«МИССИОНЕРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

«МИССИОНЕРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ» - российский пра­во­слав­ный жур­нал.

Из­давал­ся в 1896-1898 годах в Кие­ве и в 1899-1916 годах в Санкт-Пе­тер­бур­ге (в 1896-1897 и 1903-1905 годах два раза в ме­сяц, в 1898-1902 и 1906-1916 годах еже­ме­сяч­но). Имел под­за­го­лов­ки «По­ле­ми­ко-апо­ло­ге­ти­че­ский жур­нал» (1903-1904 годы) и «Жур­нал внут­рен­ней мис­сии» (1905-1916 годы). Ре­дак­тор - В.М. Сквор­цов (1859-1932 годы).

Пер­во­на­чаль­но за­да­чей ре­дак­ции бы­ло все­сто­рон­нее ис­сле­до­ва­ние и об­ли­че­ние «рас­ко­ло-сек­тант­ских за­блу­ж­де­ний». В жур­на­ле пе­ча­та­лись ста­тьи пре­по­да­ва­те­лей ду­хов­ных ака­де­мий и епар­хи­аль­ных мис­сио­не­ров о ве­ро­уче­нии и ис­то­рии сект и рас­ко­лов, о со­стоя­нии пра­во­слав­но­го мис­сио­нер­ст­ва, ис­то­рии российского за­коно­да­тель­ст­ва в от­но­ше­нии рас­ко­ла и сек­тант­ст­ва, пуб­ли­ко­ва­лись те­ку­щие нор­ма­тив­ные до­ку­мен­ты по во­про­сам мис­сио­нер­ст­ва . С 1899 года про­грам­ма рас­ши­ри­лась, боль­ше вни­ма­ния ста­ло уде­лять­ся ис­то­рии и современному со­стоя­нию основных ста­ро­об­рядческих со­гла­сий (от­час­ти из-за пре­кра­ще­ния из­да­ния журнала «Брат­ское сло­во»), об­щим во­про­сам хри­сти­ан­ской апо­ло­ге­ти­ки, зло­бо­днев­ным про­бле­мам цер­ков­но-об­щественной жиз­ни, важ­ным со­бы­ти­ям в жиз­ни го­су­дар­ст­ва (ре­во­люционное дви­же­ние, русско-японская вой­на, 1-я ми­ро­вая вой­на ). Зна­чительное ме­сто в «Миссионерском обозрении» за­ни­ма­ла те­ма во­цер­ков­ле­ния ин­тел­ли­ген­ции. За­тра­ги­ва­лись во­про­сы взаи­мо­от­но­ше­ний пра­во­слав­ных с униа­та­ми, мис­сии сре­ди му­суль­ман, иу­де­ев, языч­ни­ков, ис­то­рии и ве­ро­уче­ния сект в стра­нах Западной Ев­ро­пы и Северной Аме­ри­ки. Пе­ча­та­лись так­же мис­сио­нер­ские за­пис­ки и днев­ни­ки, хро­ни­каль­ные ма­те­риа­лы, об­шир­ные биб­лио­гра­фические об­зо­ры и ре­цен­зии. Сре­ди ав­то­ров - святой Ио­анн Крон­штадт­ский , И.Г. Ай­ва­зов, В.З. За­вит­не­вич, Н.И. Ива­нов­ский, М.А. Но­во­сёлов, про­то­иерей П.Я. Свет­лов, диа­кон И.В. Смо­лин, Ф.И. Ти­тов, свя­щен­ник И.И. Фу­дель, свя­щен­ник М.П. Чель­цов, Л.А. Ти­хо­ми­ров, С.В. Тро­иц­кий, С.И. Чет­ве­ри­ков.

В ка­че­ст­ве при­ло­же­ния к «Миссионерскому обозрению» вы­хо­ди­ли «Мис­сио­нер­ские ли­ст­ки» (1896-1900 годы), жур­на­лы «Про­по­ве­ди "Мис­сио­нер­ско­го обо­зре­ния"» (1900-1903 годы), «Го­лос ис­ти­ны» (1909-1916 годы), «Пра­во­слав­ный бла­го­ве­ст­ник» (1915 год), се­рия книг «На­род­но-мис­сио­нер­ская биб­лио­теч­ка» (1901-1915 годы), другие кни­ги и бро­шю­ры.

В конце 1995 года в Бел­го­ро­де по­ло­же­но на­ча­ло из­да­нию еже­ме­сяч­но­го журнала «Миссионерское обозрение», став­ше­го ор­га­ном Си­но­даль­но­го мис­сио­нер­ско­го от­де­ла РПЦ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)