МИШОН
МИШО́Н. Архитектурный комплекс в центральном Вьетнаме.
Древняя столица тямов, духовный центр гос-ва Чампа. Основан около 400 года.
Комплекс состоял из около 70 религиозных сооружений VII-XIII веков (ныне сохранилось 25), в том числе храм Бо-Кхат-Ре-Соа (Бхадрешвара, VII век) - классический образец «калана» (башнеобразного храма).
Сооружения представляют собой монументальные башни из обожжённого кирпича и песчаника на квадратных или прямоугольных основаниях. В архитиктурном облике храмов, состоящих из трех ярусов и обильно украшенных резными каменными рельефами и скульптурой, отразились религиозные представления тямов: основание представляет мир людей, башня - мир духов, верхний ярус башни (в виде лотоса) - область между двумя мирами. Скульптурное убранство VII-VIII веков имеет черты сходства с декором доангкорского периода искусства кхмеров; некоторые орнаменты X века созданы под влиянием индонезийского искусства этого периода.
Памятник сильно пострадал во время «Вьетнамской войны».
Включён в список Всемирного наследия.