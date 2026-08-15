МИСИМА ЮКИО

МИСИМА ЮКИО ( псевдоним ; настоящее имя Хи­рао­ка Ки­ми­та­кэ) - японский пи­са­тель, дра­ма­тург.

Ро­дил­ся в се­мье круп­но­го государственного чи­нов­ни­ка. Окон­чил юри­дический факультет То­кий­ско­го университета (1947 год), ра­бо­тал в Министерстве фи­нан­сов (1947-1948 годы). Про­бо­вал свои си­лы как ак­тёр, ре­жис­сёр те­ат­ра и ки­но, фо­то­граф, ди­ри­жёр; про­сла­вил­ся эпа­таж­ным по­ве­де­ни­ем. Изу­чал западную куль­ту­ру (пре­ж­де все­го древне-греческую эс­те­ти­ку, фи­ло­со­фию Ф. Ниц­ше ), ис­по­ве­до­вал ульт­ра­пра­вые мо­нар­хи­ст­ские взгля­ды. В 1968 году соз­дал на­цио­на­ли­стическую вое­ни­зи­ро­ван­ную орг-цию «Об­ще­ст­во щи­та»; в 1970 году пы­тал­ся под­нять мя­теж на во­енной ба­зе в То­кио, по­сле про­ва­ла ко­то­ро­го со­вер­шил ха­ра­ки­ри.

Де­бю­ти­ро­вал сбор­ни­ком но­велл «Цве­ту­щая ро­ща» («Ха­над­за­ка­ри-но мо­ри», 1944 год), опуб­ли­ко­ван­ном при со­дей­ст­вии Ясу­на­ри Ка­ва­ба­ты. Главная те­ма Мисима - кра­со­та (час­то об­на­ру­жи­вае­мая в эс­те­ти­зи­ро­ван­ном амо­ра­лиз­ме и раз­но­об­раз­ных от­кло­не­ни­ях, вос­при­ни­мае­мых боль­шин­ст­вом как бо­лез­нен­ные урод­ст­ва) в её не­раз­рыв­ной свя­зи со смер­тью: ро­ма­ны «Шум при­боя» («Сио­сай», 1954 год, русский перевод 2002 года), «Жа­ж­да люб­ви» («Ай-но ка­ва­ки», 1950 год, русский перевод 2000 год), «Зо­ло­той храм» («Кин­ка­куд­зи», 1956 год, русский перевод 1989 года) и др. Боль­шую из­вест­ность Мисима при­нёс от­час­ти ав­то­био­гра­фический ро­ман «Ис­по­ведь мас­ки» («Ка­мэн-но ко­ку­ха­ку», 1949 год, русский перевод 1994 года), от­ра­зив­ший влия­ние фрей­диз­ма и про­ник­ну­тый са­до­ма­зо­хи­ст­ски­ми и го­мо­сек­су­аль­ны­ми мо­ти­ва­ми. Сре­ди других со­чи­не­ний: пье­сы «Мар­ки­за де Сад» («Са­до ко­ся­ку фуд­зин», 1965 год, русский перевод 2000 года), «Мой друг Гит­лер» («Ва­га то­мо хи­ту­ра», 1968 год, русский перевод 2000 года); про­из­ве­де­ния в тра­ди­ци­ях японского те­ат­ра (1950-1965 годы), эс­се. Многие про­из­ве­де­ния Мисима эк­ра­ни­зи­ро­ва­ны.

Сочинения:

Дзэн­сю. То­кио, 2000-2005. Т. 1-42;

Ве­ер в за­лог люб­ви. Пье­сы-мас­ки в сти­ле те­ат­ра ноо. М., 2003.