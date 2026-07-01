МИСИЯ

Мисия (Мизия, древнегреч . Μυσία, лат . Mysia) — в древности область на северо-западе Малой Азии (ныне Турция), между Мраморным морем на севере, Эгейским на западе, Лидией на юге, Фригией и Вифинией на востоке. Название М. обозначало не политическую единицу, но географический регион с нечеткими границами, к которому иногда относили Троаду на северо-западе и Эолиду на юге. Наиболее яркими особенностями рельефа М. были две горы — Олимп на севере и Темнус на юге (отделял М. от Лидии). Центральным городом М. считался Пергам (в долине р. Каик), который в эллинистическое время стал центром Пергамского/ Атталидского царства. В римское время эта часть Малой Азии стала Римской провинцией Геллеспонт. Население М. в разное время составляли мисийцы, фригийцы и другие позднеанатолийские народы, эолийские греки. Языком области, судя по одной сохранившейся надписи, мог быть один из фригийских диалектов.

Лит. : Strabo, Geographia , XII.5.3; Friedrich J. Kleinasiatische Sprachdenkmaler, 140—141. Berlin, 1932; Brixhe C., Lejeune M. Corpus des inscriptions paleo-phrygiennes. T. I. Textes. T. II. Photos. Paris, 1984; Brixhe C . Supplement II Corpus des inscriptions Paleo-Phrygiennes // Kadmos. Vol. 43 (1). Berlin, 2004. P. 1—130. Л. С. Баюн.