МИТЧЕЛЛ САЙЛАС УИР
МИТЧЕЛЛ САЙЛАС УИР - американский врач, один из основоположников невропатологии в США, член Национальной АН США (1865 год); писатель.
Образование получил в Пенсильванском университете и медицинском колледже Джефферсона в Филадельфии (1850 год). В течение года совершенствовался в Парижском университете, в том числе у К. Бернара по физиологии и Ш.Ф. Робена (1821-1885 годы) по анатомии и гистологии нервной системы.
По возвращении в Филадельфию совместно с отцом занимался врачебной практикой (с 1855 году и до конца жизни самостоятельно).
Там же в годы Гражданской войны 1861-1865 годов работал в неврологическом военном госпитале «Тернерс Лейн»; в начале 1870-х годов возглавил ортопедический госпиталь и неврологическую больницу, где вёл курс клиническихлекций. Профессор поликлиники и колледжа для аспирантов; 35 лет состоял членом Совета Пенсильванского университета.
Ранние научные статьи С.У. Митчелл (1852-1863 годы) посвящены вопросам физиологии, токсикологии (действие яда гремучей змеи), фармакологии. В дальнейшем занимался главным образом проблемами невропатологии, среди них - огнестрельные и другие поражения периферических нервов (1864, 1872 годы); острая мозжечковая атаксия (1869 год); головная боль, постпаралитическая хорея (1874 год).
Описал (1864 год) жгучие боли при поражении периферических нервов, названные им каузалгией, а также эритромелалгию (болезненная отёчность с гиперемией) - синдром вегетативно-невротических нарушений кистей и стоп (1872 год, синдром Митчелл). Предложил метод «лечения покоем» (rest cure) функциональных расстройств нервной системы (в т. ч. истерии и неврастении).
Несколько работ С.У. Митчелла посвящены вопросам медицинской этики - «Медсестра и пациент» («Nurse and patient», 1877 год), «Доктор и пациент» («Doctor and patient», 1887 год).
Президент Ассоциации американских врачей (1887 год) и Американской неврологической ассоциации (1908-1909 год).
В 1866 году С.У. Митчелл опубликовал рассказ «Случай Джорджа Дедлоу» («The case of George Dedlow»), в котором описал психологическое состояние человека после ампутации ног. В дальнейшем сочетал занятия медициной с литературным трудом.
Широкую популярность С.У. Митчелл принесли исторические романы «Хью Уинн» («Hugh Wynne», 1896 год), «Приключения Франсуа» («The adventures of François», 1898 год) и «Красный город» («The Red city», 1908 год).
Среди других произведений - поэтические сборники, мемуарная проза.
Сочинения: Injuries to nerves and their consequences. Phil., 1872. N. Y., 1965;
Кровь и жир. Систематический способ лечения слабонервности, малокровия, худобы и некоторых форм истерии. СПб., 1885;
The early history of instrumental precision in medicine. New Haven, 1892;
The complete poems. N. Y., 1914.