра­нах по­ли­ция впра­ве за­пре­тить ми­тин­ги на от­кры­том воз­ду­хе и де­мон­ст­ра­ции в кон­тро­ли­ру­емом ею рай­оне, ес­ли со­чтёт, что та­кое пуб­лич­ное ме­ро­прия­тие свя­за­но с ре­лигиозными и эт­ническими про­ти­во­ре­чия­ми и мо­жет при­вес­ти к об­щественным бес­по­ряд­кам.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)