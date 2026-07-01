МИШОН

МИШО́Н. Архитектурный ком­плекс в центральном Вьет­на­ме.

Древ­няя сто­ли­ца тя­мов, ду­хов­ный центр гос-ва Чам­па. Ос­но­ван около 400 года.

Ком­плекс со­сто­ял из около 70 ре­лигиозных со­ору­же­ний VII-XIII веков (ны­не со­хра­ни­лось 25), в том числе храм Бо-Кхат-Ре-Соа (Бхад­реш­ва­ра, VII век) - клас­сический об­ра­зец «ка­ла­на» (баш­не­об­раз­но­го хра­ма).

Со­ору­же­ния пред­став­ля­ют со­бой мо­ну­мен­таль­ные баш­ни из обож­жён­но­го кир­пи­ча и пес­ча­ни­ка на квад­рат­ных или пря­мо­уголь­ных ос­но­ва­ни­ях. В ар­хитиктурном об­ли­ке хра­мов, со­стоя­щих из трех яру­сов и обиль­но ук­ра­шен­ных рез­ны­ми ка­мен­ны­ми рель­е­фа­ми и скульп­ту­рой, от­ра­зи­лись ре­лигиозные пред­став­ле­ния тя­мов: ос­но­ва­ние пред­став­ля­ет мир лю­дей, баш­ня - мир ду­хов, верх­ний ярус баш­ни (в ви­де ло­то­са) - об­ласть ме­ж­ду дву­мя ми­ра­ми. Скульп­тур­ное уб­ран­ст­во VII-VIII веков име­ет чер­ты сход­ст­ва с де­ко­ром до­ан­гкор­ско­го пе­рио­да искусства кхме­ров ; не­ко­то­рые ор­на­мен­ты X века соз­да­ны под влия­ни­ем ин­до­незийского искусства это­го пе­рио­да.

Па­мят­ник силь­но по­стра­дал во вре­мя «Вьет­нам­ской вой­ны».

Вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)