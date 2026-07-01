МИТАЕВ АЛИ
МИТА́ЕВ АЛИ. Чеченский религиозный и политический деятель.
Шейх (1913 год), титул унаследовал после смерти отца - суфийского шейха Баммат-Гирей-Хаджи, последователя учения зикризма, основанного Кунта-Хаджи.
Завоевал популярность среди последователей зикризма во многом благодаря авторитету отца; став шейхом, организовал и возглавил отряды мюридов из жителей Шали, Гудермеса, Ведено, Автуры и других (их численность в отдельны годы составляла, по разным данным, очевидно преувеличенным, от 6 до 12 тысяч человек).
Сторонник создания единого теократического государства на Северном Кавказе.
Участвовал в организации медресе, шариатских судов в Чечне.
В Гражданскую войну 1917-1922 годах первоначально занимал выжидательную позицию. Мюриды Метаева участвовали на стороне большевиков в боях в сентябре 1918 года против отрядов полковника Л.Ф. Бичерахова (см. в статье Бичераховы), в 1919 году - против частей Добровольческой армии под командованием генерала В.П. Ляхова у селения Цацан-Юрт. Вместе с тем в 1920 году Митаев Али оказывал негласную поддержку Н. Гоцинскому.
После образования Чеченской АО в составе РСФСР (1922 год) Митаев Али привлечён большевиками к сотрудничеству, участвовал в формировании местных органов власти.
Член Чеченского областного ревкома (с апреля 1923 года), избран после того как оказал поддержку руководству ревкома (представителей Т. Эльдарханов) в сборе продналога, а выставленная Митаевым Али вдоль железнодорожной ветки Хасавюрт - Грозный сотня мюридов пресекла налёты на поезда. Митаев Али полностью контролировал равнинные районы Чечни. Придерживался тактики лавирования между различными политическими и общественными силами, используя своё положение красного комиссара и одновременно суфийского шейха. Это начало беспокоить часть руководства Чеченского областного ревкома и Юго-Восточне бюро ЦК РКП(б), некоторые партработники считали союз с Митаевым Али ошибочным. В 1924 году, в условиях начавшегося в Чечне восстания, Митаев Али арестован сотрудниками ОГПУ по обвинению в продолжающейся поддержке Гоцинского и других противников советской власти.
В 1925 году приговорён судебной коллегией ОГПУ первоначально к 10 годам тюремного заключения, в том же году - к высшей мере наказания. Расстрелян. Герой чеченских религиозных песен.
В 2009 его именем названа улица в г. Грозный.