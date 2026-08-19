МИШУЛИН, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Мишулин, Александр Васильевич (18[31].08.1901, Мелекесс, ныне Димитровград Ульяновской обл. — 19.09.1948, Москва) — советский историк-антиковед. Доктор исторических наук (1943). Член Коммунистической партии Советского Союза с 1927. Профессор Московского государственного университета (1934), заведующий сектором Древней истории Института истории АН СССР (1938—1940; 1943—1948), главный редактор журнала «Вестник древней истории» (с 1938), заместитель директора Института истории материальной культуры (1943—1945), первый ректор Академии общественных наук при ЦК КПСС (1946—1948). Известен работами, посвященными восстанию Спартака, истории античной Испании. Велика роль М. как организатора науки: возглавив «Вестник древней истории» после ареста его основателя А. С. Сванидзе, он смог наладить выпуск журнала и добиться его возобновления после войны. Работая в аппарате ЦК ВКП(б) (1944—1946), занимался подготовкой Всесоюзного археологического совещания (1945), сыгравшего большую роль в развитии советской археологии.

Лит. : Профессор А. В. Мишулин // Вестник древней истории. 1948. № 4. С. 135—142; К 10-летию со дня смерти А. В. Мишулина // Вестник древней истории. 1958. № 4. С. 170—171; Карпюк С. Г. «Советская древность»: история науки и общества в 1930—1960-е годы. М., 2021. М. Н. Кириллова.