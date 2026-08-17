МИССИОНЕРСТВО

МИССИОНЕРСТВО - рас­про­стра­не­ние ре­лигиозного ве­ро­уче­ния сре­ди лю­дей, его не ис­по­ве­дую­щих; в современной мис­сио­ло­гии (бо­го­сло­вии мис­сии) - осо­з­на­ние и реа­ли­за­ция ро­ли и за­дач ре­лигигиозных об­щин в жиз­ни го­су­дар­ст­ва и об­ще­ст­ва.

Тер­мин «миссионерство» (латинское vo­tum missio­nis) в зна­че­нии рас­про­стра­не­ния хри­сти­ан­ст­ва впер­вые вве­дён в XVI веке И. Лой­о­лой. Миссионерство при­су­ще в основном ми­ро­вым ре­ли­ги­ям (хри­сти­ан­ст­во, буд­дизм, ис­лам). Ор­га­ни­за­ция, стра­те­гия и бо­го­сло­вие миссионерства наи­бо­лее раз­ви­ты в хри­сти­ан­ст­ве.

Мис­сио­нер­ст­во в хри­сти­ан­ст­ве. Хри­сти­ан­ское по­ни­ма­ние мис­сии ос­но­ва­но на при­зы­ве Ии­су­са Хри­ста , об­ра­щён­ном к Его не­по­сред­ст­вен­ным уче­ни­кам - апо­сто­лам, а вслед за ни­ми и ко всем хри­стиа­нам: «Иди­те, нау­чи­те все на­ро­ды, кре­стя их во имя От­ца и Сы­на и Свя­то­го Ду­ха…» (Мф. 28:19; ср.: Мк. 16:15).

Миссионерство в не­раз­де­лён­ной Церк­ви. Ран­няя Цер­ковь не име­ла оформ­лен­но­го ин­сти­ту­та миссионерства, од­на­ко уже в Но­вом За­ве­те опи­са­ны пер­вые мис­сио­нер­ские слу­же­ния - апо­сто­лов и «бла­го­ве­ст­ни­ков». Осо­бое зна­че­ние име­ла про­по­ведь апостола Пав­ла, бо­лее все­го спо­соб­ст­во­вав­шая ста­нов­ле­нию хри­сти­ан­ст­ва как ре­ли­гии, об­ра­щён­ной ко всем на­ро­дам. Сим­во­лом уни­вер­саль­но­сти Церк­ви яви­лось со­бы­тие Пя­ти­де­сят­ни­цы, ко­гда Дух Свя­той, со­шед­ший на апо­сто­лов, да­ро­вал им спо­соб­ность го­во­рить «о ве­ли­ких де­лах Бо­жи­их» на язы­ках раз­ных на­ро­дов (Де­яние 2:1-11). Тру­да­ми апо­сто­лов и по­сле­дую­щих мис­сио­не­ров хри­сти­ан­ст­во уже в I веке рас­про­стра­ни­лось по все­му Сре­ди­зем­но­мо­рью, а к IV веку - на всей тер­ри­то­рии Римской им­пе­рии и в не­ко­то­рых стра­нах за её пре­де­ла­ми: в За­кав­ка­зье, северо-восточной Аф­ри­ке; круп­ные хри­сти­ан­ские об­щи­ны су­ще­ст­во­ва­ли в Ме­со­по­та­мии, Пер­сии, воз­мож­но, в Ин­дии. Важ­ную роль в про­по­ве­ди Еван­ге­лия иг­ра­ли куп­цы, а так­же хри­стиа­не, ока­зав­шие­ся на чу­жих тер­ри­то­ри­ях в ка­че­ст­ве плен­ных или из­гнан­ни­ков. Позд­нее, в пе­ри­од су­ще­ст­во­ва­ния хри­сти­ан­ст­ва как официальной ре­ли­гии Римской им­пе­рии, ви­зантийские им­пе­ра­то­ры ор­га­ни­зо­вы­ва­ли по­соль­ст­ва к аб­ха­зам, го­там, ну­бий­цам и другим на­ро­дам, имев­шие це­лью, по­ми­мо про­че­го, про­по­ведь хри­сти­ан­ст­ва. Ус­пех миссионерства был обу­слов­лен ав­то­ри­тетом и мо­гу­ще­ст­вом им­пе­рии. Рас­про­стра­не­ние хри­сти­ан­ст­ва при под­держ­ке го­су­дар­ст­ва про­дол­жа­лось до середины VII века, по­ка мощь Ви­зан­тии не бы­ла по­дор­ва­на во­енными по­ра­же­ния­ми от ара­бов и бул­гар, а так­же глу­бо­ким эко­но­мическим кри­зи­сом.

