МИСРАТА

МИСРАТА - го­род в северо-западной час­ти Ли­вии, административный центр про­вин­ции (ша­бии) Мис­ра­та.

Население 259,1 тысяч человек (2010 год; тре­тий по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Три­по­ли и Бен­га­зи). Рас­по­ло­жен близ по­бе­ре­жья Сре­ди­зем­но­го моря, у мы­са Эль-Барк. Аван­порт Мисрата - Каср-Ах­мад. Че­рез Мисрату про­хо­дит главная национальная ав­то­ма­ги­ст­раль, со­еди­няю­щая при­бреж­ные рай­оны стра­ны. Аэ­ро­порт (внутренние авиа­ли­нии).

По од­ной из вер­сий, ос­но­ван фи­ни­кий­ца­ми в VIII-VII веках до н. э., по дру­гой - ара­ба­ми в VII веке н. э. как тор­го­вый центр на пе­ре­се­че­нии ка­ра­ван­ных пу­тей. К XII веку дос­тиг рас­цве­та. В XVI-XIX веках пе­ре­жил упа­док. В 2011 году од­на из главных баз национального пе­ре­ход­но­го со­ве­та Ли­вии, бо­ров­ше­го­ся за свер­же­ние ре­жи­ма М. Кад­да­фи . В фев­ра­ле - апреле 2011 года центр круп­но­го во­оруженного столк­но­ве­ния. В ис­то­рической час­ти го­ро­да - па­мят­ни­ки арабской и турецкой ар­хи­тек­ту­ры. Университет Мисраты [об­ра­зо­ван в 2010 году объе­ди­не­ни­ем университетов имени 7 ок­тяб­ря (1984 год) и Аль­мер­габ], фи­лиа­лы ву­зов. Му­зей.

Круп­ный промышленный и тор­го­вый центр. Пред­при­ятия тек­стиль­ной, пи­ще­вой промышленности; тра­диционное ре­мес­лен­ное про­изводство оде­ж­ды, ков­ров, кор­зин, де­ревянных и ке­ра­мических из­де­лий. К вос­то­ку от го­ро­да - один из круп­ней­ших в арабских стра­нах ме­тал­лур­гический ком­би­нат государственной ком­па­нии «Libyan Iron and Steel Co.» (1979 год, мощ­ность 1,32 миллиона тонн ста­ли в год; из им­порт­но­го сы­рья про­из­во­дят губ­ча­тое и го­ря­чеб­ри­ке­ти­ро­ван­ное же­ле­зо, про­кат, сталь­ные за­го­тов­ки, пру­ток, про­во­ло­ку и др.; большая часть про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся), морской порт Каср-Ах­мад (гру­зо­обо­рот свыше 2,5 миллионов тонн в 2007 году), сво­бод­ная эко­но­мическая зо­на (пер­вая в Ли­вии - соз­да­на в 2000 году). Городское хо­зяй­ст­во серь­ёз­но по­стра­да­ло в ре­зуль­та­те во­оруженных столк­но­ве­ний в 2011 году.

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