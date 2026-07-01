МИСРАТА
МИСРАТА - город в северо-западной части Ливии, административный центр провинции (шабии) Мисрата.
Население 259,1 тысяч человек (2010 год; третий по числу жителей город страны после Триполи и Бенгази). Расположен близ побережья Средиземного моря, у мыса Эль-Барк. Аванпорт Мисрата - Каср-Ахмад. Через Мисрату проходит главная национальная автомагистраль, соединяющая прибрежные районы страны. Аэропорт (внутренние авиалинии).
По одной из версий, основан финикийцами в VIII-VII веках до н. э., по другой - арабами в VII веке н. э. как торговый центр на пересечении караванных путей. К XII веку достиг расцвета. В XVI-XIX веках пережил упадок. В 2011 году одна из главных баз национального переходного совета Ливии, боровшегося за свержение режима М. Каддафи. В феврале - апреле 2011 года центр крупного вооруженного столкновения. В исторической части города - памятники арабской и турецкой архитектуры. Университет Мисраты [образован в 2010 году объединением университетов имени 7 октября (1984 год) и Альмергаб], филиалы вузов. Музей.
Крупный промышленный и торговый центр. Предприятия текстильной, пищевой промышленности; традиционное ремесленное производство одежды, ковров, корзин, деревянных и керамических изделий. К востоку от города - один из крупнейших в арабских странах металлургический комбинат государственной компании «Libyan Iron and Steel Co.» (1979 год, мощность 1,32 миллиона тонн стали в год; из импортного сырья производят губчатое и горячебрикетированное железо, прокат, стальные заготовки, пруток, проволоку и др.; большая часть продукции экспортируется), морской порт Каср-Ахмад (грузооборот свыше 2,5 миллионов тонн в 2007 году), свободная экономическая зона (первая в Ливии - создана в 2000 году). Городское хозяйство серьёзно пострадало в результате вооруженных столкновений в 2011 году.