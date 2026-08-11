МИСТРАЛЬ ГАБРИЕЛА
МИСТРА́ЛЬ ГАБРИЕ́ЛА (настоящие имя и фамилия - Лусила Годой Алькаяга). Чилийская поэтесса, общественный деятель, дипломат.
Дочь школьного учителя. Получила домашнее образование. Работала помощницей учителя, учительницей (1905-1922 годы).
При содействии Х. Васконселоса перешла на дипломатическую службу, была назначена представителем в Лигу Наций, занимала пост консула в Испании и других странах.
Печаталась в провинциальных журналах с 1904 года.
Первый крупный успех пришёл в 1914 году после победы на поэтическом конкурсе, где Мистраль Габриела представила сборник «Сонеты Cмерти» («Sonetos de la Muerte», 1914 год), в котором отразились душевные переживания самой поэтессы (самоубийство возлюбленного накануне свадьбы) и наметились основные темы её творчества: стоическое переживание жизненных невзгод, ощущение одиночества, изгнанничества и мессианской избранности.
Для поэзии Мистраль Габриелы характерно переплетение ветхозаветных и латино-американских фольклорных мотивов и символов, а также религиозно-экстатическое, нередко сплавленное с эротикой, осмысление традициозной христианской образности: сборники «Отчаяние» («Desolación», 1922 год), «Нежность» («Ternura», 1924 год), «Рубка леса» («Tala», 1938 год), а также «Давильня» («Lagar», 1954 год), в котором Мистраль Габриела символически представила свой жизненный путь как безвозмездное служение людям.
Среди прозаических сочинений Мистраль Гибриелы: статьи о проблемах образования, учительском труде, литературно-критические очерки, обширная переписка, дневники. Лирика Мистраль Габриелы оказала решающее влияние на формирование творческой манеры П. Неруды.
Нобелевская премия (1945 год).
Сочинения:
Стихи. М., 1959;
Лирика. М., 1963;
Избранное. М., 1999;
Poesías completas. Barcelona, 2001.