МИСТРА
МИСТРА́ (Μυζηϑρᾶς - греч., Μυστράς - новогреч.). Средневековый город в Греции, близ города Спарта.
Основан как крепость в 1249 году правителем Ахейского княжества князем Гийомом II для защиты своей столицы Лакедемона, построенной на месте античной Спарты.
В 1262 году, после разгрома армии Гийома II в битве при Пелагонии (1259 год) войсками Никейской империи, Мистра, наряду с другими ключевыми крепостями Ахейского княжества, перешла к Палеологам.
С 1264 года заселялась греками-переселенцами из Лакедемона, резиденция вначале византийского императорского наместника, с 1348 года -деспотов и митрополитов Морейского деспотата.
В середине XIV - середине XV веков крупный торговый, ремесленный и культурный центр.
В 1449 году место коронации последнего византийского императора Константина XI Палеолога.
После завоевания Мореи в 1460 году турками передана султану Мехмеду II Фатиху.
В 1687 году завоёвана венецианцами, в 1715 году отвоёвана турками.
В 1770 сильно пострадала в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годах (см. Русско-турецкие войны), пришла в запустение после разрушения египетскими войсками в 1825 год во время Греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов. В 1834 году греческий король Оттон I решил не восстанавливать Мистру и заложил новый город на месте древней Спарты.
Построен в виде амфитеатра вокруг крепости середины XIII века (перестроена византийцами, венецианцами и турками) на горе Тайгетского хребта (высотой 621 м). По склонам гор живописно расположены 3 части города: Верхний, или Кастрон; Средний, или Месохорион, и Нижний. Первые два защищены крепостными стенами с воротами (вторая половина XIII - XIV веков). Вдоль извилистых улочек расположены дома (Ласкариса, XIV век; Франгопулоса, начало XV века и другие) и многочисленные церкви XIII-XV века.
Мистра - один из последних центров византийского монументального искусства. Росписи второй половины XIII - середины XV веков представляют различные этапы развития местной школы живописи, находившейся под сильным влиянием Салоники и Константинополя. В монастырях Мистры располагались крупные библиотеки и скриптории.
В Верхнем городе расположены: руины дворца правителей Мистры с корпусами середины XIII века, второй половины XIV века и начала XV века. (постройка Палеологов с высоким тронным залом площадью около 380 м2); дворцовая церковь Св. Софии с куполом на двух свободно стоящих опорах (между 1351 и 1365 годами; с 1365 года - кафоликон монастыря; украшена мрамором, резьбой, росписями третьей четверти XIV века; трехярусная колокольня; во время турецкого владычества служила мечетью), так называемый Малый дворец (Палатаки, конец XIII-XIV вековкон), церковь Св. Николая (XVII век), турецкая мечеть.
Монемвасийскими воротами Верхний город соединён со Средним, в котором сохранились исключительные по своей архитектуре типологии пятиглавые базилики с крестово-купольным верхним ярусом: Митрополия (кафедральный собор Св. Великомученника Димитрия; между 1263 и 1272 годами, нартекс 1291-1292, верх перестроен в XV веке, восстановлен в середине XVIII века; росписи 1270-1310-х годов; колокольня - 1316 года; двор с аркадой XVIII века) с находящимся рядом домом епископа (ныне Исторический музей), церковь Богоматери Одигитрии (Афендико, 1310-1322 года; купол и часть сводов обрушились около 1863 года, восстанавливались с 1938 года; гробница деспота Феодора I Палеолога; фрагменты фресок XIV века; трехярусная колокольня) ставропигиального монастыря Врондохион (основан в XIII веке).
Среди церквей также: Святых Феодора Тирона и Феодора Стратилата монастыря Врондохион с куполом на тромпах и восьми опорах (1290-1295 года; фрагменты росписей конца XIII века, в приделах -портретные росписи начала XVвека), кладбищенская церковь Благовещения (Евангелистрия) с куполом на двух стоящих опорах (конца XIV - начала XV веков , остатки росписей начала XV века), небольшие церкви и часовни Св. Параскевы, Св. Христофора (росписи конца XV века), Св. Георгия, Св. Анны, Св. Кириакии, Трёх Святителей и других.
На крутых склонах расположены два монастыря: Перивлепты (основан вXIII веке, реконструирован в 1714 году) с башней (XIII век), одноглавой церковью Богоматери ( середин XIV века; цикл позднепалеологовских росписей 1360-1370-х годов), колокольней, трапезной и скитом с двумя часовнями; единственный действующий в Мистре женский монастырь Пантанассы с трехнефной пятикупольной базиликой Богородицы (освящена в 1428 году, росписи около 1428 года, XVII - XVIII веков; апсиды украшены аркатурой с готическими и арабскими мотивами), трехярусной колокольней (1571 год) и флигелями (в одном расположен музей).
В Нижнем городе сохранились: дом Кревата (XVIII век), церковь Св. Иоанна (фрагменты фресок, XV век), Мармара.
Архитектурный комплекс города реставрировался в 1896-1910 годах и с 1930-х годов; с 1950 года открыт как музей; включён в список Всемирного наследия.