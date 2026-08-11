МИСТРАЛЬ ГАБРИЕЛА

МИСТРА́ЛЬ ГАБРИЕ́ЛА (настоящие имя и фамилия - Лу­си­ла Го­дой Аль­кая­га). Чилийская поэтесса, общественный деятель, дипломат.

Дочь школь­но­го учи­те­ля. По­лу­чи­ла до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. Ра­бо­та­ла по­мощ­ни­цей учи­те­ля, учи­тель­ни­цей (1905-1922 годы).

При со­дей­ст­вии Х. Вас­кон­се­ло­са пе­ре­шла на ди­пло­ма­тическую служ­бу, бы­ла на­зна­че­на пред­ста­ви­те­лем в Ли­гу На­ций , за­ни­ма­ла пост кон­су­ла в Ис­па­нии и других стра­нах.

Пе­ча­та­лась в про­вин­ци­аль­ных жур­на­лах с 1904 года.

Пер­вый круп­ный ус­пех при­шёл в 1914 году по­сле по­бе­ды на по­этическом кон­кур­се, где Мистраль Габриела пред­ста­ви­ла сборник «Со­не­ты Cмерти» («Sonetos de la Muerte», 1914 год), в кото­ром от­ра­зи­лись ду­шев­ные пе­ре­жи­ва­ния са­мой по­этес­сы (са­мо­убий­ст­во воз­люб­лен­но­го на­ка­ну­не свадь­бы) и на­ме­ти­лись основные те­мы её твор­че­ст­ва: сто­ическое пе­ре­жи­ва­ние жиз­нен­ных не­взгод, ощу­ще­ние оди­но­че­ст­ва, из­гнан­ни­че­ст­ва и мес­си­ан­ской из­бран­но­сти.

Для по­эзии Мистраль Габриелы ха­рак­тер­но пе­ре­пле­те­ние вет­хо­за­вет­ных и латино-американских фольк­лор­ных мо­ти­вов и сим­во­лов, а так­же ре­ли­ги­оз­но-экс­та­ти­че­ское, не­ред­ко сплав­лен­ное с эро­ти­кой, ос­мыс­ле­ние тра­дициозной хри­сти­ан­ской об­раз­но­сти: сборники «От­чая­ние» («Deso­la­ción», 1922 год), «Неж­ность» («Ternu­ra», 1924 год), «Руб­ка ле­са» («Tala», 1938 год), а так­же «Да­виль­ня» («Lagar», 1954 год), в ко­то­ром Мистраль Габриела сим­во­ли­че­ски пред­ста­ви­ла свой жиз­нен­ный путь как без­воз­мезд­ное слу­же­ние лю­дям.

Сре­ди про­за­ических сочи­не­ний Мистраль Гибриелы: ста­тьи о про­бле­мах об­ра­зо­ва­ния, учи­тель­ском тру­де, литературно-кри­тические очер­ки, об­шир­ная пе­ре­пис­ка, днев­ни­ки. Ли­ри­ка Мистраль Габриелы ока­за­ла ре­шаю­щее влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние творческой ма­не­ры П. Не­ру­ды.

Но­бе­лев­ская премия (1945 год).

Сочинения:

Сти­хи. М., 1959;

Ли­ри­ка. М., 1963;

Из­бран­ное. М., 1999;

Poesías completas. Barcelona, 2001.