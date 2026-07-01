МИССИСИПИ (РЕКА)

МИССИСИПИ (Mississippi; на од­ном из ал­гон­кин­ских язы­ков - «боль­шая ре­ка») - ре­ка в США , од­на из ве­ли­чай­ших рек ми­ра.

Дли­на 3766 км (от ис­то­ка Мис­су­ри - 5971 км, тре­тья по дли­не ре­ка в ми­ре), площадь бас­сей­на 3300 тысяч км2. Бе­рёт на­ча­ло из не­боль­шо­го озера Ай­тас­ка (за­по­вед­ник Ай­тас­ка) на высоте 450 м, пе­ре­се­ка­ет с се­ве­ра на юг тер­ри­то­рию стра­ны, впа­да­ет в Мек­си­кан­ский залив Ат­лан­ти­че­ско­го океана. Бас­сейн ре­ки це­ли­ком рас­по­ло­жен в пре­де­лах Цен­траль­ных и Ве­ли­ких рав­нин, с за­па­да ог­ра­ни­чен Ска­ли­сты­ми го­ра­ми, с вос­то­ка - Ап­па­ла­ча­ми, с се­ве­ра - кра­ем Лав­рен­тий­ской воз­вы­шен­но­сти. Основные при­то­ки: Мин­не­со­та, Ай­о­ва, Де-Мойн, Мис­су­ри, Уайт-Ри­вер, Ар­кан­зас, Ред-Ри­вер (пра­вые), Блэк-Ри­вер, Вис­кон­син, Рок, Ил­ли­нойс, Кас­ка­ския, Огайо, Хат­чи, Язу, Биг-Блэк-Ри­вер (ле­вые).

По мор­фо­ло­гическому строе­нию до­ли­ны и гид­ро­ло­гическому ре­жи­му Миссисипи раз­де­ля­ет­ся на Верх­нюю Мис­си­си­пи и Ниж­нюю Мис­си­си­пи. Верх­няя Мис­си­си­пи (от ис­то­ка до впа­де­ния реки Огайо) про­те­ка­ет по за­бо­ло­чен­ной, по­кры­той мно­го­численными озё­ра­ми ле­си­стой ме­ст­но­сти; в рус­ле мно­го по­ро­гов и ка­ме­ни­стых пе­ре­ка­тов, наи­бо­лее зна­чи­тель­ные из них на­хо­дят­ся у го­ро­дов Мин­неа­по­лис и Сент-Пол (во­до­па­ды Сент-Ан­то­ни). Ни­же во­до­па­дов те­чёт в уще­лье с кру­ты­ми из­вест­ня­ко­вы­ми скло­на­ми. Верх­няя Мис­си­си­пи за­ре­гу­ли­ро­ва­на мно­го­численными пло­ти­на­ми, от Мин­неа­по­ли­са и Сент-По­ла до впа­де­ния Мис­су­ри со­ору­же­но 29 пло­тин и шлю­зов. Ни­же впа­де­ния Мис­су­ри мут­ная, гряз­но-бу­ро­го цве­та во­да это­го при­то­ка на про­тя­же­нии 150-180 км те­чёт в Миссисипи в од­ном рус­ле ря­дом с от­но­си­тель­но про­зрач­ным по­то­ком. Ниж­няя Мис­си­си­пи (от устья Огайо до мо­ря) те­чёт по об­шир­ной рав­ни­не, сло­жен­ной ал­лю­ви­аль­ны­ми от­ло­же­ния­ми, ши­ри­на до­ли­ны по­сте­пен­но уве­ли­чи­ва­ет­ся вниз по те­че­нию от 25 до 70-100 км; рус­ло ре­ки из­ви­ли­стое, с мно­го­численными ру­ка­ва­ми и ста­ри­ца­ми. Ниж­няя Мис­си­си­пи не за­ре­гу­ли­ро­ва­на. Поч­ти на всём уча­ст­ке рус­ло окайм­ле­но ес­тественными бе­ре­го­вы­ми ва­ла­ми, ук­ре­п­лён­ны­ми в це­лях за­щи­ты от на­вод­не­ний сис­те­мой ис­кусственных дамб.

