МИТЬ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

Родился 11.02.1967. Окончил Кемеровский государственный университет (КемГУ) в 1991 г.

Кандидатская диссертация : Численность и состав заключенных Сибирского исправительно-трудового лагеря (1942-1960 гг.) (КемГУ, 1997).

С 1991 по 2009 год работал на кафедре новейшей отечественной истории КемГУ, являлся заместителем декана исторического факультета.

В 2009–2012 гг. работал в аппарате Совета народных депутатов Кемеровской области, преподавал на факультете истории и международных отношений КемГУ по совместительству.

С августа 2012 г. – проректор по учебно-организационной работе Кемеровского государственного университета.

Область интересов : История исторической науки, история репрессивной системы в Германии и СССР.

Сочинения: История, политика, экономика и культура Германии в исследованиях российских ученых. 1990-2000 гг. / Серия «Германские исследования в Сибири». Вып. 2. Кемерово, 2002;

Основные итоги изучения репрессивной системы в СССР в ХХ веке // Германия и Россия в ХХ веке. Кемерово, 2001;

Лагеря принудительных работ НКВД РСФСР 1918 – 1930 гг. в оценке зарубежной историографии // Тоталитарный менталитет. Кемерово, 2003;

Исследование ГУЛАГа русскими эмигрантами в 1930-1950-е гг. // Интеллектуальный и индустриальный потенциал регионов России. Кемерово, 2003.