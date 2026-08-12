МИТЧЕЛЛ АРТУР

МИ́ТЧЕЛЛ АРТУ́Р. Американский тан­цов­щик, хо­рео­граф.

Учил­ся в Выс­шей шко­ле сце­нических ис­кусств и в Шко­ле американского ба­ле­та в Нью-Йор­ке.

Вы­сту­пал в те­ат­рах Брод­вея.

В 1955 году при­нят в труп­пу «Нью-Йорк си­ти бал­ле», пер­вым сре­ди аф­роа­ме­ри­кан­цев стал ве­ду­щим со­лис­том круп­ней­шей ба­лет­ной труп­пы США. Дж.

Ба­лан­чин спе­ци­аль­но для Митчелл Артура со­чи­нил па-де-де в ба­ле­те «Агон» И.Ф. Стра­вин­ско­го и пар­тию Пэ­ка в ба­ле­те «Сон в лет­нюю ночь» на му­зы­ку Ф. Мен­дель­со­на .

Пер­вый ис­пол­ни­тель главной пар­тий в ба­ле­тах Дж. Бат­ле­ра - «Еди­но­рог, гор­го­на и ман­ти­ко­ра» на му­зы­ку Дж.К. Ме­нот­ти; Дж. Та­ра­са - «Ebony Concerto» на му­зы­ку Стра­вин­ско­го.

Во второй половине 1960-х годов пре­по­да­вал в Шко­ле ис­кус­ств Гар­ле­ма. В 1969 году М. и К. Шук ос­но­ва­ли пер­вую клас­сическую труп­пу, со­сто­яв­шую из аф­роа­ме­ри­кан­цев, - Тан­це­валь­ный те­атр Гар­ле­ма (Митчелл Артур - арт-ди­рек­тор, с 2009 года почетный арт-ди­рек­тор).

Сре­ди по­ста­но­вок Митчелл Артур: «Рит­ме­трон» на му­зы­ку М. Ноб­ри (1968 год), «Чёр­ный празд­ник» на му­зы­ку Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча (1971 год), «Кон­церт для джаз-бан­да с ор­ке­ст­ром» (1972 год, совместно с Ба­лан­чи­ным), «Кре­оль­ская Жи­зель» на му­зы­ку А. Ада­на (1984 год).

Хо­рео­граф фильма «Клуб "Кот­тон"» Ф.Ф. Коп­по­лы (1984 год).