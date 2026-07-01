МИСТРА

МИСТРА́ (Μυζηϑρᾶς - греч., Μυστράς - новогреч.). Средневековый го­род в Гре­ции, близ города Спар­та.

Ос­но­ван как кре­пость в 1249 году пра­ви­те­лем Ахей­ско­го кня­же­ст­ва князем Гий­о­мом II для за­щи­ты сво­ей сто­ли­цы Ла­ке­де­мо­на, по­стро­ен­ной на мес­те ан­тич­ной Спар­ты.

В 1262 году, по­сле раз­гро­ма ар­мии Гий­о­ма II в бит­ве при Пе­ла­го­нии (1259 год) вой­ска­ми Ни­кей­ской им­пе­рии, Мистра, на­ря­ду с другими клю­че­вы­ми кре­по­стя­ми Ахей­ско­го княжества, пе­ре­шла к Па­лео­ло­гам.

С 1264 года за­се­ля­лась гре­ка­ми-пе­ре­се­лен­ца­ми из Ла­ке­де­мо­на, ре­зи­ден­ция вна­ча­ле ви­зантийского императорского на­ме­ст­ни­ка, с 1348 года -дес­по­тов и ми­тро­по­ли­тов Мо­рей­ско­го дес­по­та­та.

В середине XIV - середине XV веков круп­ный тор­го­вый, ре­мес­лен­ный и куль­тур­ный центр.

В 1449 году ме­сто ко­ро­на­ции по­след­не­го ви­зантийского императора Кон­стан­ти­на XI Па­лео­ло­га.

По­сле за­вое­ва­ния Мо­реи в 1460 году тур­ка­ми пе­ре­да­на сул­та­ну Мех­ме­ду II Фа­ти­ху.

В 1687 году за­воё­ва­на ве­неци­ан­ца­ми, в 1715 году от­воё­ва­на тур­ка­ми.

В 1770 силь­но по­стра­да­ла в хо­де русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годах (см. Рус­ско-ту­рец­кие вой­ны), при­шла в за­пус­те­ние по­сле раз­ру­ше­ния египетскими вой­ска­ми в 1825 год во вре­мя Гре­че­ской на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ре­во­лю­ции 1821-1829 годов . В 1834 году греческий король От­тон I ре­шил не вос­ста­нав­ли­вать Мистру и за­ло­жил но­вый го­род на мес­те древ­ней Спар­ты.

По­стро­ен в ви­де ам­фи­те­ат­ра во­круг кре­по­сти середины XIII века (пе­ре­строе­на ви­зан­тий­ца­ми, ве­не­ци­ан­ца­ми и тур­ка­ми) на го­ре Тай­гет­ско­го хреб­та (высотой 621 м). По скло­нам гор жи­во­пис­но рас­по­ло­же­ны 3 час­ти го­ро­да: Верх­ний, или Кас­трон; Сред­ний, или Ме­со­хо­ри­он, и Ниж­ний. Пер­вые два за­щи­ще­ны кре­по­ст­ны­ми сте­на­ми с во­ро­та­ми (вторая половина XIII - XIV веков). Вдоль из­ви­ли­стых уло­чек рас­по­ло­же­ны до­ма (Лас­ка­ри­са, XIV век; Фран­го­пу­ло­са, начало XV века и другие) и мно­го­численные церк­ви XIII-XV века.

Мистра - один из по­след­них цен­тров ви­зантийского мо­ну­мен­таль­но­го искусства. Рос­пи­си второй половины XIII - середины XV веков пред­став­ля­ют различные эта­пы раз­ви­тия ме­ст­ной шко­лы жи­во­пи­си, на­хо­див­шей­ся под силь­ным влия­ни­ем Са­ло­ни­ки и Кон­стан­ти­но­по­ля. В мо­на­сты­рях Мистры рас­по­ла­га­лись круп­ные биб­лио­те­ки и скрип­то­рии.

В Верх­нем го­ро­де рас­по­ло­же­ны: руи­ны двор­ца пра­ви­те­лей Мистры с кор­пу­са­ми середины XIII века, второй половины XIV века и начала XV века. (по­строй­ка Па­лео­ло­гов с вы­со­ким трон­ным за­лом площадью около 380 м2); двор­цо­вая церковь Св. Со­фии с ку­по­лом на двух сво­бод­но стоя­щих опо­рах (ме­ж­ду 1351 и 1365 годами; с 1365 года - ка­фо­ли­кон мо­на­сты­ря; ук­ра­ше­на мра­мо­ром, резь­бой, рос­пи­ся­ми третьей четверти XIV века; трехярус­ная ко­ло­коль­ня; во вре­мя турецкого вла­ды­че­ст­ва слу­жи­ла ме­че­тью), так называемый Ма­лый дво­рец (Па­ла­та­ки, конец XIII-XIV вековкон), церковь Св. Ни­ко­лая (XVII век), турецкая ме­четь.