В Западной Ев­ро­пе в V веке святой Пат­рик и его пре­ем­ни­ки рас­про­стра­ни­ли хри­сти­ан­ст­во в Ир­лан­дии, за­тем на­стоя­щий про­рыв в де­ле об­ра­ще­ния вар­вар­ских на­ро­дов со­вер­ши­ли ирландские мис­сио­не­ры свя­тые Ко­лум­ба, Ай­дан, Ко­лум­бан и другие, по­ло­жив на­ча­ло тра­ди­ции ин­ди­ви­ду­аль­но­го миссионерства. В VI-VII веках уси­лия­ми ирландских и итальянских мис­сио­не­ров бы­ли об­ра­ще­ны в хри­сти­ан­ст­во анг­ло­сак­сон­ские пле­ме­на Бри­та­нии. С VIII века ирландские, анг­ло­сак­сон­ские и франк­ские про­по­вед­ни­ки (Вил­либ­рорд, Бо­ни­фа­ций, Анс­га­рий и др.) на­ча­ли рас­про­стра­не­ние Еван­ге­лия сре­ди сак­сов и других пле­мён Северной и Центральной Гер­ма­нии, а так­же Скан­ди­на­вии. За­вое­ва­тель­ная по­ли­ти­ка императора Кар­ла I Ве­ли­ко­го и его пре­ем­ников пре­ду­смат­ри­ва­ла жё­ст­кие ме­то­ды хри­стиа­ни­за­ции вар­ва­ров: ак­тив­ная про­по­ведь со­про­во­ж­да­лась во­енными ак­ция­ми. В X-XI веках хри­сти­ан­ст­во ут­вер­ди­лось сре­ди венг­ров и час­ти западно-славянских пле­мён.

В VIII веке в Ви­зан­тии поя­вил­ся тип мис­сио­не­ра-оди­ноч­ки, ка­ко­вым был святой Сте­фан Су­рож­ский, про­по­ве­до­вав­ший сре­ди за­вое­вав­ших Крым ха­зар, и др. То­гда же на­ча­лась хри­стиа­ни­за­ция сла­вян, рас­се­лив­ших­ся на Бал­ка­нах. Как и на За­па­де, дея­тель­ность отдельных ви­зантийских мис­сио­не­ров по­рой до­пол­ня­лась при­ну­ди­тель­ной хри­стиа­ни­за­ци­ей, например при об­ра­ще­нии Бол­га­рии. К чис­лу круп­ней­ших дос­ти­же­ний ви­зантийского миссионерства от­но­сит­ся дея­тель­ность в IX веке свя­тых Ки­рил­ла и Ме­фо­дия (ре­зуль­та­том ко­то­рой ста­ло по­яв­ле­ние славянской пись­мен­но­сти), а так­же Кре­ще­ние Ру­си в X веке.

