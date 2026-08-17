МИТЧЕЛЛ САЙЛАС УИР

МИТЧЕЛЛ САЙЛАС УИР - американский врач, один из ос­но­во­по­лож­ни­ков нев­ро­па­то­ло­гии в США, член Национальной АН США (1865 год); пи­са­тель.

Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Пен­силь­ван­ском универси­те­те и медицинском кол­ледже Джеф­фер­со­на в Фи­ла­дель­фии (1850 год). В те­чение го­да со­вер­шен­ствовал­ся в Па­риж­ском университете , в том числе у К. Бер­на­ра по фи­зио­ло­гии и Ш.Ф. Ро­бе­на (1821-1885 годы) по ана­то­мии и гис­то­ло­гии нерв­ной сис­те­мы.

По воз­вра­ще­нии в Фи­ла­дель­фию совместно с от­цом за­ни­мал­ся вра­чеб­ной прак­ти­кой (с 1855 году и до кон­ца жиз­ни са­мо­стоя­тель­но).

Там же в го­ды Гражданской вой­ны 1861-1865 годов ра­бо­тал в нев­ро­ло­гическом во­енном гос­пи­та­ле «Тер­нерс Лейн»; в начале 1870-х годов воз­гла­вил ор­то­пе­дический гос­пи­таль и нев­ро­ло­гическую боль­ни­цу, где вёл курс кли­ническихлек­ций. Профессор по­ли­кли­ни­ки и кол­лед­жа для ас­пи­ран­тов; 35 лет со­сто­ял членом Со­ве­та Пен­силь­ван­ско­го университета.

Ран­ние на­учные ста­тьи С.У. Митчелл (1852-1863 годы) по­свя­ще­ны во­про­сам фи­зио­ло­гии, ток­си­ко­ло­гии (дей­ст­вие яда гре­му­чей змеи), фар­ма­ко­ло­гии. В даль­ней­шем за­ни­мал­ся главным образом про­бле­ма­ми нев­ро­па­то­ло­гии, сре­ди них - ог­не­стрель­ные и другие по­ра­же­ния пе­ри­фе­рических нер­вов (1864, 1872 годы); ост­рая моз­жеч­ко­вая атак­сия (1869 год); го­лов­ная боль, пост­па­ра­ли­тическая хо­рея (1874 год).

Опи­сал (1864 год) жгу­чие бо­ли при по­ра­же­нии пе­ри­фе­рических нер­вов, на­зван­ные им кау­зал­ги­ей, а так­же эрит­ро­ме­лал­гию (бо­лез­нен­ная отёч­ность с ги­пе­ре­ми­ей) - син­дром ве­ге­та­тив­но-нев­ро­тических на­ру­ше­ний кис­тей и стоп (1872 год, син­дром Митчелл). Пред­ло­жил ме­тод «ле­че­ния по­коем» (rest cure) функ­цио­наль­ных рас­стройств нерв­ной сис­те­мы (в т. ч. ис­те­рии и нев­ра­сте­нии).

Несколько ра­бот С.У. Митчелла по­свя­ще­ны во­про­сам медицинской эти­ки - «Мед­се­ст­ра и па­ци­ент» («Nurse and patient», 1877 год), «Док­тор и па­ци­ент» («Doctor and patient», 1887 год).

Пре­зи­дент Ас­со­циа­ции американских вра­чей (1887 год) и Американской нев­ро­ло­гической ас­со­циа­ции (1908-1909 год).

В 1866 году С.У. Митчелл опуб­ли­ко­вал рас­сказ «Слу­чай Джорд­жа Дед­лоу» («The case of George Dedlow»), в ко­то­ром опи­сал пси­хо­ло­гическое со­стоя­ние че­ло­ве­ка по­сле ам­пу­та­ции ног. В даль­ней­шем со­че­тал за­ня­тия ме­ди­ци­ной с литературным тру­дом.

Ши­ро­кую по­пу­ляр­ность С.У. Митчелл при­нес­ли ис­то­рические ро­ма­ны «Хью Уинн» («Hugh Wynne», 1896 год), «При­клю­че­ния Фран­суа» («The adventures of François», 1898 год) и «Крас­ный го­род» («The Red city», 1908 год).

Сре­ди других про­из­ве­де­ний - по­этические сборники, ме­му­ар­ная про­за.

Сочинения: Injuries to nerves and their consequences. Phil., 1872. N. Y., 1965;

Кровь и жир. Сис­те­ма­ти­че­ский спо­соб ле­че­ния сла­бо­нерв­нос­ти, ма­ло­кро­вия, ху­до­бы и не­ко­то­рых форм ис­те­рии. СПб., 1885;

The early history of instrumental precision in medicine. New Haven, 1892;

The complete poems. N. Y., 1914.