При впа­де­нии в Мек­си­кан­ский залив Миссисипи фор­ми­ру­ет об­шир­ную дель­ту (площадь 23,9 тысяч км2). Вер­ши­на дель­ты на­хо­дит­ся вы­ше города Ба­тон-Руж, в мес­те от­де­ле­ния от ре­ки впра­во ко­рот­ко­го про­то­ка Олд-Ри­вер, со­еди­няю­ще­го­ся с рекой Ред-Ри­вер. Ру­сло­вая сеть дель­ты со­сто­ит из двух основных ру­ка­вов - ле­во­го, глав­но­го Мис­си­си­пи (про­дол­же­ние ре­ки в пре­де­лах дель­ты, дли­на около 515 км) и пра­во­го (около 220 км), со­стоя­ще­го из про­то­ка Олд-Ри­вер и ру­ка­ва Ат­ча­фа­лайа. Ле­вый ру­кав впа­да­ет в от­кры­тую при­глу­бую часть Мек­си­кан­ско­го залива, раз­би­ва­ясь на ряд круп­ных ру­ка­вов и не­боль­ших во­до­то­ков в пре­де­лах современной дель­ты Ба­лиз (тип «пти­чья лап­ка»). Основные при­мор­ские ру­ка­ва (с за­па­да на вос­ток) - Юго-За­пад­ный, Юж­ный, Лутр. Ши­ри­на во­до­то­ков в дель­те Ба­лиз из­ме­ня­ет­ся от не­сколь­ких мет­ров до 1 км, глу­би­на от 1 до 30 м. Ес­те­ственная глу­би­на на усть­евых ба­рах ру­ка­вов обыч­но ме­нее 3 м. Пра­вый ру­кав дель­ты про­те­ка­ет че­рез сис­те­му озёр (Гранд-Лейк, Шес­ти­миль­ное и др.). По­ми­мо ны­не дей­ст­вую­щих дель­то­вых ру­ка­вов на по­верх­но­сти дель­то­вой рав­ни­ны со­хра­ни­лись ос­тат­ки древ­них ру­сел, так называемую байю (не­боль­шие во­до­то­ки с очень мед­лен­ным те­че­ни­ем, час­то за­рос­шие рас­ти­тель­но­стью). В дель­те мно­го озёр (Мо­ре­па, Пон­чар­трейн, Сал­ва­дор и др.). Важ­ная часть гид­ро­гра­фической се­ти дель­ты - вод­но-бо­лот­ные уго­дья.

Пи­та­ние сме­шан­ное, сне­го­вое и до­ж­де­вое. Пра­вые при­то­ки при­но­сят пре­имущественно та­лые во­ды (ре­зуль­тат тая­ния сне­гов в Ска­ли­стых го­рах), ле­вые - пи­та­ют Миссисипи в основном до­ж­де­вы­ми во­да­ми. Для ре­жи­ма ре­ки ха­рак­тер­ны ве­сен­не-лет­нее по­ло­во­дье и низ­кая осен­не-зим­няя ме­жень. Час­ты бур­ные до­ж­де­вые па­вод­ки, са­мые вы­со­кие из них об­ра­зу­ют­ся при сов­па­де­нии тая­ния сне­гов в бас­сей­нах Верх­ней Мис­си­си­пи и Мис­су­ри и вы­па­де­ния обиль­ных до­ж­дей в бас­сей­не Огайо. В бас­сей­не Миссисипи не­ред­ки силь­ные на­вод­не­ния, са­мое раз­ру­ши­тель­ное - в 1927 году (бы­ла за­то­п­ле­на тер­ри­то­рия площадью около 600 тысяч км2). В 1993 году вы­шли из бе­ре­гов при­то­ки Миссисипи - Мис­су­ри, Ил­ли­нойс, Де-Мойн и Вис­кон­син (за­то­п­ле­но 60 тысяч км2 зе­мель). Средний мно­го­лет­ний рас­ход во­ды на гид­ро­ло­гическом по­сту Викс­берг (около 750 км от за­ли­ва) со­став­ля­ет 15980 м3/с (го­до­вой объ­ём сто­ка 504 км3). В се­зон­ных ко­ле­ба­ни­ях вод­но­го сто­ка хо­ро­шо вы­де­ля­ют­ся мно­го­вод­ный (ве­сен­не-лет­нее по­ло­во­дье в фев­ра­ле-ию­не) и ма­ло­вод­ный (ме­жень в ию­ле-ян­ва­ре) пе­рио­ды, на ко­то­рые при­хо­дят­ся 59,5 и 40,5% го­до­во­го сто­ка со­от­вет­ст­вен­но. Са­мые мно­го­вод­ные ме­ся­цы - ап­рель (14,3% го­до­во­го сто­ка), май (12,6%) и март (12,4%), са­мые ма­ло­вод­ные - сен­тябрь и ок­тябрь (по 4,1% го­до­во­го сто­ка). Максимальные сред­не­ме­сяч­ные рас­хо­ды во­ды (52-54 тысячи м3/с) на­блю­да­ют­ся в фев­ра­ле, ап­ре­ле и мае, ми­ни­маль­ные (около 2900 м3/с) - в ок­тяб­ре. В пре­де­лах дель­ты Миссисипи при­ни­ма­ет до­пол­нительный сток Ред-Ри­вер и вы­но­сит в Мек­си­кан­ский залив в среднем 582 км3/год.

