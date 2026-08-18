МИССУРИЙСКИЙ КОМПРОМИСС (Missouri Compromise) 1820-1821

Со­гла­ше­ние, при­ня­тое амер. Кон­грес­сом с целью уре­гу­ли­ро­ва­ния во­про­са о воз­мож­но­сти рас­про­стра­не­ния раб­ст­ва на но­вые тер­ри­то­рии США.

В со­от­вет­ст­вии с М. к. Мис­су­ри был при­нят в со­став США как ра­бо­вла­дельч. штат (1821), а Мэн как сво­бод­ный штат (1820); раб­ст­во за­пре­ща­лось лишь в шта­тах, рас­по­ло­жен­ных се­вер­нее 36°30′ с. ш. и за­пад­нее р. Мис­си­си­пи . Пре­ду­смат­ри­ва­лось, что в даль­ней­шем в США бу­дут при­ни­мать­ся од­но­вре­мен­но по 2 шта­та (1 сво­бод­ный и 1 ра­бо­вла­дель­че­ский), а бег­лые ра­бы воз­вра­щать­ся с тер­ри­то­рии сво­бод­ных шта­тов в ра­бо­вла­дель­че­ские. М. к. от­ме­нён по­сле при­ня­тия Кан­зас-Не­бра­ска бил­ля 1854 .

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