МИСУРАТИ АЛИ МУСТАФА

МИСУРА́ТИ АЛИ́ МУСТАФА́. Ливийский писатель, публицист, литературовед.

Ро­дил­ся в се­мье ли­вий­ских эмиг­ран­тов, вы­ход­цев из г. Мис­ра­та (Ми­су­ра­та). Учил­ся в Каи­ре в мед­ре­се, на бо­го­слов­ском факультете университета аль-Аз­хар.

В 1948 году пе­ре­ехал в Ли­вию, примк­нул к оп­по­зи­ции, был из­бран в пар­ла­мент.

В 1969 году под­дер­жал ре­жим Муаммара Кад­да­фи. Ис­пы­тал силь­ное влия­ние египетской реа­ли­стической литературы (Ху­сейн Та­ха, Ю. Ид­рис и другие).

Ос­но­во­по­лож­ник национальной но­вел­ли­сти­ки: сборники «Мир­саль» (1962 год), «Ра­зо­рван­ный па­рус» («аш-Ширá аль мум­ма­зак», 1963 год), «Горсть пе­п­ла» («Хаф­на ми­на-р-ра­мад», 1964 год), от­ли­чаю­щие­ся при­сталь­ным вни­ма­ни­ем к по­все­днев­ной жиз­ни ли­вий­цев.

Ав­тор мно­го­численных ис­сле­до­ва­ний о ли­вий­ской литературе и ис­то­рии, в том числе книг «Жан­ры на­род­ной ли­те­ра­ту­ры в Ли­вии» («Фу­нун аль-адаб аш-шá би фи Ли­бийа», 1966 год), «Ли­вий­ские ис­то­ри­ки» («Му­ар­ри­хун мин Ли­бийа», 1977 год).

Твор­че­ст­во Мисурати Али Мустафа с при­су­щи­ми ему про­све­ти­тель­ски­ми тен­ден­ция­ми и со­ци­аль­ной на­прав­лен­но­стью ока­за­ло боль­шое влия­ние на раз­ви­тие современной ли­вий­ской про­зы .