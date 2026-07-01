МИССИСИПИ (РЕКА)
МИССИСИПИ (Mississippi; на одном из алгонкинских языков - «большая река») - река в США, одна из величайших рек мира.
Длина 3766 км (от истока Миссури - 5971 км, третья по длине река в мире), площадь бассейна 3300 тысяч км2. Берёт начало из небольшого озера Айтаска (заповедник Айтаска) на высоте 450 м, пересекает с севера на юг территорию страны, впадает в Мексиканский залив Атлантического океана. Бассейн реки целиком расположен в пределах Центральных и Великих равнин, с запада ограничен Скалистыми горами, с востока - Аппалачами, с севера - краем Лаврентийской возвышенности. Основные притоки: Миннесота, Айова, Де-Мойн, Миссури, Уайт-Ривер, Арканзас, Ред-Ривер (правые), Блэк-Ривер, Висконсин, Рок, Иллинойс, Каскаския, Огайо, Хатчи, Язу, Биг-Блэк-Ривер (левые).
По морфологическому строению долины и гидрологическому режиму Миссисипи разделяется на Верхнюю Миссисипи и Нижнюю Миссисипи. Верхняя Миссисипи (от истока до впадения реки Огайо) протекает по заболоченной, покрытой многочисленными озёрами лесистой местности; в русле много порогов и каменистых перекатов, наиболее значительные из них находятся у городов Миннеаполис и Сент-Пол (водопады Сент-Антони). Ниже водопадов течёт в ущелье с крутыми известняковыми склонами. Верхняя Миссисипи зарегулирована многочисленными плотинами, от Миннеаполиса и Сент-Пола до впадения Миссури сооружено 29 плотин и шлюзов. Ниже впадения Миссури мутная, грязно-бурого цвета вода этого притока на протяжении 150-180 км течёт в Миссисипи в одном русле рядом с относительно прозрачным потоком. Нижняя Миссисипи (от устья Огайо до моря) течёт по обширной равнине, сложенной аллювиальными отложениями, ширина долины постепенно увеличивается вниз по течению от 25 до 70-100 км; русло реки извилистое, с многочисленными рукавами и старицами. Нижняя Миссисипи не зарегулирована. Почти на всём участке русло окаймлено естественными береговыми валами, укреплёнными в целях защиты от наводнений системой искусственных дамб.
При впадении в Мексиканский залив Миссисипи формирует обширную дельту (площадь 23,9 тысяч км2). Вершина дельты находится выше города Батон-Руж, в месте отделения от реки вправо короткого протока Олд-Ривер, соединяющегося с рекой Ред-Ривер. Русловая сеть дельты состоит из двух основных рукавов - левого, главного Миссисипи (продолжение реки в пределах дельты, длина около 515 км) и правого (около 220 км), состоящего из протока Олд-Ривер и рукава Атчафалайа. Левый рукав впадает в открытую приглубую часть Мексиканского залива, разбиваясь на ряд крупных рукавов и небольших водотоков в пределах современной дельты Бализ (тип «птичья лапка»). Основные приморские рукава (с запада на восток) - Юго-Западный, Южный, Лутр. Ширина водотоков в дельте Бализ изменяется от нескольких метров до 1 км, глубина от 1 до 30 м. Естественная глубина на устьевых барах рукавов обычно менее 3 м. Правый рукав дельты протекает через систему озёр (Гранд-Лейк, Шестимильное и др.). Помимо ныне действующих дельтовых рукавов на поверхности дельтовой равнины сохранились остатки древних русел, так называемую байю (небольшие водотоки с очень медленным течением, часто заросшие растительностью). В дельте много озёр (Морепа, Пончартрейн, Салвадор и др.). Важная часть гидрографической сети дельты - водно-болотные угодья.