Мо­нем­ва­сий­ски­ми во­ро­та­ми Верх­ний го­род со­еди­нён со Сред­ним, в ко­то­ром со­хра­ни­лись ис­клю­чи­тель­ные по сво­ей ар­хитектуре ти­по­ло­гии пятигла­вые ба­зи­ли­ки с кре­сто­во-ку­поль­ным верх­ним яру­сом: Ми­тро­по­лия (ка­фед­раль­ный со­бор Св. Великомученника Ди­мит­рия; ме­ж­ду 1263 и 1272 годами, нар­текс 1291-1292, верх пе­ре­стро­ен в XV веке, вос­ста­нов­лен в середине XVIII века; рос­пи­си 1270-1310-х годов; ко­ло­коль­ня - 1316 года; двор с ар­ка­дой XVIII века) с на­хо­дя­щим­ся ря­дом до­мом епи­ско­па (ны­не Ис­то­рический му­зей), церковь Бо­го­ма­те­ри Оди­гит­рии (Афен­ди­ко, 1310-1322 года; ку­пол и часть сво­дов об­ру­ши­лись около 1863 года, вос­ста­нав­ли­ва­лись с 1938 года; гроб­ни­ца дес­по­та Фео­до­ра I Па­лео­ло­га; фраг­мен­ты фре­сок XIV века; трехярус­ная ко­ло­коль­ня) став­ро­пи­ги­аль­но­го монастыря Врон­до­хи­он (ос­но­ван в XIII веке).

Сре­ди церк­вей так­же: Свя­тых Фео­до­ра Ти­ро­на и Фео­до­ра Стра­ти­ла­та монастыря Врон­до­хи­он с ку­по­лом на тром­пах и восьми опо­рах (1290-1295 года; фраг­мен­ты рос­пи­сей конца XIII века, в при­де­лах -порт­рет­ные рос­пи­си начала XVвека), клад­би­щен­ская церковь Бла­го­ве­ще­ния (Еван­ге­ли­ст­рия) с ку­по­лом на двух стоя­щих опо­рах (конца XIV - начала XV веков , ос­тат­ки рос­пи­сей начала XV века), не­боль­шие церк­ви и ча­сов­ни Св. Па­ра­ске­вы, Св. Хри­сто­фо­ра (рос­пи­си конца XV века), Св. Ге­ор­гия, Св. Ан­ны, Св. Ки­риа­кии, Трёх Свя­ти­те­лей и других.

На кру­тых скло­нах рас­по­ло­же­ны два мо­на­сты­ря: Пе­рив­леп­ты (ос­но­ван вXIII веке, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1714 году) с баш­ней (XIII век), од­но­гла­вой церковью Бо­го­ма­те­ри ( середин XIV века; цикл позд­не­па­лео­ло­гов­ских рос­пи­сей 1360-1370-х годов), ко­ло­коль­ней, тра­пез­ной и ски­том с двумя ча­сов­ня­ми; един­ст­вен­ный дей­ст­вую­щий в Мистре жен­ский монастырь Пан­та­нас­сы с трехне­фной пятику­поль­ной ба­зи­ли­кой Бо­го­ро­ди­цы (ос­вя­ще­на в 1428 году, рос­пи­си около 1428 года, XVII - XVIII веков; ап­си­ды ук­ра­ше­ны ар­ка­ту­рой с го­тическими и арабскими мо­ти­ва­ми), трехярус­ной ко­ло­коль­ней (1571 год) и фли­ге­ля­ми (в од­ном рас­по­ло­жен му­зей).

В Ниж­нем го­ро­де со­хра­ни­лись: дом Кре­ва­та (XVIII век), церковь Св. Ио­ан­на (фраг­мен­ты фре­сок, XV век), Мар­ма­ра.

Ар­хитектурный ком­плекс го­ро­да рес­тав­ри­ро­вал­ся в 1896-1910 годах и с 1930-х годов; с 1950 года от­крыт как му­зей; вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

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