Миссионерство в ка­то­ли­циз­ме. На За­па­де после за­вер­ше­ния хри­стиа­ни­за­ции Западной и Центральной Ев­ро­пы (об­ра­ще­ние в XII-XIV веках балт­ских пле­мён) прак­ти­ка «внеш­не­го» миссионерства на несколько сто­ле­тий поч­ти пре­кра­ти­лась. Отдельные по­пыт­ки рас­про­стра­не­ния хри­сти­ан­ст­ва сре­ди му­суль­ман (Фран­циск Ас­сиз­ский, Р. Лул­лий), на­ро­дов Центральной Азии (мис­сии И. де Пла­но Кар­пи­ни и В. Руб­рука), Ки­тая (Дж. Мон­те­кор­ви­но) не при­нес­ли боль­ших ре­зуль­та­тов. Но­вый подъ­ём миссионерства при­шёл­ся на эпо­ху Ве­ли­ких гео­гра­фических от­кры­тий. Ве­ду­щую роль в ка­то­лическом миссионерстве иг­ра­ли мо­на­хи - пред­ста­ви­те­ли ни­щен­ст­вую­щих ор­де­нов (фран­ци­скан­цы, до­ми­ни­кан­цы, ка­пу­ци­ны, кар­ме­ли­ты и др.) и ие­зуи­ты. Так, в Ин­до­ста­не поя­ви­лись мис­сии пор­тугальских фран­ци­скан­цев (1498 год), ие­зуи­тов (1542 год), кар­ме­ли­тов, итальянских ка­пу­ци­нов (1773 год). В Ки­тае в начале 1580-х годов бы­ла ор­га­ни­зо­ва­на по­сто­ян­ная мис­сия ие­зуи­тов под руководством М. Рич­чи. Мис­сия ие­зуи­тов (Ф. Кса­вье и его по­сле­до­ва­те­ли) дос­тиг­ла оп­ре­де­лён­ных ус­пе­хов в Япо­нии. Ка­то­лические мис­сио­не­ры энер­гич­но дей­ст­во­ва­ли на Ближ­нем Вос­то­ке, в Аф­ри­ке. В Аме­ри­ке пер­вая мис­сия бы­ла уч­ре­ж­де­на на Ан­тиль­ских островах во вре­мя вто­ро­го пу­те­ше­ст­вия Х. Ко­лум­ба (1493-1496 годы). В Мек­си­ке в 1529 году фран­ци­скан­цы за­яв­ля­ли, что ими об­ра­ще­но ко Хри­сту 200 тысяч ин­дей­цев. В Ка­на­де с середине XVII века ак­тив­но дей­ст­во­ва­ли ие­зуи­ты. В Па­ра­гвае в ре­зуль­та­те мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти воз­ник­ло го­су­дар­ст­во Ие­зуи­тов1610-1767 годов. Ко­ор­ди­ни­ро­вать уси­лия по рас­про­стра­не­нию ка­то­ли­циз­ма бы­ла при­зва­на римская Кон­гре­га­ция про­па­ган­ды ве­ры, уч­ре­ж­дён­ная в 1622 году па­пой Рим­ским Гри­го­ри­ем XV (с 1988 года Кон­гре­га­ция еван­ге­ли­за­ции на­ро­дов). В XVIII веке в свя­зи с ан­ти­кле­ри­каль­ной по­ли­ти­кой многих ев­ропейских го­су­дарств ка­то­лическая мис­сио­нер­ская ак­тив­ность сни­зи­лась. Её но­вый подъ­ём на­чал­ся в XIX веке с про­по­ве­ди ка­то­ли­циз­ма в Аф­ри­ке. Воз­ник ряд но­вых мис­сио­нер­ских об­ществ и мо­на­ше­ских ор­де­нов (Кон­гре­га­ция Святого Ду­ха, «Бе­лые от­цы» и др.). На­ря­ду с еван­ге­ли­за­ци­ей ка­то­лические мис­сио­не­ры боль­шое вни­ма­ние уде­ля­ли бла­го­тво­ри­тель­ной и об­ра­зо­ва­тель­ной дея­тель­но­сти. Прин­ци­пы современного ка­то­лического миссионерства сфор­му­ли­ро­ва­ны в дек­ре­те II Ва­ти­кан­ско­го со­бо­ра «Ad Gentes divi­ni­tus» (07.12.1965 года), под­черк­нув­шем не­об­хо­ди­мость по­ни­ма­ния свое­об­ра­зия различных на­ро­дов и куль­тур для ус­пе­ха мис­сио­нер­ст­ва.

