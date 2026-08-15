МИСИМА ЮКИО
МИСИМА ЮКИО (псевдоним; настоящее имя Хираока Кимитакэ) - японский писатель, драматург.
Родился в семье крупного государственного чиновника. Окончил юридический факультет Токийского университета (1947 год), работал в Министерстве финансов (1947-1948 годы). Пробовал свои силы как актёр, режиссёр театра и кино, фотограф, дирижёр; прославился эпатажным поведением. Изучал западную культуру (прежде всего древне-греческую эстетику, философию Ф. Ницше), исповедовал ультраправые монархистские взгляды. В 1968 году создал националистическую военизированную орг-цию «Общество щита»; в 1970 году пытался поднять мятеж на военной базе в Токио, после провала которого совершил харакири.
Дебютировал сборником новелл «Цветущая роща» («Ханадзакари-но мори», 1944 год), опубликованном при содействии Ясунари Кавабаты. Главная тема Мисима - красота (часто обнаруживаемая в эстетизированном аморализме и разнообразных отклонениях, воспринимаемых большинством как болезненные уродства) в её неразрывной связи со смертью: романы «Шум прибоя» («Сиосай», 1954 год, русский перевод 2002 года), «Жажда любви» («Ай-но каваки», 1950 год, русский перевод 2000 год), «Золотой храм» («Кинкакудзи», 1956 год, русский перевод 1989 года) и др. Большую известность Мисима принёс отчасти автобиографический роман «Исповедь маски» («Камэн-но кокухаку», 1949 год, русский перевод 1994 года), отразивший влияние фрейдизма и проникнутый садомазохистскими и гомосексуальными мотивами. Среди других сочинений: пьесы «Маркиза де Сад» («Садо косяку фудзин», 1965 год, русский перевод 2000 года), «Мой друг Гитлер» («Вага томо хитура», 1968 год, русский перевод 2000 года); произведения в традициях японского театра (1950-1965 годы), эссе. Многие произведения Мисима экранизированы.
Сочинения:
Дзэнсю. Токио, 2000-2005. Т. 1-42;
Веер в залог любви. Пьесы-маски в стиле театра ноо. М., 2003.