МИСУРАТИ АЛИ МУСТАФА
МИСУРА́ТИ АЛИ́ МУСТАФА́. Ливийский писатель, публицист, литературовед.
Родился в семье ливийских эмигрантов, выходцев из г. Мисрата (Мисурата). Учился в Каире в медресе, на богословском факультете университета аль-Азхар.
В 1948 году переехал в Ливию, примкнул к оппозиции, был избран в парламент.
В 1969 году поддержал режим Муаммара Каддафи. Испытал сильное влияние египетской реалистической литературы (Хусейн Таха, Ю. Идрис и другие).
Основоположник национальной новеллистики: сборники «Мирсаль» (1962 год), «Разорванный парус» («аш-Ширá аль муммазак», 1963 год), «Горсть пепла» («Хафна мина-р-рамад», 1964 год), отличающиеся пристальным вниманием к повседневной жизни ливийцев.
Автор многочисленных исследований о ливийской литературе и истории, в том числе книг «Жанры народной литературы в Ливии» («Фунун аль-адаб аш-шá би фи Либийа», 1966 год), «Ливийские историки» («Муаррихун мин Либийа», 1977 год).
Творчество Мисурати Али Мустафа с присущими ему просветительскими тенденциями и социальной направленностью оказало большое влияние на развитие современной ливийской прозы.