МИСТРАЛЬ ФРЕДЕРИК

МИСТРА́ЛЬ ФРЕДЕРИК. Французский по­эт. Пи­сал на ок­си­тан­ском (про­ван­саль­ском) языке.

Сын за­жи­точ­но­го зем­ле­вла­дель­ца. Окон­чил университет в Экс-ан-Про­ван­се (1851 год).

Уч­ре­ж­дён­ное Мистраль Фредериком и груп­пой мо­ло­дых по­этов в 1854 году об­ще­ст­во по­этов-фе­либ­ров (сло­во «fé-libre» – ка­лам­бур , при­ду­ман­ный Мистраль Фредериком, – со­че­та­ло в се­бе пред­став­ле­ние о выс­шем, Бо­же­ст­вен­ном за­ко­не и сво­бо­де твор­че­ст­ва) стре­ми­лось вос­соз­дать про­ван­саль­ский язык с его ис­кон­ной ор­фо­гра­фи­ей и грам­ма­ти­кой и спо­сб­ст­во­вать его вве­де­нию в шко­лах и государственных уч­ре­ж­де­ни­ях юга Фран­ции.

Воз­ро­ж­де­нию национального са­мо­соз­на­ния про­ван­саль­цев спо­соб­ст­во­вал из­да­вав­ший­ся с 1855 года фе­либ­ра­ми еже­год­ный «Аль­ма­нах Про­ван­са» («Armana Prou­vençau»), а так­же со­став­лен­ный Мистраль Фредериком про­ван­саль­ско-французский сло­варь «Со­кро­ви­ща Фе­либ­ри­жа» («Lou Tresor d ́ou F ́eli­brige», vol. 1–2, 1878-1886 года).

Пер­вое по­этическое со­чи­не­ние Мистраль Фредерика - по­эма «Ми­рей» («Mirèio», 1859 года, русский перевод 1977 год; од­но­именная опе­ра Ш. Гу­но - 1864 год), пе­ре­кли­каю­щая­ся по сю­жету с тра­ге­ди­ей «Ро­мео и Джуль­ет­та» У. Шек­спи­ра . Ха­рак­тер­ное для по­эмы взаи­мо­дей­ст­вие ис­то­рического, фольк­лор­но­го и эт­но­гра­фического ма­те­риа­ла с хри­сти­ан­ски­ми мо­ти­ва­ми и ан­тич­ны­ми ре­ми­нис­цен­ция­ми со­хра­ня­ет­ся и в эпической по­эме «Ка­лен­даль» («Calendau», 1867 год), где за­им­ст­во­ван­ный из ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья сю­жет обо­га­щён ал­ле­го­ри­кой в ду­хе кур­ту­аз­ной ли­те­ра­ту­ры.

По­эма «Нер­то» («Nerto», 1884 год) по­свя­ще­на по­след­ним дням Авинь­он­ско­го пле­не­ния пап ; на­сы­щен­ная сим­во­ли­кой «По­эма о Ро­не» («Pouèmo dóu Rose», 1897 год) ис­пол­не­на нос­таль­гии по ухо­дя­щим вре­ме­нам эпических ге­ро­ев (про­та­го­нист - по­то­мок и тёз­ка ле­ген­дар­но­го Гиль­о­ма Оранж­ско­го).

Сход­ны­ми на­строе­ния­ми про­ни­зан по­след­ний сборник сти­хов Мистраль Фредерика - «Сбор олив» («Lis ́оuliva­do», 1912 год), где Про­ванс пред­ста­ёт как оли­це­тво­ре­ние веч­но­го, не под­вла­ст­но­го унич­то­же­нию искусства. Сре­ди др. сочи­не­ний: по­этический сборник «Зо­ло­тые ост­ро­ва» («Lis Is­сlo d’or», 1875 год); тра­ге­дия «Ко­ро­ле­ва Жан­на» («La Rèino Jano», 1890 год); ста­тьи, ре­чи, вос­по­ми­на­ния: «Моё про­ис­хо­ж­де­ние» («Moun Espelido», 1906 год).

На русском языке про­из­ве­де­ния Мистраль Фредерика пе­ре­во­ди­ли И.Ф. Ан­нен­ский, И.А. Бу­нин, М.Н. Вак­сх­махер, В.В. Ле­вик, В.Е. Жа­бо­тин­ский.

Но­бе­лев­ская премия (1904 год).

Сочинения:

Œuvres poétiques complètes. [Aix-en-Pro­vence], 1966. Vol. 1–2;

Mémoires et récits. Cor­respondance. Barcelona, 1969.