На при­то­ках Мис­су­ри (в 1953-1967 годах) и Ар­кан­зас (в 1963-1970 годах) по­стро­ен ряд круп­ных пло­тин и во­до­хра­ни­лищ, что при­ве­ло к дву­крат­но­му умень­ше­нию сто­ка взве­шен­ных на­но­сов в устье (т. к. эти при­то­ки име­ют по­вы­шен­ную мут­ность во­ды). В конце XIX века он со­став­лял около 500 миллионов т/год, в 1-й половине XX века - ок. 400 миллионов т/год, в конце XX века - 210 миллионов т/год.

Сред­няя ве­ли­чи­на при­ли­вов на взмо­рье Миссисипи со­став­ля­ет 0,43 м. Не­смот­ря на не­боль­шую ве­ли­чи­ну, при­ли­вы вдоль ру­ка­ва Мис­си­си­пи, имею­ще­го очень не­боль­шие ук­ло­ны вод­ной по­верх­но­сти, рас­про­стра­ня­ют­ся на рас­стоя­ние до 400 км от за­ли­ва. Осо­ло­нён­ные во­ды в при­лив­ную фа­зу в ме­жень мо­гут рас­про­стра­нять­ся у дна на рас­стоя­ние до 240 км. На по­бе­ре­жье дель­ты ино­гда об­ру­ши­вают­ся тро­пические ура­га­ны, со­про­во­ж­даю­щие­ся штор­мо­вым вет­ром, силь­ным вол­не­ни­ем, на­гон­ным по­вы­ше­ни­ем уров­ней во­ды. Сре­ди наи­бо­лее силь­ных бы­ли ура­га­ны Бет­си (1965 год), Ка­мил­ла (1969 год), Фре­де­рик (1979 год), Кат­ри­на (2005 год). Во вре­мя ура­га­на Кат­ри­на в ни­зовь­ях ру­ка­ва Мис­си­си­пи ве­ли­чи­на на­го­на пре­вы­си­ла вы­со­ту за­щит­ных дамб (около 7 м), во мно­гих мес­тах они бы­ли про­рва­ны, бо́льшая часть города Но­вый Ор­ле­ан ока­за­лась за­то­п­лен­ной; в шта­те Луи­зиа­на по­гиб­ло около 1600 человек. По мно­гим оцен­кам, этот ура­ган - са­мая круп­ная ес­тественная ка­та­ст­ро­фа в ис­то­рии США.

Миссисипи - важ­ная транс­порт­ная ар­те­рия стра­ны. Реч­ное су­до­ход­ст­во осу­ще­ст­в­ля­ет­ся от устья до Мин­неа­по­ли­са и Сент- По­ла, оке­ан­ские су­да под­ни­ма­ют­ся че­рез уг­луб­лён­ный Юго-Западный ру­кав и да­лее по ру­ка­ву Мис­си­си­пи до города Ба­тон-Руж. По­пе­рёк дель­ты про­хо­дит Бе­ре­го­вой ка­нал, со­еди­няю­щий пор­ты по­бе­ре­жья от­кры­той час­ти Ат­лан­ти­че­ско­го океана и Мек­си­кан­ско­го залива. Миссисипи со­еди­не­на с бас­сей­ном Ве­ли­ких озёр и реки Святого Лав­рен­тия Ил­ли­ной­ским вод­ным пу­тём. В во­дах бас­сей­на ре­ки оби­та­ет 241 вид рыб. Об­ва­ло­ва­ние и спрям­ле­ние рус­ла Ниж­ней Мис­си­си­пи, а так­же вы­руб­ка ле­сов и осу­ше­ние пойм для рас­ши­ре­ния сельско-хозяйственных зе­мель при­ве­ли к унич­то­же­нию 80% за­лив­ных лу­гов. Сто­ки с сельско-хозяйственных зе­мель вы­зва­ли за­гряз­не­ние вод ре­ки пес­ти­ци­да­ми и ток­сич­ны­ми ве­ще­ст­ва­ми, де­фи­цит ки­сло­ро­да и эв­тро­фи­ро­ва­ние ря­да во­до­то­ков и во­до­ёмов. На Миссисипи (вниз по те­че­нию) рас­по­ло­же­ны круп­ные го­ро­да и пор­ты Мин­неа­по­лис, Сент-Пол, Да­вен­порт, Сент-Лу­ис, Мем­фис, Ба­тон-Руж, Но­вый Ор­ле­ан.

Пер­вая ев­ропейская экс­пе­ди­ция под ко­мандованием Э. де Сото дос­тиг­ла Миссисипи в рай­оне современного города Мем­фис в 1541 году и спус­ти­лась до устья; ис­пан­цы на­зы­ва­ли её Ре­кой Святого Ду­ха.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)