Миссионерство в про­те­стан­тиз­ме. В различных про­тес­тант­ских церк­вах ор­га­ни­зо­ван­ное миссионерство по­лу­чи­ло ши­ро­кое раз­ви­тие с XVIII века, ко­гда бы­ли ос­но­ва­ны анг­ли­кан­ское Общество про­па­ган­ды Еван­ге­лия (1701 год), Мис­сия общества брать­ев об­щин­ной жиз­ни (Мо­рав­ских брать­ев) (1732 год), ме­то­ди­ст­ское (1786 год) и бап­ти­ст­ское (1792 год) мис­сио­нер­ские об­ще­ст­ва. В XIX веке ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли вне­де­но­ми­на­ци­он­ные мис­сио­нер­ские ор­га­ни­за­ции: Лон­дон­ское мис­сио­нер­ское об-во (1795 год), Ме­ла­не­зий­ская мис­сия (1846 год), Уни­вер­си­тет­ская мис­сия в Центральную Аф­ри­ку (1859 год) и др. Ак­тив­ное уча­стие в миссионерстве при­ни­ма­ли мно­го­численные биб­лей­ские об­ще­ст­ва. Про­тес­тант­ские мис­сио­не­ры до­би­лись зна­чительных ус­пе­хов в Аф­ри­ке, Северной Аме­ри­ке, Ав­ст­ра­лии и Океа­нии, в XX веке - в ря­де стран Латинской Аме­ри­ки и Азии.

