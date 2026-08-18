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МИССУРИЙСКИЙ КОМПРОМИСС (Missouri Compromise) 1820-1821
Соглашение, принятое амер. Конгрессом с целью урегулирования вопроса о возможности распространения рабства на новые территории США.
В соответствии с М. к. Миссури был принят в состав США как рабовладельч. штат (1821), а Мэн как свободный штат (1820); рабство запрещалось лишь в штатах, расположенных севернее 36°30′ с. ш. и западнее р. Миссисипи. Предусматривалось, что в дальнейшем в США будут приниматься одновременно по 2 штата (1 свободный и 1 рабовладельческий), а беглые рабы возвращаться с территории свободных штатов в рабовладельческие. М. к. отменён после принятия Канзас-Небраска билля 1854.
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