МИТАЕВ АЛИ

МИТА́ЕВ АЛИ. Чеченский религиозный и политический деятель.

Шейх (1913 год), ти­тул унас­ле­до­вал по­сле смер­ти от­ца - су­фий­ско­го шей­ха Бам­мат-Ги­рей-Хад­жи, по­сле­до­ва­те­ля уче­ния зик­риз­ма, ос­но­ван­но­го Кун­та-Хад­жи.

За­вое­вал по­пу­ляр­ность сре­ди по­сле­до­ва­те­лей зик­риз­ма во мно­гом бла­го­да­ря ав­то­ри­те­ту от­ца; став шей­хом, ор­га­ни­зо­вал и воз­гла­вил от­ря­ды мю­ри­дов из жи­те­лей Ша­ли, Гу­дер­ме­са, Ве­де­но, Ав­ту­ры и других (их чис­лен­ность в отдельны го­ды со­став­ля­ла, по раз­ным дан­ным, оче­вид­но пре­уве­ли­чен­ным, от 6 до 12 тысяч человек).

Сто­рон­ник соз­да­ния еди­но­го тео­кра­тического го­су­дар­ст­ва на Северном Кав­ка­зе.

Уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции мед­ре­се, ша­ри­ат­ских су­дов в Чеч­не.

В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годах пер­во­на­чаль­но за­ни­мал вы­жи­да­тель­ную по­зи­цию. Мю­ри­ды Метаева уча­ст­во­ва­ли на сто­ро­не боль­ше­ви­ков в бо­ях в сентябре 1918 года про­тив от­ря­дов полковника Л.Ф. Би­че­ра­хо­ва (см. в статье Би­че­ра­хо­вы), в 1919 году - про­тив час­тей Доб­ро­вольческой ар­мии под ко­мандованием генерала В.П. Ля­хо­ва у се­ле­ния Ца­цан-Юрт. Вме­сте с тем в 1920 году Митаев Али ока­зы­вал не­глас­ную под­держ­ку Н. Го­цин­ско­му.

По­сле об­ра­зо­ва­ния Чеченской АО в со­ста­ве РСФСР (1922 год) Митаев Али при­вле­чён боль­ше­ви­ка­ми к со­труд­ни­че­ст­ву, уча­ст­во­вал в фор­ми­ро­ва­нии ме­ст­ных ор­га­нов вла­сти.

Член Чеченского област­но­го рев­ко­ма (с апреля 1923 года), из­бран по­сле то­го как ока­зал под­держ­ку ру­ко­водству рев­ко­ма (представителей Т. Эль­дар­ха­нов) в сбо­ре прод­на­ло­га, а вы­став­лен­ная Митаевым Али вдоль железнодорожной вет­ки Ха­са­вюрт - Гроз­ный сот­ня мю­ри­дов пре­сек­ла на­лё­ты на по­ез­да. Митаев Али пол­но­стью кон­тро­ли­ро­вал рав­нин­ные рай­оны Чеч­ни. При­дер­жи­вал­ся так­ти­ки ла­ви­ро­ва­ния ме­ж­ду различными по­ли­тическими и об­щественными си­ла­ми, ис­поль­зуя своё по­ло­же­ние крас­но­го ко­мис­са­ра и од­но­вре­мен­но су­фий­ско­го шей­ха. Это на­ча­ло бес­по­ко­ить часть ру­ко­во­дства Чеченского об­ла­ст­но­го рев­ко­ма и Юго-Восточне бю­ро ЦК РКП(б), не­ко­то­рые парт­ра­бот­ни­ки счи­та­ли со­юз с Митаевым Али оши­боч­ным. В 1924 году, в ус­ло­ви­ях на­чав­ше­го­ся в Чеч­не вос­ста­ния, Митаев Али аре­сто­ван со­труд­ни­ка­ми ОГПУ по об­ви­не­нию в про­дол­жаю­щей­ся под­держ­ке Го­цин­ско­го и других про­тив­ни­ков советской вла­сти.

В 1925 году при­го­во­рён су­деб­ной кол­ле­ги­ей ОГПУ пер­во­на­чаль­но к 10 го­дам тю­рем­но­го за­клю­че­ния, в том же го­ду - к выс­шей мере на­ка­за­ния. Рас­стре­лян. Ге­рой чеченских ре­лигиозных пе­сен.

В 2009 его име­нем на­зва­на ули­ца в г. Гроз­ный .