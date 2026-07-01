МИСТРАЛЬ ФРЕДЕРИК
МИСТРА́ЛЬ ФРЕДЕРИК. Французский поэт. Писал на окситанском (провансальском) языке.
Сын зажиточного землевладельца. Окончил университет в Экс-ан-Провансе (1851 год).
Учреждённое Мистраль Фредериком и группой молодых поэтов в 1854 году общество поэтов-фелибров (слово «fé-libre» – каламбур, придуманный Мистраль Фредериком, – сочетало в себе представление о высшем, Божественном законе и свободе творчества) стремилось воссоздать провансальский язык с его исконной орфографией и грамматикой и спосбствовать его введению в школах и государственных учреждениях юга Франции.
Возрождению национального самосознания провансальцев способствовал издававшийся с 1855 года фелибрами ежегодный «Альманах Прованса» («Armana Prouvençau»), а также составленный Мистраль Фредериком провансальско-французский словарь «Сокровища Фелибрижа» («Lou Tresor d ́ou F ́elibrige», vol. 1–2, 1878-1886 года).
Первое поэтическое сочинение Мистраль Фредерика - поэма «Мирей» («Mirèio», 1859 года, русский перевод 1977 год; одноименная опера Ш. Гуно - 1864 год), перекликающаяся по сюжету с трагедией «Ромео и Джульетта» У. Шекспира. Характерное для поэмы взаимодействие исторического, фольклорного и этнографического материала с христианскими мотивами и античными реминисценциями сохраняется и в эпической поэме «Календаль» («Calendau», 1867 год), где заимствованный из раннего Средневековья сюжет обогащён аллегорикой в духе куртуазной литературы.
Поэма «Нерто» («Nerto», 1884 год) посвящена последним дням Авиньонского пленения пап; насыщенная символикой «Поэма о Роне» («Pouèmo dóu Rose», 1897 год) исполнена ностальгии по уходящим временам эпических героев (протагонист - потомок и тёзка легендарного Гильома Оранжского).
Сходными настроениями пронизан последний сборник стихов Мистраль Фредерика - «Сбор олив» («Lis ́оulivado», 1912 год), где Прованс предстаёт как олицетворение вечного, не подвластного уничтожению искусства. Среди др. сочинений: поэтический сборник «Золотые острова» («Lis Isсlo d’or», 1875 год); трагедия «Королева Жанна» («La Rèino Jano», 1890 год); статьи, речи, воспоминания: «Моё происхождение» («Moun Espelido», 1906 год).
На русском языке произведения Мистраль Фредерика переводили И.Ф. Анненский, И.А. Бунин, М.Н. Ваксхмахер, В.В. Левик, В.Е. Жаботинский.
Нобелевская премия (1904 год).
Сочинения:
Œuvres poétiques complètes. [Aix-en-Provence], 1966. Vol. 1–2;
Mémoires et récits. Correspondance. Barcelona, 1969.