Миссионерство в Рус­ской церк­ви. В X-XV веках бы­ло пред­став­ле­но отдельными под­виж­ни­ка­ми, по­сте­пен­но рас­про­стра­няв­ши­ми еван­гель­ское бла­го­вес­тие из центральных рай­онов Ру­си в За­вол­жье, на Русский Се­вер и в Пре­ду­ра­лье (преподобный Ав­ра­а­мий Рос­тов­ский, преподобномученик Кук­ша Пе­чер­ский, про­све­ти­тель вя­ти­чей, святитель Сте­фан Перм­ский, про­све­ти­тель зы­рян, и др.). Ус­пе­ху мис­сии слу­жи­ли ос­но­ван­ные ими мо­на­сты­ри. По­сле при­сое­ди­не­ния в XVI веке к Русскому государству Ка­занско­го, Ас­т­ра­хан­ско­го и Си­бир­ско­го ханств, Но­гай­ской ор­ды в его со­став ока­за­лись вклю­че­ны многие му­сульманские и языческие на­ро­ды. В свя­зи с этим воз­ник­ла не­об­хо­ди­мость ор­га­ни­за­ции мис­сио­нер­ских экс­пе­ди­ций и специальных струк­тур с про­све­ти­тель­ски­ми и об­ра­зо­ва­тель­ны­ми за­да­ча­ми. Боль­шое зна­че­ние для рас­про­стра­не­ния пра­во­сла­вия в По­вол­жье име­ла в середине XVI века дея­тель­ность епископа Ка­зан­ско­го святителя Гу­рия (Ру­го­ти­на); в 1731-1764 годах мис­сио­нер­ской дея­тель­но­стью сре­ди языческих и му­сульманских на­ро­дов Российской им­пе­рии цен­тра­ли­зо­ван­но за­ни­ма­лась Ко­мис­сия (с 1740 года Кон­то­ра) но­во­кре­щен­ских дел. Осо­бые ус­пе­хи бы­ли дос­тиг­ну­ты в де­ле об­ра­ще­ния в пра­во­сла­вие си­бир­ских на­ро­дов. Зна­чим опыт Аля­скин­ской (Кадь­як­ской) мис­сии (1794-1837 годы) в Рус­ской Аме­ри­ке, ко­то­рую осу­ще­ст­в­ля­ли ино­ки Ва­ла­ам­ско­го монастыря. Их мис­сио­нер­ский труд про­дол­жил, поч­ти еди­но­лич­но, «апо­стол русской Аме­ри­ки» ар­хи­еп. Ин­но­кен­тий (По­пов-Ве­ниа­ми­нов), впо­след­ст­вии митрополит Мо­с­ков­ский. Бы­ли от­кры­ты пра­во­слав­ные ду­хов­ные мис­сии для многих языческих на­ро­дов: Ал­тай­ская, Кир­гиз­ская, Ир­кут­ская, За­бай­каль­ская, Кам­чат­ская, Об­дор­ская, Сур­гут­ская, Ени­сей­ская, Якут­ская. Русские мис­сио­не­ры про­по­ве­до­ва­ли и вне Рос­сии. В 1713 году соз­да­на Российская ду­хов­ная мис­сия в Ки­тае, ко­то­рая пер­во­на­чаль­но име­ла так­же функ­ции ди­пло­ма­тического пред­ста­ви­тель­ст­ва Рос­сии в Ки­тае, а с 1863 года за­ни­ма­лась ис­клю­чи­тель­но мис­сио­нер­ской дея­тель­но­стью. В 1870 году бы­ла об­ра­зо­ва­на пра­во­слав­ная мис­сия в Япо­нии, ос­но­ва­те­лем ко­то­рой стал ие­ро­мо­нах (с 1880 года епи­скоп) Ни­ко­лай (Ка­сат­кин), и в 1895 году - Аме­ри­кан­ская мис­сия под управлением Ни­ко­лая (Зио­ро­ва), епископа Але­ут­ско­го и Аля­скин­ско­го. В свя­зи с при­сое­ди­не­ни­ем к пра­во­сла­вию час­ти ас­си­рий­цев-не­сто­ри­ан в 1898 году бы­ла соз­да­на Ур­мий­ская мис­сия (пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние в 1946 году). В XIX - начале XX веков де­сят­ки на­ро­дов Российской им­пе­рии по­лу­чи­ли от мис­сио­не­ров пись­мен­ность, шко­лы, хра­мы, книж­ную куль­ту­ру на род­ном язы­ке. В этот же пе­ри­од раз­ви­ва­лось «внут­рен­нее» про­ти­во­сек­тант­ское миссионерство. Для ру­ко­во­дства мис­сио­нер­ской дея­тель­но­стью бы­ло соз­да­но Мис­сио­нер­ское общество для со­дей­ст­вия рас­про­стра­не­нию хри­сти­ан­ст­ва ме­ж­ду языч­ни­ка­ми (1865 год, в 1870 году пе­ре­име­но­ва­но в Пра­во­слав­ное мис­сио­нер­ское общество). В 1897-1917 годах про­шло 5 об­ще­рос­сий­ских и зна­чительное чис­ло епар­хи­аль­ных мис­сио­нер­ских съез­дов. В начале XX века из­да­ва­лось бо­лее 30 мис­сио­нер­ских пе­рио­дических из­да­ний. В 1913 году при Си­но­де был соз­дан Мис­сио­нер­ский со­вет (дей­ст­во­вал до 1918 года и в 1945-1949 годах). По­сле 1917 года от­кры­тая мис­сио­нер­ская дея­тель­ность РПЦ бы­ла пре­се­че­на, ны­не её воз­ро­ж­де­ние про­хо­дит в ко­ор­ди­на­ции с Си­но­даль­ным мис­сио­нер­ским от­де­лом, соз­дан­ным в 1995 году.

