МИССИОНЕРСКИЕ ШКОЛЫ
МИССИОНЕРСКИЕ ШКОЛЫ - учебно-воспитательные заведения при христианских организациях.
Возникнув с распространением миссионерской деятельности, мессионерские школы способствовали распространению религии, готовили миссионеров из местного населения, переводчиков, а позднее - служащих колониальной администрации. В католичестве наиболее широкое распространение мессионерские школы получили в связи с деятельностью орденов доминиканцев и францисканцев (с XIII века); школы создавались в Индии, Китае, Японии. Одним из первых европейцев вопросы организации мессионерских школ рассматривал французский публицист Пьер Дюбуа (около 1250 - после 1321 годов), предлагавший создавать школы для детей 4-5 лет. Помимо религиозно- нравственного воспитания мессионерские школы должны были давать обширные знания из области светских наук. Предусматривалось преподавание на латинском языке, с последующим изучением греческого, арабского языков, а также языков европейских католических стран. Однако в основном эти школы повторяли практику приходских и внешних монастырских школ в метрополии, ограничиваясь начальным образованием.
Интенсивное развитие мессионерских школ в Латинской Америке, Африке, Юго-Восточной Азии в XVI - начале XVII веков обусловлено началом колониальной политики европейских государств (Испании, Португалии, Нидерландов, Великобритании). В этот период большая роль в организации мессионерских школ принадлежала монашескому ордену иезуитов, стремившемуся укрепить позиции католицизма в борьбе с протестантизмом.
В России возникновение мессионерских школ связано с деятельностью РПЦ по распространению христианства среди многонационального населения территорий, в разное время вошедших в состав российского государства. Вероятно, первые мессионерские школы были основаны Стефаном Пермским (около 1340-1396 годов). Во 2-й половине XVI века, после присоединения к Русскому государству Казанского ханства, при русских монастырях открывались мессионерские школы для подготовки православных священников. Попытка активизации просветительской миссионерской деятельности связана с открытием в 1750 году так называемых новокрещенских школ для крещёного инородческого населения Поволжья (4 школы в Казани; в 1800 году прекратили самостоятельную деятельность и были соединены с Казанской духовной семинарией). Во 2-й половине XVIII века подобные школы открывались в Приуралье, Сибири, на Дальнем Востоке; в 1-й половине XIX века мессионерские школы создавались на Кавказе.
В 1860-1890-х годах регулярный характер приобрели мессионерские школы с 2-4-летним сроком обучения. В 1867 году были созданы 22 братские мессионерские школы; 7 крещено-татарских, 2 чувашских, 12 марийских, 1 русская; в 1891-1892 годах их число возросло до 130, в том числе 61 крещено-татарская, 51 чувашская, 3 марийских, 8 удмуртских, 1 мордовская, 6 русских. Обучение велось по системе Н.И. Ильминского. С целью подготовки учебников для мессионерских школ была учреждена (1876 год) Переводческая комиссия Православного и миссионерского общества при Братстве святейшего Гурия. Вышло свыше 800 наименований книг общим тиражом более 1,5 миллиона экземпляров (1910 год). Для подготовки учителей были открыты Казанская русско-инородческая учительская семинария, Симбирская чувашская учительская школа, Казанская крещено-татарская и другие учительские школы.
Братские мессионерские школы создавались в районах с сильным влиянием старообрядчества. На «братском попечении» 56 братств России и Сибири к началу 1891 года находилось 5680 церковных школ. Мессионерские школы, создававшиеся религиозными братствами, содержались частично за счёт средств Святейшего Синода, частично за счёт земств. В 1917 году мессионерские школы прекратили существование.