Питание смешанное, снеговое и дождевое. Правые притоки приносят преимущественно талые воды (результат таяния снегов в Скалистых горах), левые - питают Миссисипи в основном дождевыми водами. Для режима реки характерны весенне-летнее половодье и низкая осенне-зимняя межень. Часты бурные дождевые паводки, самые высокие из них образуются при совпадении таяния снегов в бассейнах Верхней Миссисипи и Миссури и выпадения обильных дождей в бассейне Огайо. В бассейне Миссисипи нередки сильные наводнения, самое разрушительное - в 1927 году (была затоплена территория площадью около 600 тысяч км2). В 1993 году вышли из берегов притоки Миссисипи - Миссури, Иллинойс, Де-Мойн и Висконсин (затоплено 60 тысяч км2 земель). Средний многолетний расход воды на гидрологическом посту Виксберг (около 750 км от залива) составляет 15980 м3/с (годовой объём стока 504 км3). В сезонных колебаниях водного стока хорошо выделяются многоводный (весенне-летнее половодье в феврале-июне) и маловодный (межень в июле-январе) периоды, на которые приходятся 59,5 и 40,5% годового стока соответственно. Самые многоводные месяцы - апрель (14,3% годового стока), май (12,6%) и март (12,4%), самые маловодные - сентябрь и октябрь (по 4,1% годового стока). Максимальные среднемесячные расходы воды (52-54 тысячи м3/с) наблюдаются в феврале, апреле и мае, минимальные (около 2900 м3/с) - в октябре. В пределах дельты Миссисипи принимает дополнительный сток Ред-Ривер и выносит в Мексиканский залив в среднем 582 км3/год.
На притоках Миссури (в 1953-1967 годах) и Арканзас (в 1963-1970 годах) построен ряд крупных плотин и водохранилищ, что привело к двукратному уменьшению стока взвешенных наносов в устье (т. к. эти притоки имеют повышенную мутность воды). В конце XIX века он составлял около 500 миллионов т/год, в 1-й половине XX века - ок. 400 миллионов т/год, в конце XX века - 210 миллионов т/год.
Средняя величина приливов на взморье Миссисипи составляет 0,43 м. Несмотря на небольшую величину, приливы вдоль рукава Миссисипи, имеющего очень небольшие уклоны водной поверхности, распространяются на расстояние до 400 км от залива. Осолонённые воды в приливную фазу в межень могут распространяться у дна на расстояние до 240 км. На побережье дельты иногда обрушиваются тропические ураганы, сопровождающиеся штормовым ветром, сильным волнением, нагонным повышением уровней воды. Среди наиболее сильных были ураганы Бетси (1965 год), Камилла (1969 год), Фредерик (1979 год), Катрина (2005 год). Во время урагана Катрина в низовьях рукава Миссисипи величина нагона превысила высоту защитных дамб (около 7 м), во многих местах они были прорваны, бо́льшая часть города Новый Орлеан оказалась затопленной; в штате Луизиана погибло около 1600 человек. По многим оценкам, этот ураган - самая крупная естественная катастрофа в истории США.
Миссисипи - важная транспортная артерия страны. Речное судоходство осуществляется от устья до Миннеаполиса и Сент- Пола, океанские суда поднимаются через углублённый Юго-Западный рукав и далее по рукаву Миссисипи до города Батон-Руж. Поперёк дельты проходит Береговой канал, соединяющий порты побережья открытой части Атлантического океана и Мексиканского залива. Миссисипи соединена с бассейном Великих озёр и реки Святого Лаврентия Иллинойским водным путём. В водах бассейна реки обитает 241 вид рыб. Обвалование и спрямление русла Нижней Миссисипи, а также вырубка лесов и осушение пойм для расширения сельско-хозяйственных земель привели к уничтожению 80% заливных лугов. Стоки с сельско-хозяйственных земель вызвали загрязнение вод реки пестицидами и токсичными веществами, дефицит кислорода и эвтрофирование ряда водотоков и водоёмов. На Миссисипи (вниз по течению) расположены крупные города и порты Миннеаполис, Сент-Пол, Давенпорт, Сент-Луис, Мемфис, Батон-Руж, Новый Орлеан.
Первая европейская экспедиция под командованием Э. де Сото достигла Миссисипи в районе современного города Мемфис в 1541 году и спустилась до устья; испанцы называли её Рекой Святого Духа.