Мис­сио­ло­гия. Хо­тя мис­сио­нер­ское рас­про­стра­не­ние хри­сти­ан­ст­ва при­об­ре­ло ор­га­ни­зо­ван­ные фор­мы уже в ран­нее Но­вое вре­мя, бо­го­сло­вие мис­сии сфор­ми­ро­ва­лось толь­ко в XX веке. Миссионерство ис­поль­зу­ет раз­ные фор­мы сви­де­тель­ст­ва о Хри­сте: ке­риг­му (про­по­ведь), ки­но­нию (об­ще­ние), мар­ти­рию (му­че­ни­че­ст­во как сви­де­тель­ст­во), диа­ко­нию (со­ци­аль­ное слу­же­ние) и ли­тур­гию . В современном миссионерстве ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся тер­мин «ин­куль­ту­ра­ция», поя­вив­ший­ся в 1960-1970-е годы у ие­зуи­тов, а позд­нее при­ня­тый и в про­тес­тант­ской сре­де, обо­зна­чаю­щий диа­лог ме­ж­ду ве­рой и куль­ту­рой, творческое и ди­на­мическое взаи­мо­от­но­ше­ния ме­ж­ду хри­сти­ан­ским бла­го­вес­ти­ем и куль­ту­ра­ми на­ро­дов, в ко­то­рых оно про­воз­гла­ша­ет­ся.

В XIX веке поя­ви­лось по­ни­ма­ние не­об­хо­ди­мо­сти со­труд­ни­че­ст­ва в миссионерстве различных хри­сти­ан­ских кон­фес­сий, ко­то­рое ста­ло реа­ли­зо­вы­вать­ся в дея­тель­но­сти биб­лей­ских об­ществ, в мо­ло­дёж­ных дви­же­ни­ях и др. Воз­ник­шее в начале XX века по­ня­тие эку­ме­низм трак­то­ва­лось как со­труд­ни­че­ст­во в де­ле все­мир­ной хри­сти­ан­ской мис­сии и во­шло в ши­ро­кое упот­реб­ле­ние по­сле Все­мир­ной мис­сио­нер­ской кон­фе­рен­ции в Эдин­бур­ге (1910 год). В 1921 году соз­дан Ме­ж­ду­народный мис­сио­нер­ский со­вет, ко­то­рый в 1961 году во­шёл в со­став Все­мир­но­го со­ве­та церк­вей. Современная стра­те­гия мис­сии пред­по­ла­га­ет от­каз от про­зе­ли­тиз­ма.

Мис­сио­нер­ст­во в дру­гих ре­ли­ги­ях. В буд­диз­ме с III века до н. э. про­по­ведь уче­ния не­ред­ко осу­щест­вля­лась стран­ст­вую­щи­ми мо­на­ха­ми. Раз­ви­тым миссионерством ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ис­лам, в ко­то­ром миссионерство по­ни­ма­ет­ся как ис­лам­ский при­зыв (да­ва), на­ча­тый про­ро­ком Му­хам­ме­дом и имею­щий це­лью рас­про­стра­не­ние ис­ла­ма и зна­ний о нём сре­ди ино­вер­цев и му­суль­ман. Му­сульманское миссионерство ве­дёт­ся в ме­че­тях, мед­ре­се, в Но­вей­шее вре­мя - так­же че­рез прес­су, Ин­тер­нет и ме­ж­ду­народные ор­га­ни­за­ции (Организация ис­лам­ско­го со­труд­ни­че­ст­ва, Ли­га ис­лам­ско­го ми­ра, Ис­лам­ский со­вет Ев­ро­пы) при под­держ­ке му­сульманских фон­дов. На­ря­ду с ре­гио­на­ми тра­диционного рас­про­стра­не­ния ис­ла­ма му­сульманское миссионерство при­сут­ст­ву­ет в США и Западной Ев­ро­пе. Миссионерство свой­ст­вен­но и ря­ду от­ко­лов­ших­ся от ис­ла­ма дви­же­ний, пре­ж­де все­го ис­маи­ли­там, соз­дав­шим для про­па­ган­ды сво­его ве­ро­уче­ния цен­тра­ли­зованную сеть про­по­вед­ни­ков (даи). Ак­тив­ной про­по­ве­дью сво­их уче­ний за­ни­ма­ют­ся пред­ста­ви­те­ли но­вых ре­ли­ги­оз­ных дви­же­ний.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)